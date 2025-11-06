Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nhật Bản có thể sắp triển khai chương trình kích thích kinh tế gần 65 tỷ USD

Ngọc Trang

06/11/2025, 10:27

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang triển khai các bước để hoàn tất chương trình kích thích tài khóa mới trong tháng này, đồng thời trình ngân sách bổ sung để thực hiện...

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi - Ảnh: Reuters

Một số quan chức trong Chính phủ Nhật tiết lộ với tờ báo Nikkei Asia rằng quy mô của chương trình có thể lên tới 10 nghìn tỷ yên (tương đương 64,9 tỷ USD).

Tại phiên họp nội các đầu tiên sau khi nhậm chức ngày 21/10, bà Takaichi giao các bộ ngành liên quan xây dựng chương trình chính sách dựa trên ba trụ cột: bảo đảm sinh kế người dân và kiềm chế đà tăng giá; củng cố sức mạnh kinh tế thông qua đầu tư vào quản trị khủng hoảng và đầu tư vào tăng trưởng; tăng cường năng lực quốc phòng - ngoại giao.

Chính phủ Nhật chưa có kế hoạch đưa ra giới hạn đối với đề xuất ngân sách bổ sung của các bộ. Theo Nikkei Asia, một số quan chức cho rằng việc đưa ra một mức trần cao hơn 13,9 nghìn tỷ yên - quy mô của ngân sách bổ sung năm 2024 - là cần thiết.

Để hạ nhiệt giá cả, chương trình dự kiến triển khai các biện pháp như trợ cấp cho người dân trong giai đoạn chuẩn bị bãi bỏ thuế xăng dầu; hỗ trợ chi phí điện và khí đốt; trợ cấp để doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng lương cho người lao động; và mở rộng các khoản hỗ trợ ưu tiên mà chính quyền địa phương có thể sử dụng linh hoạt.

Thủ tướng Takaichi cũng muốn sớm hỗ trợ các cơ sở y tế gặp khó khăn về tài chính, cấp trợ cấp cho các bệnh viện và nhân viên y tế mà không chờ đợt điều chỉnh phí dịch vụ y tế dự kiến vào năm tài khóa 2026. Bà đồng thời đưa các khoản đầu tư cho quản trị khủng hoảng vào gói kích thích, ưu tiên các công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và năng lượng nhiệt hạch để củng cố an ninh kinh tế.

Kế hoạch vực dậy ngành đóng tàu - lĩnh vực Nhật Bản đang đẩy mạnh hợp tác với Mỹ - cũng nằm trong chương trình. Tokyo đặt mục tiêu đến năm 2035 tăng gấp đôi sản lượng đóng mới so với hiện nay. Trước đó, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà Takaichi đề xuất lập quỹ khoảng 1 nghìn tỷ yên do Chính phủ chủ trì và điều phối để thực hiện kế hoạch này.

Về quốc phòng, trong bài phát biểu chính sách tháng 10, bà Takaichi đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP ngay trong năm tài khóa 2025, sớm hơn kế hoạch trước là vào năm tài khóa 2027. Ngân sách bổ sung sẽ cần bố trí hơn 1 nghìn tỷ yên để thực hiện mục tiêu này.

Những năm gần đây, Chính phủ Nhật Bản thường ban hành chương trình kích thích và lập ngân sách bổ sung vào mùa thu. Năm 2020, để ứng phó Covid-19, tổng giá trị các gói hỗ trợ lên tới hàng chục nghìn tỷ yên. Từ đó đến nay, giá trị mỗi chương trình mới duy trì trên 10 nghìn tỷ yên.

Tuy nhiên, theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, tốc độ tăng trưởng tiềm năng - thước đo sức khỏe nền kinh tế - của Nhật Bản những năm gần đây chỉ quanh 0%, qua đó dấy lên hoài nghi về hiệu quả của việc liên tiếp chi ngân sách bổ sung.

“Với ngân sách bổ sung, điều quan trọng không phải chỉ là tổng mức chi, mà là cách phân bổ để cải thiện các yếu tố phía cung như năng suất. Các biện pháp thiên về kích cầu có thể làm tăng áp lực lạm phát”, ông Koya Miyamae, chuyên gia kinh tế cao cấp tại SMBC Nikko Securities, nhận định.

Hiện tại, cả Chính phủ do bà Takaichi lãnh đạo lẫn phe đối lập đều chưa nêu rõ nguồn kinh phí cho các chính sách mới. Bộ trưởng Kinh tế - Tài khóa Minoru Kiuchi đề xuất phát hành trái phiếu chính phủ và nhấn mạnh: “Miễn là uy tín tài khóa còn vững, chúng tôi có thể dùng mọi biện pháp cần thiết”.

Theo ước tính, cân đối cơ bản của khu vực chính phủ (gồm trung ương và địa phương) có thể thặng dư 3,6 nghìn tỷ yên trong năm tài khóa 2026 (từ 4/2026 đến 3/2027). Tuy nhiên, ngân sách bổ sung dự kiến có thể làm hao hụt khoản thặng dư này, do việc triển khai thường kéo sang cả năm tài khóa sau.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang thúc đẩy cải cách chi tiêu để tạo thêm dư địa cho chính sách tài khóa chủ động. Chính phủ dự định lập một cơ quan theo mô hình “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE) của Mỹ, giao nhiệm vụ thẩm định hiệu quả các khoản trợ cấp và chương trình chi tiêu, bảo đảm mọi quyết định tăng chi đi kèm giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách.

Sáng kiến này lấy cảm hứng từ DOGE - do tỷ phú Elon Musk dẫn đầu với mục tiêu tinh gọn bộ máy chính phủ và giảm 1 nghìn tỷ USD chi tiêu chính phủ.

Chính phủ dự kiến đưa các ưu đãi thuế đặc thù dành cho doanh nghiệp - như khuyến khích tăng lương và nghiên cứu - phát triển - vào diện rà soát. Trong thỏa thuận liên minh cầm quyền, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) nhất trí thành lập cơ quan chuyên trách hiệu quả chính phủ để rà soát các ưu đãi thuế và các khoản trợ cấp quy mô lớn, nhằm loại bỏ những chính sách kém hiệu quả. Phần tiết kiệm ngân sách có thể được dùng cho các chương trình như miễn học phí bậc trung học phổ thông.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, tổng mức giảm thu ngân sách do các biện pháp thuế đặc biệt đang có xu hướng gia tăng, đạt 2,9 nghìn tỷ yên trong năm tài khóa 2023. Trong đó, ưu đãi thuế cho tăng lương và nghiên cứu - phát triển làm giảm thu khoảng 1,7 nghìn tỷ yên.

Nhật Bản cảnh báo khi tỷ giá đồng yên xuống thấp nhất 8 tháng

10:53, 05/11/2025

Nhật Bản cảnh báo khi tỷ giá đồng yên xuống thấp nhất 8 tháng

Nhà sáng lập SoftBank giành lại ngôi giàu nhất Nhật Bản

11:18, 30/10/2025

Nhà sáng lập SoftBank giành lại ngôi giàu nhất Nhật Bản

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

19:02, 29/10/2025

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Từ khóa:

cải cách chi tiêu chương trình kích thích kinh tế Nhật Bản kích thích kinh tế ngân sách bổ sung Nhật Bản Nhật bản quốc phòng Nhật Bản Sanae Takaichi thế giới Thủ tướng Takaichi

Đọc thêm

Trung Quốc xác nhận dừng áp thuế quan lên nông sản Mỹ

Trung Quốc xác nhận dừng áp thuế quan lên nông sản Mỹ

Việc Trung Quốc tuyên bố tạm dừng thuế quan này - có hiệu lực từ ngày 10 /11 - diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump ký hai sắc lệnh hành pháp về thuế quan đối với Trung Quốc...

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thụy Sỹ dẫn đầu danh sách với 145,6 triệu phú trên mỗi 1.000 người trưởng thành, tức khoảng 1/7 số người trưởng thành là triệu phú...

Trung Quốc dự báo GDP đạt gần 24 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới

Trung Quốc dự báo GDP đạt gần 24 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 5/11 dự báo quy mô nền kinh tế nước này sẽ vượt mức 170 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 23,87 nghìn tỷ USD, trong thời gian từ nay đến hết năm 2030...

Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi tòa án xem xét thuế quan, giá dầu giảm sâu hơn

Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi tòa án xem xét thuế quan, giá dầu giảm sâu hơn

Loạt cổ phiếu trí tuệ chip và trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh trong phiên trước cũng tăng trở lại trong trong phiên này...

Giá vàng bật tăng dù số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo

Giá vàng bật tăng dù số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (5/11), nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng khi xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu bị nghi ngờ...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Chứng khoán

2

Vi phạm một loạt quy định, AMS bị phạt tiền

Doanh nghiệp niêm yết

3

Sẽ có ứng dụng, đường dây nóng tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Chuyển động xanh

4

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

5

Trung Quốc dự báo GDP đạt gần 24 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy