Thứ Năm, 30/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nhà sáng lập SoftBank giành lại ngôi giàu nhất Nhật Bản

Ngọc Trang

30/10/2025, 11:18

Từ đầu năm, tài sản ròng của ông Son tăng 248%, lên 55,1 tỷ USD tính đến ngày thứ Tư (29/10)..

Tỷ phú Masayoshi Son - Ảnh: Reuters
Tỷ phú Masayoshi Son - Ảnh: Reuters

Ông Masayoshi Son - nhà sáng lập SoftBank Group - đã vượt ông Tadashi Yanai, Chủ tịch kiêm CEO Fast Retailing, công ty mẹ của hãng thời trang Uniqlo, trở thành người giàu nhất Nhật Bản, nhờ động lực từ các khoản đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Từ đầu năm, tài sản ròng của ông Son tăng 248%, lên 55,1 tỷ USD tính đến ngày thứ Tư (29/10), cao hơn khoảng 23 triệu USD so với ông Yanai. Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, ông Yanai từng dẫn đầu danh sách người giàu nhất Nhật Bản trong phần lớn thời gian của thập kỷ qua và liên tục từ tháng 4/2022.

Trong khi tài sản của ông Son tăng vọt trong vài tháng gần đây, khối tài sản của ông Yanai gần như không biến động năm nay. Lần gần nhất ông Son vượt ông Yanai là năm 2014.

Tài sản của ông Son đi lên nhờ cổ phiếu SoftBank tăng mạnh. Từ đầu năm, mã này đã tăng hơn 190%. Tỷ phú 68 tuổi hiện sở hữu cổ phần hơn 30% trong SoftBank và kiểm soát danh mục đầu tư công nghệ toàn cầu của tập đoàn. Năm nay, ông đẩy mạnh rót vốn nhằm định vị SoftBank như một nhân tố quan trọng trong làn sóng AI.

Cổ phiếu SoftBank tăng mạnh trong phiên thứ Tư, sau khi tập đoàn được nêu trong danh sách doanh nghiệp dự định triển khai dự án tại Mỹ nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Son là một trong những nhà đầu tư nước ngoài có mối quan hệ thân tình với ông Trump. Đầu năm nay, SoftBank cũng cam kết đầu tư 100 tỷ USD vào Mỹ.

Những thương vụ tham vọng nhất hiện nay của SoftBank gồm kế hoạch rót 30 tỷ USD vào OpenAI và sáng kiến 500 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu AI cùng hạ tầng tại Mỹ, hợp tác với OpenAI (công ty mẹ ứng dụng ChatGPT), Oracle và quỹ MGX của Abu Dhabi. Tập đoàn này cũng đang dự kiến hợp tác với nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC để phát triển một tổ hợp công nghiệp trị giá nghìn tỷ USD chuyên về AI và robot tại bang Arizona (Mỹ).

Các khoản đầu tư gắn với OpenAI, Arm - công ty thiết kế chip của Anh - và các doanh nghiệp lớn liên quan tới AI đã giúp cổ phiếu SoftBank trở thành một chỉ báo đại diện cho làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI.

Những thương vụ mới đáng chú ý của tập đoàn này gồm việc bất ngờ rót 2 tỷ USD vào nhà sản xuất chip Intel, mua mảng robot của tập đoàn công nghệ tự động hóa ABB với giá 5,4 tỷ USD và tăng tỷ trọng đầu tư vào các công ty chip như Nvidia và TSMC.

Ông Son là người gốc Triều Tiên, sinh tại Nhật năm 1957 và bắt đầu khởi nghiệp khi du học Mỹ với sản phẩm từ điển điện tử bán mà sau này ông bán cho tập đoàn Sharp với giá khoảng 1 triệu USD.

Sau khi về nước, ông thành lập SoftBank năm 1981 hoạt động trong lĩnh vực phần mềm. Sau hơn 4 thập kỷ, SoftBank đã phát triển thành tập đoàn đa ngành, trải dài từ viễn thông, thanh toán số đến đầu tư công nghệ.

“Hiện tại mọi thứ đều đang thuận lợi với SoftBank. Mọi thứ liên quan đến AI đều đi lên. Mối liên hệ với OpenAI là một động lực lớn”, ông Kirk Boodry, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, nhận định.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cảnh báo định giá nhóm cổ phiếu liên quan AI đã ở mức quá cao, cho rằng OpenAI và Nvidia đang thúc đẩy một mạng lưới giao dịch phức tạp, qua đó thổi phồng cơn sốt AI trị giá nghìn tỷ USD.

Ở đỉnh bong bóng dotcom trước đây, tài sản ròng của ông Son tăng thêm 10 tỷ USD mỗi tuần. Ông từng kể rằng có 3 ngày mình là người giàu nhất thế giới. Nhưng trước khi ông kịp nói điều này với ai, cổ phiếu SoftBank đã sụt mạnh.

“Bằng cách nào đó, tôi vẫn sống sót. Khi đó tôi tự nhủ: ‘Đã đến lúc bước sang giai đoạn tiếp theo - internet sẽ trở thành internet di động’”, ông Son chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2017.

Hai thập kỷ sau đó ghi nhận màn trở lại ngoạn mục của ông Son nhờ đầu tư sớm vào Alibaba và nhiều năm độc quyền phân phối iPhone tại Nhật Bản. Đến cuối 2020, chiến dịch siết chặt kiểm soát đối với lĩnh vực công nghệ của Bắc Kinh khiến tài sản của ông giảm mạnh. Sau khi chạm đáy năm 2022, tài sản của ông bắt đầu phục hồi rõ rệt từ vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Arm tháng 9/2023 và sự xuất hiện của làn sóng AI.

SoftBank, Toshiba cùng loạt doanh nghiệp Nhật dự kiến rót ít nhất 400 tỷ USD vào Mỹ

10:38, 29/10/2025

SoftBank, Toshiba cùng loạt doanh nghiệp Nhật dự kiến rót ít nhất 400 tỷ USD vào Mỹ

Gặp ông Trump, CEO SoftBank hứa rót 100 tỷ USD vào Mỹ

07:41, 17/12/2024

Gặp ông Trump, CEO SoftBank hứa rót 100 tỷ USD vào Mỹ

Từ khóa:

cổ phiếu SoftBank masayoshi son người giàu nhất Nhật Bản openAI SoftBank Group Tập đoàn Fast Retailing thế giới Tổng thống Mỹ Donald Trump trí tuệ nhân tạo

Đọc thêm

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Trong 3 thập kỷ qua, ngành đất hiếm toàn cầu chứng kiến nhiều thay đổi lớn...

Boeing tiếp tục thua lỗ, nhưng có thể sắp nhận đơn hàng siêu lớn từ Trung Quốc

Boeing tiếp tục thua lỗ, nhưng có thể sắp nhận đơn hàng siêu lớn từ Trung Quốc

Hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing ngày 29/10 công bố khoản lỗ lớn trong quý gần nhất, nhưng có thể sắp đón nhận một tin vui từ thị trường Trung Quốc...

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Cách đây 3 năm, trước khi OpenAI ra mắt ChatGPT, Nvidia chỉ được định giá khoảng 400 tỷ USD...

Mỹ và Hàn Quốc chính thức đạt thỏa thuận thương mại

Mỹ và Hàn Quốc chính thức đạt thỏa thuận thương mại

Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ và được Mỹ giảm thuế nhập khẩu ô tô từ 25% xuống còn 15%...

Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Nhà đầu tư có phần kém vui vì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu rằng Fed có thể không giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

183 triệu mật khẩu email bị lộ

Kinh tế số

2

Boeing tiếp tục thua lỗ, nhưng có thể sắp nhận đơn hàng siêu lớn từ Trung Quốc

Thế giới

3

Mong muốn Quantum Science hợp tác với Việt Nam nghiên cứu phát triển các thế hệ vật liệu bán dẫn mới

Kinh tế số

4

Nhà sáng lập SoftBank giành lại ngôi giàu nhất Nhật Bản

Thế giới

5

GELEX Electric đồng hành phát triển hạ tầng năng lượng Việt Nam tại Hội chợ mùa Thu 2025

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy