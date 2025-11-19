Mưa lớn gây sự cố tại cầu Luật Lễ, đường sắt phải tạm ngừng nhiều đoàn tàu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Minh Kiệt
19/11/2025, 15:31
Mưa lớn từ ngày 17/11 khiến nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết tại cầu Luật Lễ trên tuyến Diêu Trì – Quy Nhơn, buộc ngành đường sắt phải kích hoạt phương án khẩn cấp, tạm dừng nhiều đoàn tàu để bảo đảm an toàn...
Mưa lớn kéo dài từ ngày 17/11/2025 tại khu vực miền Trung đến Khánh Hòa đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều đoạn tuyến đường sắt. Từ ngày 18/11, tại tỉnh Gia Lai, lượng mưa lớn từ thượng nguồn dồn về khiến mực nước chảy qua cầu Luật Lễ 1 (Km01+606) và cầu Luật Lễ 2 (Km02+729) dâng cao bất thường, dòng chảy mạnh đe dọa kết cấu nhịp và chân mố trụ.
Trước nguy cơ mất an toàn công trình, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã kích hoạt phương án khẩn cấp, phong tỏa khu gian Diêu Trì – Quy Nhơn và triển khai giải pháp gia tải bảo vệ cầu. Theo phương án kỹ thuật, cầu Luật Lễ 1 gồm 2 nhịp được gia tải bằng 2 toa tà vẹt, cầu Luật Lễ 2 gồm 1 nhịp được gia tải 1 toa tà vẹt. Mỗi toa nặng 44,5 tấn nhằm tạo đối trọng, tăng ổn định cho nhịp cầu trong điều kiện nước lũ dâng cao và dòng chảy xiết.
Do mưa lớn còn tiếp diễn, các đơn vị quản lý đường sắt tại miền Trung và Tây Nguyên đang duy trì chế độ trực ứng cứu, huy động tối đa nhân lực, thiết bị cơ giới và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý sự cố, sớm khôi phục chạy tàu.
Trong thời gian khắc phục, ngành Đường sắt buộc phải tạm ngừng chạy nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc – Nam và các tuyến nhánh liên quan để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách. Những hành khách bị ảnh hưởng được hỗ trợ hoàn, trả vé trong thời hạn tối đa 30 ngày tính từ ngày ghi trên vé; có thể thực hiện trực tuyến qua website dsvn.vn mà không cần đến ga.
Cầu Luật Lễ 1 dài 114 m, thuộc tuyến đường sắt Diêu Trì – Quy Nhơn, sử dụng kết cấu dàn thép Krupp (Đức chế tạo). Đây là điểm dừng chân quen thuộc trong hành trình tàu di sản “Về miền đất Võ”. Cầu Luật Lễ 2 nằm cách đó khoảng 1 km và cũng chịu ảnh hưởng tương tự trong đợt mưa lũ lần này.
Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ diễn biến phức tạp (khu vực từ ga Nha Trang tới ga Diêu Trì), ngành Đường sắt ngừng chạy các mác tàu khách trong ngày 19/11, gồm: tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội; tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn; tàu SE21/SE22 xuất phát tại ga Đà Nẵng/Sài Gòn.
Trước đó, trong các ngày 17 và 18/11/2025 Công ty CP Vận tải đường sắt đã phải ngừng chạy 6 đoàn tàu khách (ngày 17/11: SNT1, ngày 18/11: SE8, SE5, SE21/22, SE6).
Tính đến 9h00 ngày 19/11/2025 đã ngừng chạy 10 đoàn tàu khách.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng tốc hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025 cùng các dự án hạ tầng trọng điểm của quốc gia khác...
Tuyến metro kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ dự kiến dời điểm đầu về Công viên 23/9, thay vì khu vực Hàm Nghi – Lê Lợi, nhằm tránh ảnh hưởng các công trình di tích quanh chợ Bến Thành và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công…
Sáng 19/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiều đại biểu đồng tình về sự cần thiết của dự án và góp ý thêm một số nội dung...
Để cụ thể hóa quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do Kuwait-Việt Nam; cũng như thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với GCC...
Chiều ngày 18/11/2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã làm việc tại Ninh Bình, kiểm tra tiến độ xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ghi nhận nhiều nỗ lực nhưng cũng chỉ rõ những phần việc còn chậm tiến độ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: