Trang chủ Kinh tế số

Nhà nước sẽ rót tới 3 tỷ cho mỗi nghiên cứu sinh khoa học công nghệ xuất sắc

Hạ Chi

14/04/2026, 07:35

Theo Chương trình VREF, Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/năm cho 1 nghiên cứu sinh, với thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm. Trường hợp cần thiết có thể gia hạn nhiệm vụ nghiên cứu thêm tối đa 2 năm, nhưng không bổ sung kinh phí từ ngân sách nhà nước...

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.
Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định 2103/QĐ-BKHCN ngày 13/4/2026 chính thức Phê duyệt “Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026-2030” (Chương trình VREF).

Chương trình đã đánh dấu bước chuyển mạnh trong tư duy chính sách, từ hỗ trợ đào tạo sang đầu tư trực tiếp cho nghiên cứu xuất sắc, nhằm hình thành lực lượng khoa học trẻ có năng lực vượt trội, có khả năng nghiên cứu độc lập, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và sức cạnh tranh quốc gia.

Theo mục tiêu đề ra, hằng năm Chương trình sẽ tuyển chọn và cấp kinh phí nghiên cứu cho khoảng 100 nghiên cứu sinh xuất sắc. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho nhóm trực tiếp tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu làm chủ, tạo ra công nghệ lõi, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược; phần còn lại dành cho nhóm thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu đột phá thuộc những lĩnh vực khoa học khác.

Các chỉ tiêu đầu ra được lượng hóa rõ ràng: Tối thiểu 60% kết quả nghiên cứu phải được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín (thuộc nhóm Q1 hoặc danh mục có uy tín như Nature Index); tối thiểu 20% kết quả nghiên cứu có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc tương đương); tối thiểu 15% kết quả nghiên cứu được chuyển giao, thương mại hóa hoặc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Đây là cơ sở để bảo đảm hiệu quả đầu tư và nâng chuẩn chất lượng nghiên cứu.

Không chỉ tập trung vào từng cá nhân, VREF hướng tới hình thành mạng lưới các nhà khoa học trẻ, từ đó góp phần xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh.

Cơ chế đồng hướng dẫn với chuyên gia nước ngoài và trí thức Việt Nam ở nước ngoài cũng được khuyến khích, tạo điều kiện để nghiên cứu sinh tiếp cận chuẩn mực khoa học toàn cầu ngay trong quá trình thực hiện đề tài.

Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của nghiên cứu sinh, các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, cùng đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Về nguồn lực, ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ đạo, đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội từ doanh nghiệp và các tổ chức trong, ngoài nước. 

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 1 tỷ đồng/năm cho 1 nghiên cứu sinh, với thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm. Trường hợp cần thiết, nhiệm vụ nghiên cứu có thể được xem xét gia hạn thời gian thực hiện nhưng không quá 2 năm, việc gia hạn không làm tăng thời gian hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Kinh phí được sử dụng linh hoạt cho các hoạt động trực tiếp phục vụ nghiên cứu như phát triển sản phẩm, công bố khoa học, đăng ký sở hữu trí tuệ, thử nghiệm công nghệ và hợp tác quốc tế; việc giải ngân gắn chặt với tiến độ và kết quả đầu ra.

Kinh phí được cấp và điều chỉnh theo tiến độ và kết quả; các nhiệm vụ không đạt yêu cầu sẽ bị điều chỉnh hoặc chấm dứt, trong khi rủi ro khoa học, nếu phát sinh từ bản chất nghiên cứu, được xem xét chấp nhận trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định.

Song song với việc tăng quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, Chương trình cũng đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm giải trình đối với chất lượng học thuật, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tác động của kết quả nghiên cứu.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) được giao chủ trì tổ chức thực hiện toàn diện, từ xây dựng quy chế, tuyển chọn, cấp kinh phí đến theo dõi, đánh giá và điều chỉnh Chương trình. Các đơn vị chức năng của Bộ cùng các tổ chức liên quan phối hợp triển khai, bảo đảm Chương trình vận hành hiệu quả, đúng định hướng

Với định hướng lấy công nghệ lõi, sản phẩm và thị trường làm đích đến, Chương trình VREF được kỳ vọng trở thành đòn bẩy chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và từng bước định vị Việt Nam trong chuỗi giá trị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Đặt mục tiêu 12 nhà nghiên cứu khoa học công nghệ trên 1 vạn dân

13:32, 04/04/2026

Đặt mục tiêu 12 nhà nghiên cứu khoa học công nghệ trên 1 vạn dân
13:32, 04/04/2026

Nhà nước rót ngân sách để phát triển, làm chủ, liên kết chuyển giao công nghệ
18:15, 02/04/2026

18:15, 02/04/2026

Nhà nước rót ngân sách để phát triển, làm chủ, liên kết chuyển giao công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ điều chỉnh danh mục công nghệ chiến lược
16:30, 01/04/2026

16:30, 01/04/2026

Bộ Khoa học và Công nghệ điều chỉnh danh mục công nghệ chiến lược

Từ vùng núi khó phát triển đến “thung lũng dữ liệu” mới của Trung Quốc

Từ vùng núi khó phát triển đến “thung lũng dữ liệu” mới của Trung Quốc

Quý Châu, tỉnh miền núi phía nam Trung Quốc từng gần như đứng ngoài làn sóng phát triển công nghiệp và đầu tư quy mô lớn, nay là nơi "dừng chân" của khoảng 50 trung tâm dữ liệu đang vận hành hoặc trong quá trình xây dựng của các tập đoàn công nghệ cả trong nước và quốc tế...

4 cách xác thực thuê bao di động

4 cách xác thực thuê bao di động

Kể từ ngày 15/4/2026 toàn bộ người dùng trên cả nước sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID về danh sách các số thuê bao đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình...

[Bài 4] Lựa chọn chiến lược 2026-2030: Vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế toàn cầu mới

[Bài 4] Lựa chọn chiến lược 2026-2030: Vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế toàn cầu mới

Kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, nơi chuỗi giá trị, công nghệ, cạnh tranh địa kinh tế đồng thời định hình lại trật tự phát triển toàn cầu. Trong bối cảnh đó, lợi thế không còn đến từ quy mô nguồn lực, mà từ khả năng lựa chọn chiến lược và thiết kế mô hình tăng trưởng phù hợp...

"Ngừng tuyển con người"? Thung lũng Silicon đối mặt nỗi lo AI xóa sổ việc làm

Các lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon đang trấn an người lao động rằng AI sẽ tạo ra cơ hội mới, nhưng đồng thời né tránh câu hỏi then chốt: trí tuệ nhân tạo sẽ lấy đi bao nhiêu việc làm. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp viện dẫn AI để cắt giảm nhân sự, nỗi lo về một cuộc khủng hoảng việc làm đang hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết...

Tốc độ mạng 5G giảm tháng thứ hai liên tiếp

Tốc độ mạng 5G giảm tháng thứ hai liên tiếp

Tốc độ tải xuống mạng 5G toàn quốc trong tháng 3 đã giảm 86,11 Mbps, trong khi tốc độ tải lên giảm 41,2 Mbps so với hồi tháng 2...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

VN-Index tăng nhẹ, nhà đầu tư thận trọng trước áp lực điều chỉnh

Chứng khoán

2

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng gần 1.300 tỷ đồng

Chứng khoán

3

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia, hướng tới phát triển bền vững

Tiêu điểm

4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga

Tiêu điểm

5

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: 20/4 phải xong phương án cắt giảm thủ tục

Tiêu điểm

