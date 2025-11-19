Mưa lớn gây sự cố tại cầu Luật Lễ, đường sắt phải tạm ngừng nhiều đoàn tàu

Mưa lớn từ ngày 17/11 khiến nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết tại cầu Luật Lễ trên tuyến Diêu Trì – Quy Nhơn, buộc ngành đường sắt phải kích hoạt phương án khẩn cấp, tạm dừng nhiều đoàn tàu để bảo đảm an toàn...

Mưa lớn kéo dài từ ngày 17/11/2025 tại khu vực miền Trung đến Khánh Hòa đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều đoạn tuyến đường sắt. Từ ngày 18/11, tại tỉnh Gia Lai, lượng mưa lớn từ thượng nguồn dồn về khiến mực nước chảy qua cầu Luật Lễ 1 (Km01+606) và cầu Luật Lễ 2 (Km02+729) dâng cao bất thường, dòng chảy mạnh đe dọa kết cấu nhịp và chân mố trụ.

Ga Tu Bông (Khánh Hoà) nước ngập sâu vào sáng 19/11. Video: VNR

Trước nguy cơ mất an toàn công trình, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã kích hoạt phương án khẩn cấp, phong tỏa khu gian Diêu Trì – Quy Nhơn và triển khai giải pháp gia tải bảo vệ cầu. Theo phương án kỹ thuật, cầu Luật Lễ 1 gồm 2 nhịp được gia tải bằng 2 toa tà vẹt, cầu Luật Lễ 2 gồm 1 nhịp được gia tải 1 toa tà vẹt. Mỗi toa nặng 44,5 tấn nhằm tạo đối trọng, tăng ổn định cho nhịp cầu trong điều kiện nước lũ dâng cao và dòng chảy xiết.

Do mưa lớn còn tiếp diễn, các đơn vị quản lý đường sắt tại miền Trung và Tây Nguyên đang duy trì chế độ trực ứng cứu, huy động tối đa nhân lực, thiết bị cơ giới và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý sự cố, sớm khôi phục chạy tàu.

Nước đang cao tại ga Cây Cầy (Khánh Hoà). Ảnh: VNR

Trong thời gian khắc phục, ngành Đường sắt buộc phải tạm ngừng chạy nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc – Nam và các tuyến nhánh liên quan để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách. Những hành khách bị ảnh hưởng được hỗ trợ hoàn, trả vé trong thời hạn tối đa 30 ngày tính từ ngày ghi trên vé; có thể thực hiện trực tuyến qua website dsvn.vn mà không cần đến ga.

Cầu Luật Lễ 1 dài 114 m, thuộc tuyến đường sắt Diêu Trì – Quy Nhơn, sử dụng kết cấu dàn thép Krupp (Đức chế tạo). Đây là điểm dừng chân quen thuộc trong hành trình tàu di sản “Về miền đất Võ”. Cầu Luật Lễ 2 nằm cách đó khoảng 1 km và cũng chịu ảnh hưởng tương tự trong đợt mưa lũ lần này.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ diễn biến phức tạp (khu vực từ ga Nha Trang tới ga Diêu Trì), ngành Đường sắt ngừng chạy các mác tàu khách trong ngày 19/11, gồm: tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội; tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn; tàu SE21/SE22 xuất phát tại ga Đà Nẵng/Sài Gòn.

Trước đó, trong các ngày 17 và 18/11/2025 Công ty CP Vận tải đường sắt đã phải ngừng chạy 6 đoàn tàu khách (ngày 17/11: SNT1, ngày 18/11: SE8, SE5, SE21/22, SE6).

Tính đến 9h00 ngày 19/11/2025 đã ngừng chạy 10 đoàn tàu khách.