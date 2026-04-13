Tốc độ mạng 5G giảm tháng thứ hai liên tiếp

Tốc độ tải xuống mạng 5G toàn quốc trong tháng 3 đã giảm 86,11 Mbps, trong khi tốc độ tải lên giảm 41,2 Mbps so với hồi tháng 2...

Dữ liệu từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam cho thấy tốc độ mạng di động 5G trên toàn quốc tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm trong tháng thứ hai liên tiếp.

Cụ thể, tốc độ tải xuống trung bình đạt 471,23 Mbps, giảm 86,11 Mbps (tương đương khoảng 15%) so với mức 557,34 Mbps của tháng 2/2026. Trong khi đó, tốc độ tải lên giảm mạnh hơn, tới khoảng 30%, xuống còn 97,9 Mbps so với 138,9 Mbps của tháng trước.

Trên thực tế, với các tác vụ phổ thông, việc tốc độ tải xuống mạng di động 5G giảm khoảng 15% trong tháng vừa qua gần như không tạo ra khác biệt, chẳng hạn tải một video dung lượng 1 GB chỉ chậm hơn khoảng 3–4 giây, hay tải một bộ phim 4K 10 GB cũng chỉ kéo dài thêm khoảng 30–40 giây so với trước.

Tuy nhiên, mức giảm tới 30% đối với tốc độ tải lên có thể khiến người dùng 5G cảm nhận thay đổi rõ rệt hơn. Thời gian đăng tải video, sao lưu dữ liệu hoặc livestream có thể lâu hơn tới 40–50%.

Xét theo từng nhà mạng, Viettel tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về chất lượng 5G, dù cũng không nằm ngoài xu hướng giảm chung. Tốc độ tải xuống của nhà mạng này, sau khi từng vượt mốc 600 Mbps vào tháng 1, đã giảm tháng thứ hai liên tiếp, còn khoảng 528 Mbps trong tháng 3/2026.

Trải nghiệm thực tế, với mặt bằng tốc độ 5G chung khoảng 470 Mbps, người dùng đã có thể xem video 4K gần như không gián đoạn. Tuy nhiên, với tốc độ tải xuống mạng 5G trên 500 Mbps của Viettel, trải nghiệm sẽ mượt mà và ổn định hơn, thời gian tải (buffer) ban đầu gần như tức thì, các thao tác tua nhanh hay chuyển nội dung cũng trơn tru hơn, nhất là trên những nền tảng streaming có nhiều người dùng truy cập cùng lúc.

Xếp thứ hai, tốc độ mạng 5G của VNPT dù giảm nhẹ, song vẫn duy trì chất lượng ổn định trong nhiều tháng (tốc độ tải xuống dao động trong khoảng 290–320 Mbps và tải lên quanh mức 50 Mbps). Tháng vừa qua, tốc độ tải xuống mạng 5G của VNPT ghi nhận đạt 290,41 Mbps và tải lên đạt 49,42 Mbps.

Trái ngược với tình hình giảm nhẹ của hai nhà mạng, MobiFone trong tháng 3 vừa qua, lại ghi nhận tốc độ tải xuống mạng 5G tăng nhẹ sau 3 tháng liên tục dao động từ mức đỉnh 450 Mbps. Theo đó, tốc độ tải xuống mạng 5G của MobiFone đạt 192,86 Mbps, nhanh hơn khoảng 20,48 Mbps so với hồi tháng 2. Trong khi đó, tốc độ tải lên của nhà mạng ghi nhận ổn định, đạt 36,66 Mbps.

Tình hình mạng di động nói chung cũng ghi nhận xu hướng giảm. Tốc độ tải xuống mạng di động toàn quốc trung bình giảm hơn 30% (tương đương 37,5 Mbps), xuống còn 82,54 Mbps; tốc độ tải lên cũng giảm khoảng 30%, còn 26,38 Mbps.

Trong đó, Viettel dù vẫn dẫn đầu, lại ghi nhận mức giảm mạnh nhất: tốc độ tải xuống giảm gần 58% (tương đương 135,33 Mbps), còn 99,32 Mbps; tốc độ tải lên cũng xuống mức thấp nhất trong 12 tháng, chỉ đạt 26,8 Mbps.

Ngược lại, chất lượng mạng VNPT và MobiFone duy trì tương đối ổn định. Theo đó, tốc độ tải xuống mạng di động của VNPT đạt 71,05 Mbps và tải lên đạt 28,06 Mbps. Tương tự, tốc độ tải xuống mạng di động của MobiFone lần lượt là 56,42 Mbps và 22,54 Mbps.

Xét theo địa phương, dữ liệu mạng di động tại 5 thành phố lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng cho thấy có tới 4/5 địa phương ghi nhận tốc độ mạng di động suy giảm trong tháng vừa qua.

Đáng chú ý, Đà Nẵng là khu vực biến động mạnh nhất khi tốc độ giảm hơn 468,81 Mbps (trên 75%) so với tháng 2. Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức giảm lần lượt gần 75% (350,34 Mbps), 72% (231,89 Mbps) và gần 1% (8,78 Mbps). Riêng Cần Thơ là điểm sáng hiếm hoi khi tốc độ mạng di động tăng nhẹ, thêm khoảng 25,46 Mbps.