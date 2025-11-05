Nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia không bị ảnh hưởng, khi một số cơ sở y tế đã ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội...

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa thực hiện rà soát, cập nhật Danh sách cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên hệ thống, nhằm đảm bảo tính chính xác và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trước những băn khoăn từ người dân về việc một số cơ sở y tế đã ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia không bị ảnh hưởng.

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI DÂN KHI ĐI KHÁM CHỮA BỆNH

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết định kỳ, đơn vị sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống giám định bảo hiểm y tế, nhằm loại bỏ những cơ sở khám chữa bệnh không còn đáp ứng điều kiện tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Việc này nhằm đảm bảo rằng danh sách công bố là chính xác, minh bạch, phù hợp với thực tế. Từ đó, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, tránh việc đăng ký tại cơ sở “không hợp lệ”, bị từ chối khi đi khám chữa bệnh, hoặc phát sinh tranh chấp.

Theo bà Hằng, một số người tham gia bảo hiểm y tế đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở trước thời điểm chấm dứt hợp đồng vẫn còn hiển thị thông tin trong hệ thống.

“Đây không phải là đăng ký mới, việc rà soát này giúp chuyển đổi cơ sở khám chữa bệnh nơi đăng ký đã ngưng hợp đồng khám chữa bệnh sang cơ sở khác đang có hợp đồng, để người dân đảm bảo mọi quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia không bị ảnh hưởng”, bà Hằng cho hay.

Khi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu đã ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ chủ động chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sang cơ sở lân cận, để thuận tiện cho người tham gia khi đi khám chữa bệnh.

Trường hợp người tham gia không muốn khám chữa bệnh ở cơ sở mà cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chuyển, thì được đổi sang cơ sở khác.

NGƯỜI CÓ THẺ BẢO HIỂM ĐƯỢC THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội TP.HCM, người có thẻ bảo hiểm y tế được quyền đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định tại Điều 26 của Luật Bảo hiểm y tế 2024.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM. Ảnh: BHXH TP.HCM.

Cụ thể, người tham gia có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản; có quyền thay đổi cơ sở ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là tháng 1, 4, 7, 10).

Khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú, hoặc thực hiện thủ tục trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối với người lao động thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động. Việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Khi thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, người tham gia có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế đã được cập nhật trên ứng dụng VssID, hoặc VNeID để đi khám chữa bệnh.

Người tham gia có thể dễ dàng kiểm tra thông tin nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn); ứng dụng VssID; tại cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Để hỗ trợ người dân đã đăng ký ban đầu tại cơ sở đã ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã chủ động chuyển đổi nơi đăng ký ban đầu của người tham gia tại các cơ sở đã ngưng hợp đồng sang cơ sở lân cận, để đảm bảo quyền lợi về khám chữa bệnh cho người dân, và chuyển sang bệnh viện khác nếu người dân có yêu cầu.

“Chúng tôi cam kết quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế không bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn trong suốt quá trình thực hiện”, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM công khai, minh bạch danh sách cơ sở khám chữa bệnh và cập nhật kịp thời; thông tin rõ ràng cho người dân. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia chủ động thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thủ tục miễn phí, thực hiện qua nhiều kênh. Hỗ trợ thủ tục nhanh chóng tại cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc qua nền tảng điện tử; hướng dẫn miễn phí.

Khi có cơ sở khám chữa bệnh đã ngưng hợp đồng, Bảo hiểm xã hội TP.HCM rà soát, lập danh sách và chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sang cơ sở khác để người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi. Cùng với đó, phối hợp với cơ sở y tế và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh (nếu có).