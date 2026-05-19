Liên kết đa ngành mở rộng không gian tăng trưởng cho công nghiệp văn hóa

Minh Huy

19/05/2026, 00:14

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được xác định là động lực tăng trưởng mới, việc kết nối giữa các doanh nghiệp ở lĩnh vực truyền thông, giải trí và du lịch kỳ vọng góp phần hình thành các mô hình trải nghiệm mới, mở rộng không gian phát triển cho hệ sinh thái văn hóa - du lịch - giải trí quy mô lớn…

Ảnh minh họa

Công nghiệp văn hóa được Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng xác định là một trụ cột và động lực phát triển kinh tế quan trọng. Chính phủ đã ban hành các chiến lược toàn diện để chuyển hóa “sức mạnh mềm trở thành giá trị kinh tế thực”. Công nghiệp văn hoá đang dần trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, sự kết nối giữa các doanh nghiệp đầu ngành cũng được xem là bước đi quan trọng để từng bước quốc tế hóa các giá trị văn hóa, hình ảnh Việt Nam, mở rộng sức ảnh hưởng của văn hóa Việt trên toàn cầu.

Trong bối cảnh các mô hình liên kết giữa truyền thông, giải trí, công nghệ và du lịch ngày càng được mở rộng, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu thúc đẩy các hệ sinh thái hợp tác quy mô lớn.

Ngày 18/5/2026, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist Group) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược (MOU) với thời hạn 7 năm.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC, nhận định hiện nay thế giới đang chứng kiến sự hội tụ giữa công nghệ giải trí và lĩnh vực dịch vụ trải nghiệm. Nhiều tập đoàn quốc tế lớn đã xây dựng các hệ sinh thái kết hợp giữa nội dung, giải trí và hạ tầng dịch vụ nhằm tạo ra những mô hình trải nghiệm mới.

Những năm gần đây là giai đoạn đặc biệt khi Việt Nam chứng kiến nhiều quyết sách lớn liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa. Theo ông Thành, lần đầu tiên lĩnh vực này được nhìn nhận với vai trò và cách tiếp cận khác trước.

“Cần phân biệt giữa văn hóa và công nghiệp văn hóa. Trước đây văn hóa thường được nhìn nhận là lĩnh vực bảo tồn các giá trị tinh thần, trong khi công nghiệp văn hóa hướng đến việc tạo ra sản phẩm, hình thành giá trị kinh tế và chuỗi giá trị mới”, ông Thành cho biết.

Cùng với các định hướng chính sách, nhiều cơ chế hỗ trợ về pháp lý, ưu đãi, mục tiêu phát triển và đóng góp của ngành vào nền kinh tế cũng đang dần được hình thành. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh hiện là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng các đề án phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo ông Đinh Bá Thành, Saigontourist Group sở hữu nền tảng hạ tầng và hệ thống dịch vụ được xây dựng qua nhiều năm, trong khi DatVietVAC tập trung vào nội dung và phát triển các mô hình giải trí mới. Ngành giải trí hiện không chỉ dừng ở hoạt động biểu diễn mà đang mở rộng sang việc tạo giá trị kinh tế, phát triển tài sản sở hữu trí tuệ (IP) và hình thành các hệ sinh thái tiêu dùng mới.

“Kỳ vọng sự cộng hưởng giữa nội dung, cộng đồng người dùng và hạ tầng dịch vụ - du lịch sẽ mở ra các mô hình tăng trưởng mới cho công nghiệp văn hóa tại Việt Nam”, ông Thành nhấn mạnh.

Ban lãnh đạo Saigntourist Group và DatVietVAC Group Holdings trao thỏa thuận hợp tác chiến lược

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), thỏa thuận hợp tác là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế doanh nghiệp.

Việc kết hợp với doanh nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và công nghiệp văn hóa sẽ tạo nền tảng phát triển các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ thông qua các mô hình kết hợp giữa du lịch và công nghiệp văn hóa.

Mục tiêu hợp tác hướng tới tạo ra các giá trị mới cho du lịch TP. Hồ Chí Minh, gia tăng trải nghiệm cho du khách, góp phần thu hút khách đến Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tạo thêm việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện nhằm phát huy thế mạnh về hạ tầng, nội dung, vận hành và hệ sinh thái khách hàng để phát triển hệ sinh thái văn hóa -  du lịch - giải trí quy mô lớn trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai doanh nghiệp dự kiến nghiên cứu và phát triển nhiều mô hình tại TP. Hồ Chí Minh như “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số”, các điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển lãm, không gian biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc, bảo tàng nghệ sĩ tại các địa điểm thuộc hệ thống của hai bên.

Hai bên cũng sẽ đồng tổ chức các hoạt động lễ hội, hòa nhạc (concert), fan meeting, đường hoa Tết cùng các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô quốc tế. Các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch, khai thác tài trợ và quảng cáo cũng nằm trong phạm vi thỏa thuận. Đặc biệt, hai doanh nghiệp dự kiến giới thiệu “Hộ chiếu kết nối du lịch - văn hóa - giải trí” nhằm tạo ra một hành trình trải nghiệm xuyên suốt cho du khách.

TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị văn hóa toàn cầu vào năm 2045

Hiện thực hóa chiến lược đưa văn hóa thành ngành công nghiệp tỷ USD

"Tài sản văn hóa" trở thành động lực kinh tế mới

Chuyển đổi số trong khu công nghiệp: Từ chủ trương đến bài toán chi phí của doanh nghiệp

Hơn 60% doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng ứng dụng công nghệ số vào năm 2026. Nhưng khoảng cách giữa chỉ tiêu và thực tế vẫn còn lớn — đặc biệt với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa biết bắt đầu từ đâu, với nguồn lực nào...

Hà Nội đề xuất mốc chuyển toàn bộ taxi, xe công nghệ sang dùng năng lượng xanh

Đề xuất 100% taxi, xe ô tô chở người đến 8 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải phải chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh, sạch trước năm 2030. Từ ngày 01/7/2026, tất cả phương tiện thay thế, đầu tư mới đối với các loại xe này sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường...

Coca-Cola Việt Nam 3 năm liên tiếp dẫn đầu nhóm ngành FMCG và nằm trong Top 10 Doanh nghiệp bềm vững tại Rồng Vàng 2026

Công ty Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phát triển bền vững với 3 năm liên tiếp được vinh danh là một trong 10 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bền vững tiêu biểu hàng đầu Việt Nam và dẫn đầu nhóm doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Rồng Vàng 2026…

Sầu riêng Việt Nam tăng tốc xuất khẩu, chinh phục thêm thị trường tỷ dân

Quý 1/2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng mạnh 230% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định sức hút tại nhiều thị trường quốc tế. Bên cạnh Trung Quốc, các thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý, sầu riêng Việt Nam dự kiến sẽ chính thức thâm nhập thị trường Ấn Độ từ tháng 7/2026, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 4,5 tỷ USD trong năm nay.

Khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hơn 2,2 tỷ USD

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xác định là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

