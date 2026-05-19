Liên kết đa ngành mở rộng không gian tăng trưởng cho công nghiệp văn hóa
Minh Huy
19/05/2026, 00:14
Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được xác định là động lực tăng trưởng mới, việc kết nối giữa các doanh nghiệp ở lĩnh vực truyền thông, giải trí và du lịch kỳ vọng góp phần hình thành các mô hình trải nghiệm mới, mở rộng không gian phát triển cho hệ sinh thái văn hóa - du lịch - giải trí quy mô lớn…
Công
nghiệp văn hóa được Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng xác định là
một trụ cột và động lực phát triển kinh tế quan trọng. Chính phủ đã ban
hành các chiến lược toàn diện để chuyển hóa “sức mạnh mềm trở thành giá trị
kinh tế thực”. Công nghiệp văn hoá đang dần trở thành động lực tăng trưởng mới
của nền kinh tế, sự kết nối giữa các doanh nghiệp đầu ngành cũng được xem là bước
đi quan trọng để từng bước quốc tế hóa các giá trị văn hóa, hình ảnh Việt Nam,
mở rộng sức ảnh hưởng của văn hóa Việt trên toàn cầu.
Trong
bối cảnh các mô hình liên kết giữa truyền thông, giải trí, công nghệ và du lịch
ngày càng được mở rộng, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu thúc đẩy các hệ sinh
thái hợp tác quy mô lớn.
Ngày
18/5/2026, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) và Tổng Công ty Du lịch Sài
Gòn TNHH MTV (Saigontourist Group) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến
lược (MOU) với thời hạn 7 năm.
Ông
Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC, nhận định hiện nay thế giới đang chứng kiến
sự hội tụ giữa công nghệ giải trí và lĩnh vực dịch vụ trải nghiệm. Nhiều tập
đoàn quốc tế lớn đã xây dựng các hệ sinh thái kết hợp giữa nội dung, giải trí
và hạ tầng dịch vụ nhằm tạo ra những mô hình trải nghiệm mới.
Những
năm gần đây là giai đoạn đặc biệt khi Việt Nam chứng kiến nhiều quyết sách lớn
liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa. Theo ông Thành, lần đầu tiên lĩnh
vực này được nhìn nhận với vai trò và cách tiếp cận khác trước.
“Cần
phân biệt giữa văn hóa và công nghiệp văn hóa. Trước đây văn hóa thường được
nhìn nhận là lĩnh vực bảo tồn các giá trị tinh thần, trong khi công nghiệp văn
hóa hướng đến việc tạo ra sản phẩm, hình thành giá trị kinh tế và chuỗi giá trị
mới”, ông Thành cho biết.
Cùng
với các định hướng chính sách, nhiều cơ chế hỗ trợ về pháp lý, ưu đãi, mục tiêu
phát triển và đóng góp của ngành vào nền kinh tế cũng đang dần được hình thành.
Trong đó, TP. Hồ Chí Minh hiện là một trong những địa phương đi đầu trong việc
xây dựng các đề án phát triển công nghiệp văn hóa.
Theo
ông Đinh Bá Thành, Saigontourist Group sở hữu nền tảng hạ tầng và hệ thống dịch
vụ được xây dựng qua nhiều năm, trong khi DatVietVAC tập trung vào nội dung và
phát triển các mô hình giải trí mới. Ngành giải trí hiện không chỉ dừng ở hoạt
động biểu diễn mà đang mở rộng sang việc tạo giá trị kinh tế, phát triển tài sản
sở hữu trí tuệ (IP) và hình thành các hệ sinh thái tiêu dùng mới.
“Kỳ
vọng sự cộng hưởng giữa nội dung, cộng đồng người dùng và hạ tầng dịch vụ - du
lịch sẽ mở ra các mô hình tăng trưởng mới cho công nghiệp văn hóa tại Việt Nam”,
ông Thành nhấn mạnh.
Theo
bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công
ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), thỏa thuận hợp tác là dấu mốc quan trọng
trong chiến lược mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế doanh nghiệp.
Việc kết hợp với doanh nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và công nghiệp
văn hóa sẽ tạo nền tảng phát triển các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới, đồng
thời mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ
thông qua các mô hình kết hợp giữa du lịch và công nghiệp văn hóa.
Mục
tiêu hợp tác hướng tới tạo ra các giá trị mới cho du lịch TP. Hồ Chí Minh, gia
tăng trải nghiệm cho du khách, góp phần thu hút khách đến Việt Nam và TP. Hồ
Chí Minh, đồng thời tạo thêm việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.
Theo
nội dung ký kết, hai bên thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn
diện nhằm phát huy thế mạnh về hạ tầng, nội dung, vận hành và hệ sinh thái
khách hàng để phát triển hệ sinh thái văn hóa -
du lịch - giải trí quy mô lớn trong thời gian tới.
Trong
khuôn khổ hợp tác, hai doanh nghiệp dự kiến nghiên cứu và phát triển nhiều mô hình
tại TP. Hồ Chí Minh như “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số”,
các điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển lãm, không gian biểu diễn nghệ thuật
và âm nhạc, bảo tàng nghệ sĩ tại các địa điểm thuộc hệ thống của hai bên.
Hai
bên cũng sẽ đồng tổ chức các hoạt động lễ hội, hòa nhạc (concert), fan meeting,
đường hoa Tết cùng các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô quốc tế. Các hoạt động
truyền thông, quảng bá du lịch, khai thác tài trợ và quảng cáo cũng nằm trong
phạm vi thỏa thuận. Đặc biệt, hai doanh nghiệp dự kiến giới thiệu “Hộ chiếu kết
nối du lịch - văn hóa - giải trí” nhằm tạo ra một hành trình trải nghiệm xuyên
suốt cho du khách.
TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị văn hóa toàn cầu vào năm 2045
08:16, 29/04/2026
Hiện thực hóa chiến lược đưa văn hóa thành ngành công nghiệp tỷ USD
Chuyển đổi số trong khu công nghiệp: Từ chủ trương đến bài toán chi phí của doanh nghiệp
Hơn 60% doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng ứng dụng công nghệ số vào năm 2026. Nhưng khoảng cách giữa chỉ tiêu và thực tế vẫn còn lớn — đặc biệt với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa biết bắt đầu từ đâu, với nguồn lực nào...
Hà Nội đề xuất mốc chuyển toàn bộ taxi, xe công nghệ sang dùng năng lượng xanh
Đề xuất 100% taxi, xe ô tô chở người đến 8 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải phải chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh, sạch trước năm 2030. Từ ngày 01/7/2026, tất cả phương tiện thay thế, đầu tư mới đối với các loại xe này sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường...
Coca-Cola Việt Nam 3 năm liên tiếp dẫn đầu nhóm ngành FMCG và nằm trong Top 10 Doanh nghiệp bềm vững tại Rồng Vàng 2026
Công ty Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phát triển bền vững với 3 năm liên tiếp được vinh danh là một trong 10 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bền vững tiêu biểu hàng đầu Việt Nam và dẫn đầu nhóm doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Rồng Vàng 2026…
Sầu riêng Việt Nam tăng tốc xuất khẩu, chinh phục thêm thị trường tỷ dân
Quý 1/2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng mạnh 230% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định sức hút tại nhiều thị trường quốc tế. Bên cạnh Trung Quốc, các thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý, sầu riêng Việt Nam dự kiến sẽ chính thức thâm nhập thị trường Ấn Độ từ tháng 7/2026, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 4,5 tỷ USD trong năm nay.
Khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hơn 2,2 tỷ USD
Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xác định là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: