Hà Nội đề xuất mốc chuyển toàn bộ taxi, xe công nghệ sang dùng năng lượng xanh
Hằng Anh
18/05/2026, 19:11
Đề xuất 100% taxi, xe ô tô chở người đến 8 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải phải chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh, sạch trước năm 2030. Từ ngày 01/7/2026, tất cả phương tiện thay thế, đầu tư mới đối với các loại xe này sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường...
Tại dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đầu
tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông
phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên
liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch; một số biện pháp hạn chế sử dụng
phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường,
TP. Hà Nội đề xuất lộ trình chuyển đổi bắt buộc với nhiều loại phương tiện
kinh doanh vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG
XANH
Theo đó, phố đã đưa ra các biện pháp hạn chế phương tiện sử
dụng nhiên liệu hóa thạch, được thiết kế theo lộ trình chuyển đổi cụ thể. Phương
tiện kinh doanh vận tải như xe công nghệ 2 bánh, taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ
phải đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi theo từng mốc thời gian, tiến tới 100% phương tiện
mới đưa vào hoạt động đều là phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Thành phố
cũng đưa ra cơ sở cho việc hạn chế lưu thông phương tiện phát thải trên một số
tuyến, khu vực và theo khung giờ từ sau năm 2035.
Đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh vận tải
(trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận
tải): Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện chuyển đổi xanh đảm bảo tỷ lệ
phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện
môi trường theo lộ trình: đạt 20% trước ngày 01/01/2027; đạt 50% trước ngày 01/01/2028;
và đạt mức 100% trước ngày 01/01/2030.
Đối với xe taxi, xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ
của người lái xe) hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng
nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải): Đơn vị kinh doanh vận tải
thực hiện chuyển đổi xanh đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch,
năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình: 50% trước ngày 01/01/2028;
100% trước ngày 01/01/2030.
Từ ngày 01/7/2026, tất cả phương tiện thay thế, đầu tư mới đối
với các loại xe taxi, xe ô tô chở người đến 08 chỗ sử dụng năng lượng sạch,
năng lượng xanh, thân thiện môi trường.
Cũng theo dự thảo, từ ngày 1/1/2035, UBND TP. Hà Nội sẽ quyết
định việc hạn chế lưu thông một số phương tiện giao thông cá nhân theo lộ
trình, phạm vi, tuyến đường và khung giờ phù hợp với hạ tầng giao thông công cộng.
Thành phố phải công bố công khai phạm vi, lộ trình hạn chế cụ thể và phương án giao
thông thay thế cho người dân chậm nhất 12 tháng trước khi áp dụng.
MỤC TIÊU TỶ LỆ TRẠM TIẾP NĂNG LƯỢNG SẠCH CÔNG CỘNG TRONG PHẠM
VI VÀNH ĐAI 3
Bên cạnh lộ trình hạn chế xe phát thải, Hà Nội đề xuất phát
triển mạnh hệ thống trạm sạc công cộng. Về hạ tầng năng lượng sạch, dự thảo quy
định yêu cầu bắt buộc bố trí tỷ lệ điểm đỗ có lắp đặt trạm sạc trong các bãi đỗ
xe, chung cư, tòa nhà thương mại, công trình công cộng và kết cấu hạ tầng đường
bộ đã được quy hoạch theo các vùng ưu tiên (vùng ưu tiên cao, trung bình, và
vùng phát triển mới), với tỷ lệ tối thiểu 15% đối với công trình hiện hữu và tối
thiểu 30% đối với công trình đầu tư mới.
Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trạm sạc bằng các chính
sách như hỗ trợ lãi vay, miễn tiền thuê đất trong 05 năm đầu, miễn phí khảo
sát, thiết kế đường dây đấu nối lưới điện và đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Cụ thể dự thảo đã đề xuất quy định tỷ lệ trạm tiếp năng lượng
sạch công cộng trong phạm vi vành đai 3. Đối với kết cấu hạ tầng đường bộ đang
khai thác có bố trí chỗ đỗ xe, bãi đỗ xe trong khu chung cư, tòa nhà thương mại,
bệnh viện, công trình công cộng khác đang khai thác thuộc danh mục vị trí đủ điều
kiện lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng: đến trước ngày 01/01/2030 phải
đạt tỷ lệ tối thiểu 15% chỗ đỗ xe hiện hữu có lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch
công cộng.
Đối với công trình đầu tư mới bao gồm kết cấu hạ tầng đường
bộ theo quy hoạch, bãi đỗ xe trong khu chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện,
công trình công cộng khác: tỷ lệ chỗ đỗ xe lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch
công cộng phải đạt tối thiểu 30% chỗ đỗ xe theo quy hoạch.
Để hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch
công cộng, giao thông phi cơ giới, dự thảo đề xuất Ngân sách Thành phố hỗ trợ
30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực
hiện trong thời gian vay vốn (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 05 năm) hoặc
cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội
theo các quy định hiện hành đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng trạm
tiếp năng lượng sạch công cộng.
Ngân sách Thành phố cũng hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 05
năm đầu đối với dự án đầu tư trạm tiếp năng lượng sạch công cộng nằm trong danh
mục đã được UBND Thành phố phê duyệt và dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ
giao thông phi cơ giới.
Đối với các dự án đầu tư xây dựng hệ thống trạm tiếp năng lượng
sạch công cộng và dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông phi cơ giới
được thực hiện ngay việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án mà không phải
thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục
khác có liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật
có liên quan.
Đặc biệt, UBND Thành phố được áp dụng cơ chế cho thuê đất
công (không giao đất), được sử dụng đất kết hợp đa mục đích hoặc sử dụng một phần
diện tích đất công cộng, đất giao thông, đất cây xanh để phát triển hạ tầng trạm
tiếp năng lượng sạch công cộng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông phi cơ giới.
Giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, chặn vi phạm
Việc giám sát nhằm phát hiện các giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước; thực hiện hành vi cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch để thao túng giá hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon…
22 địa phương triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt giảm phát thải
Triển khai Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050”, trong năm 2026, ngành trồng trọt sẽ tập trung hoàn thiện quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường - báo cáo - thẩm định phát thải (MRV) và xây dựng quy chuẩn kiểm kê khí nhà kính nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất trên toàn quốc.
Đức và Nhật Bản tăng tốc cuộc đua hydro: BMW, Toyota thử nghiệm giao thông không phát thải
Hydro xanh đang được Đức và Nhật Bản xem là một trong những trụ cột chiến lược cho quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải carbon. Trong bối cảnh xe điện pin đang chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu, hai nền kinh tế công nghiệp hàng đầu thế giới vẫn kiên trì thúc đẩy công nghệ pin nhiên liệu hydro như một giải pháp bổ sung cho giao thông vận tải và công nghiệp nặng…
Trump siết điện gió ngoài khơi, Trung Quốc tăng tốc dẫn đầu
Trong khi nhiều quốc gia đang đẩy mạnh phát triển điện gió ngoài khơi như một trụ cột quan trọng của quá trình chuyển đổi năng lượng, chính quyền Tổng thống Donald Trump lại đang tìm cách kìm hãm lĩnh vực này tại Mỹ bằng hàng loạt biện pháp hạn chế dự án và ưu tiên mở rộng khai thác nhiên liệu hóa thạch…
Brazil: Đạt tiến bộ kiểm soát phá rừng Amazon nhưng đối mặt đe dọa suy thoái rừng
Brazil đang đạt được những tiến bộ rõ rệt trong kiểm soát phá rừng Amazon, với tỷ lệ phá rừng dự kiến xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một mối đe dọa khác đang gia tăng nhanh hơn và âm thầm hơn: suy thoái rừng, có thể làm suy yếu nghiêm trọng hệ sinh thái lớn nhất hành tinh trong những thập kỷ tới…
