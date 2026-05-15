Việt Nam - EU mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Việt Nam và EU tập trung hợp tác thúc đẩy lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn và công nghệ đường sắt; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ số, 5G/6G, vệ tinh, năng lượng sạch, công nghệ môi trường và an toàn hạt nhân...

Theo Bộ Khoa học và Công Nghệ, ngày 14/5, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier nhằm trao đổi định hướng thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới.

Đại sứ nhấn mạnh mong muốn hỗ trợ Việt Nam trở thành quốc gia liên kết trong Chương trình Horizon Europe. Đây là Chương trình Horizon Europe là Chương trình khung về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2021 - 2027, với ngân sách khoảng 93,5 tỷ Euro.

Bên cạnh đó, đại sứ cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực chiến lược như AI, bán dẫn, 5G/6G, vệ tinh viễn thông, an toàn hạt nhân, công nghệ khai thác đất hiếm, tiêu chuẩn, quy chuẩn và công nghệ đường sắt…

Đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam - EU trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên mang tính chiến lược, khả thi để triển khai hợp tác thực chất, tạo ra sản phẩm cụ thể.

Theo đó, Bộ đề xuất tập trung thúc đẩy một số nội dung trọng tâm gồm: đẩy mạnh hợp tác với EU trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn và công nghệ đường sắt; kết nối mạng lưới nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và các cơ chế tài trợ nghiên cứu; tăng cường các chương trình hỗ trợ nhà khoa học trẻ, startup công nghệ và kết nối đổi mới sáng tạo giữa hai bên; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ số, 5G/6G, vệ tinh, năng lượng sạch, công nghệ môi trường và an toàn hạt nhân; kết nối doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và mạng lưới đổi mới sáng tạo.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 5/2026 của bà Ekaterina Zaharieva, Cao ủy phụ trách Khởi nghiệp, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo của Ủy ban EU; thống nhất thúc đẩy ký kết Ý định thư hợp tác về khoa học công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam - EU và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ngay sau ký kết.

Đáng chú ý, theo quy định của Horizon Europe, nếu trở thành "quốc gia liên kết", các tổ chức của Việt Nam sẽ có vị thế ngang hàng với các quốc gia thành viên EU trong việc tiếp cận nguồn vốn và dẫn dắt các dự án nghiên cứu trong chương trình Horizon Europe, thay vì chỉ là đối tác tham gia thông thường. Tính đến năm 2025, đã có 23 quốc gia ký kết thỏa thuận liên kết với chương trình Horizon Europe.