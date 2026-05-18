Hà Nội đề xuất mốc chuyển toàn bộ taxi, xe công nghệ sang dùng năng lượng xanh

Đề xuất 100% taxi, xe ô tô chở người đến 8 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải phải chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh, sạch trước năm 2030. Từ ngày 01/7/2026, tất cả phương tiện thay thế, đầu tư mới đối với các loại xe này sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường...

Tại dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch; một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường, TP. Hà Nội đề xuất lộ trình chuyển đổi bắt buộc với nhiều loại phương tiện kinh doanh vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG XANH

Theo đó, phố đã đưa ra các biện pháp hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, được thiết kế theo lộ trình chuyển đổi cụ thể. Phương tiện kinh doanh vận tải như xe công nghệ 2 bánh, taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ phải đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi theo từng mốc thời gian, tiến tới 100% phương tiện mới đưa vào hoạt động đều là phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Thành phố cũng đưa ra cơ sở cho việc hạn chế lưu thông phương tiện phát thải trên một số tuyến, khu vực và theo khung giờ từ sau năm 2035.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải): Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện chuyển đổi xanh đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình: đạt 20% trước ngày 01/01/2027; đạt 50% trước ngày 01/01/2028; và đạt mức 100% trước ngày 01/01/2030.

Đối với xe taxi, xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải): Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện chuyển đổi xanh đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình: 50% trước ngày 01/01/2028; 100% trước ngày 01/01/2030.

Từ ngày 01/7/2026, tất cả phương tiện thay thế, đầu tư mới đối với các loại xe taxi, xe ô tô chở người đến 08 chỗ sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Cũng theo dự thảo, từ ngày 1/1/2035, UBND TP. Hà Nội sẽ quyết định việc hạn chế lưu thông một số phương tiện giao thông cá nhân theo lộ trình, phạm vi, tuyến đường và khung giờ phù hợp với hạ tầng giao thông công cộng. Thành phố phải công bố công khai phạm vi, lộ trình hạn chế cụ thể và phương án giao thông thay thế cho người dân chậm nhất 12 tháng trước khi áp dụng.

MỤC TIÊU TỶ LỆ TRẠM TIẾP NĂNG LƯỢNG SẠCH CÔNG CỘNG TRONG PHẠM VI VÀNH ĐAI 3

Bên cạnh lộ trình hạn chế xe phát thải, Hà Nội đề xuất phát triển mạnh hệ thống trạm sạc công cộng. Về hạ tầng năng lượng sạch, dự thảo quy định yêu cầu bắt buộc bố trí tỷ lệ điểm đỗ có lắp đặt trạm sạc trong các bãi đỗ xe, chung cư, tòa nhà thương mại, công trình công cộng và kết cấu hạ tầng đường bộ đã được quy hoạch theo các vùng ưu tiên (vùng ưu tiên cao, trung bình, và vùng phát triển mới), với tỷ lệ tối thiểu 15% đối với công trình hiện hữu và tối thiểu 30% đối với công trình đầu tư mới.

Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trạm sạc bằng các chính sách như hỗ trợ lãi vay, miễn tiền thuê đất trong 05 năm đầu, miễn phí khảo sát, thiết kế đường dây đấu nối lưới điện và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cụ thể dự thảo đã đề xuất quy định tỷ lệ trạm tiếp năng lượng sạch công cộng trong phạm vi vành đai 3. Đối với kết cấu hạ tầng đường bộ đang khai thác có bố trí chỗ đỗ xe, bãi đỗ xe trong khu chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện, công trình công cộng khác đang khai thác thuộc danh mục vị trí đủ điều kiện lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng: đến trước ngày 01/01/2030 phải đạt tỷ lệ tối thiểu 15% chỗ đỗ xe hiện hữu có lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng.

Đối với công trình đầu tư mới bao gồm kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy hoạch, bãi đỗ xe trong khu chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện, công trình công cộng khác: tỷ lệ chỗ đỗ xe lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng phải đạt tối thiểu 30% chỗ đỗ xe theo quy hoạch.

Để hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng, giao thông phi cơ giới, dự thảo đề xuất Ngân sách Thành phố hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 05 năm) hoặc cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo các quy định hiện hành đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng trạm tiếp năng lượng sạch công cộng.

Ngân sách Thành phố cũng hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 05 năm đầu đối với dự án đầu tư trạm tiếp năng lượng sạch công cộng nằm trong danh mục đã được UBND Thành phố phê duyệt và dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông phi cơ giới.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng và dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông phi cơ giới được thực hiện ngay việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án mà không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục khác có liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, UBND Thành phố được áp dụng cơ chế cho thuê đất công (không giao đất), được sử dụng đất kết hợp đa mục đích hoặc sử dụng một phần diện tích đất công cộng, đất giao thông, đất cây xanh để phát triển hạ tầng trạm tiếp năng lượng sạch công cộng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông phi cơ giới.