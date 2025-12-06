Nhà máy động cơ 260 triệu USD tại Huế chính thức vận hành

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Nguyễn Thuấn
06/12/2025, 10:08
Thành phố Huế vừa đón nhận thêm một dự án công nghiệp quy mô lớn khi Kim Long Motor đưa Nhà máy động cơ YUCHAI vào hoạt động từ ngày 5/12. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 6,5 ha trong giai đoạn đầu, với tổng mức đầu tư 260 triệu USD, sở hữu dây chuyền đồng bộ, hiện đại, tự động hóa tới 90%.
Đây là nhà máy có năng lực sản xuất nhiều dòng động cơ khác nhau, từ động cơ ô tô, tàu thủy đến máy nông nghiệp và máy phát điện, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hướng tới xuất khẩu.
Trong giai đoạn vận hành đầu tiên, 2,5 ha nhà máy được dành cho lắp ráp động cơ diesel với công suất hơn 40.000 sản phẩm/năm, trung bình 3 phút cho một động cơ. Bước sang giai đoạn 2, Kim Long Motor và Tập đoàn YUCHAI sẽ mở rộng dây chuyền gia công linh kiện cốt lõi, xây dựng nhà máy sản xuất phôi và đẩy mạnh nội địa hóa lên 80%, hướng đến chủ động công nghệ và giảm phụ thuộc nhập khẩu.
Tại buổi lễ, hai mẫu động cơ đầu tiên – YUCHAI K11 và YUCHAI Y24 – chính thức xuất xưởng, đánh dấu bước khởi đầu cho định hướng phát triển công nghiệp động cơ tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao.
Trong khuôn khổ sự kiện, Kim Long Motor và Tập đoàn YUCHAI đã ký kết Hợp đồng Chương trình hợp tác chiến lược, bàn giao vận hành nhà máy, đồng thời ký thỏa thuận cung cấp xe buýt KIM LONG 99 cho các doanh nghiệp vận tải. Những thỏa thuận này giúp mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh và thúc đẩy thị trường xe thương mại trong nước.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương chúc mừng Kim Long Motor Huế hoàn thành hạng mục quan trọng trong Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế. Ông ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục quy hoạch, xây dựng và môi trường để đưa dự án vào thi công trong thời gian ngắn.
Tính đến nay, dự án đã giải ngân hơn 12.000 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2, 3. Riêng nhà máy lắp ráp xe khách đi vào vận hành từ tháng 2/2024 đã xuất xưởng 5.500 xe, đóng góp 1.850 tỷ đồng vào ngân sách và tạo việc làm cho gần 3.200 lao động.
Đánh giá về Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI, ông Phan Quý Phương nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khi có thêm cơ sở sản xuất động cơ quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tạo nền tảng nâng tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng thị trường sang ASEAN, Hàn Quốc. Việc làm chủ dần các công đoạn quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị nhà đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện toàn bộ dự án theo tiến độ đã được phê duyệt. Đồng thời, ông yêu cầu các sở, ngành và UBND xã Chân Mây – Lăng Cô tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để đảm bảo dự án triển khai đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả trong thời gian tới.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: