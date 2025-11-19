Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Mưa lớn gây sự cố tại cầu Luật Lễ, đường sắt phải tạm ngừng nhiều đoàn tàu

Minh Kiệt

19/11/2025, 15:31

Mưa lớn từ ngày 17/11 khiến nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết tại cầu Luật Lễ trên tuyến Diêu Trì – Quy Nhơn, buộc ngành đường sắt phải kích hoạt phương án khẩn cấp, tạm dừng nhiều đoàn tàu để bảo đảm an toàn...

Ngành đường sắt điều khẩn cấp tàu để tăng ổn định cho nhịp cầu trong điều kiện nước lũ dâng cao. Ảnh: VNR cung cấp.
Ngành đường sắt điều khẩn cấp tàu để tăng ổn định cho nhịp cầu trong điều kiện nước lũ dâng cao. Ảnh: VNR cung cấp.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 17/11/2025 tại khu vực miền Trung đến Khánh Hòa đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều đoạn tuyến đường sắt. Từ ngày 18/11, tại tỉnh Gia Lai, lượng mưa lớn từ thượng nguồn dồn về khiến mực nước chảy qua cầu Luật Lễ 1 (Km01+606) và cầu Luật Lễ 2 (Km02+729) dâng cao bất thường, dòng chảy mạnh đe dọa kết cấu nhịp và chân mố trụ.

Ga Tu Bông (Khánh Hoà) nước ngập sâu vào sáng 19/11. Video: VNR

Trước nguy cơ mất an toàn công trình, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã kích hoạt phương án khẩn cấp, phong tỏa khu gian Diêu Trì – Quy Nhơn và triển khai giải pháp gia tải bảo vệ cầu. Theo phương án kỹ thuật, cầu Luật Lễ 1 gồm 2 nhịp được gia tải bằng 2 toa tà vẹt, cầu Luật Lễ 2 gồm 1 nhịp được gia tải 1 toa tà vẹt. Mỗi toa nặng 44,5 tấn nhằm tạo đối trọng, tăng ổn định cho nhịp cầu trong điều kiện nước lũ dâng cao và dòng chảy xiết.

Do mưa lớn còn tiếp diễn, các đơn vị quản lý đường sắt tại miền Trung và Tây Nguyên đang duy trì chế độ trực ứng cứu, huy động tối đa nhân lực, thiết bị cơ giới và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý sự cố, sớm khôi phục chạy tàu.

Nước đang cao tại ga Cây Cầy (Khánh Hoà). Ảnh: VNR
Nước đang cao tại ga Cây Cầy (Khánh Hoà). Ảnh: VNR

Trong thời gian khắc phục, ngành Đường sắt buộc phải tạm ngừng chạy nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc – Nam và các tuyến nhánh liên quan để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách. Những hành khách bị ảnh hưởng được hỗ trợ hoàn, trả vé trong thời hạn tối đa 30 ngày tính từ ngày ghi trên vé; có thể thực hiện trực tuyến qua website dsvn.vn mà không cần đến ga.

Cầu Luật Lễ 1 dài 114 m, thuộc tuyến đường sắt Diêu Trì – Quy Nhơn, sử dụng kết cấu dàn thép Krupp (Đức chế tạo). Đây là điểm dừng chân quen thuộc trong hành trình tàu di sản “Về miền đất Võ”. Cầu Luật Lễ 2 nằm cách đó khoảng 1 km và cũng chịu ảnh hưởng tương tự trong đợt mưa lũ lần này.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ diễn biến phức tạp (khu vực từ ga Nha Trang tới ga Diêu Trì), ngành Đường sắt ngừng chạy các mác tàu khách trong ngày 19/11, gồm: tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội; tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn; tàu SE21/SE22 xuất phát tại ga Đà Nẵng/Sài Gòn.

Trước đó, trong các ngày 17 và 18/11/2025 Công ty CP Vận tải đường sắt đã phải ngừng chạy 6 đoàn tàu khách (ngày 17/11: SNT1, ngày 18/11: SE8, SE5, SE21/22, SE6).

Tính đến 9h00 ngày 19/11/2025 đã ngừng chạy 10 đoàn tàu khách.

Đường sắt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới miền Trung

19:31, 30/10/2025

Đường sắt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới miền Trung

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê

16:59, 17/11/2025

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê

Từ khóa:

bão lũ 2025 đầu tư đường sắt Gia Lai hạ tầng - giao thông Khánh Hoà

Đọc thêm

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng tốc hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025 cùng các dự án hạ tầng trọng điểm của quốc gia khác...

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Tuyến metro kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ dự kiến dời điểm đầu về Công viên 23/9, thay vì khu vực Hàm Nghi – Lê Lợi, nhằm tránh ảnh hưởng các công trình di tích quanh chợ Bến Thành và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công…

Đại biểu Quốc hội đồng tình cao khi đầu tư sân bay Gia Bình

Đại biểu Quốc hội đồng tình cao khi đầu tư sân bay Gia Bình

Sáng 19/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiều đại biểu đồng tình về sự cần thiết của dự án và góp ý thêm một số nội dung...

Thủ tướng Chính phủ làm việc với một số Bộ trưởng, Lãnh đạo Quỹ đầu tư, Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Kuwait

Thủ tướng Chính phủ làm việc với một số Bộ trưởng, Lãnh đạo Quỹ đầu tư, Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Kuwait

Để cụ thể hóa quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do Kuwait-Việt Nam; cũng như thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với GCC...

Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2: Tiến độ thiết bị đạt yêu cầu, xây lắp còn vướng

Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2: Tiến độ thiết bị đạt yêu cầu, xây lắp còn vướng

Chiều ngày 18/11/2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã làm việc tại Ninh Bình, kiểm tra tiến độ xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ghi nhận nhiều nỗ lực nhưng cũng chỉ rõ những phần việc còn chậm tiến độ...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy