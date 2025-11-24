Nhịp điều chỉnh đã xóa 20–80% mức tăng trong năm 2025 của nhiều cổ phiếu ngân hàng, định giá có rẻ?

Mirae Asset vừa đưa ra cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành ngân hàng trong đó nhấn mạnh nhịp điều chỉnh gần đây đã xóa 20–80% mức tăng 2025 của nhiều ngân hàng.

Dự phóng tăng trưởng tín dụng 2025 được điều chỉnh tăng lên 16,8% từ 16,0% trước đó, trong khi tốc độ năm 2026 được kỳ vọng giảm tốc. Dù tín dụng thường tăng tốc vào cuối năm, tốc độ kỳ này được đánh giá sẽ giữ ở mức vừa phải do phần lớn tăng trưởng 9 tháng năm 2025 đến từ các khoản vay ngắn hạn hoặc không thuộc phân khúc cốt lõi. Do đó, các ngân hàng có khả năng sẽ giải ngân chọn lọc hơn trong quý 4, vẫn hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng và cũng cân đối hiệu quả.

Cho 2026, tăng trưởng tín dụng dự kiến giảm tốc dù mục tiêu GDP hướng đến mức trên 10%, chủ yếu do ba yếu tố: Mức tăng trên 16% hiện đã là mức cao theo lịch sử; Dù các chỉ báo vĩ mô nhìn chung tích cực nợ công dưới 35% GDP, tín dụng/GDP ở 134% (cao nhưng vẫn kiểm soát), CPI 9 tháng 2025 quanh 3,3%, các phát biểu gần đây của Ngân hàng Nhà nước cho thấy cơ chế giới hạn tín dụng sẽ được gỡ bỏ theo lộ trình, phản ánh quan điểm điều hành vẫn cần thận trọng;

Cuối cùng là rủi ro tập trung gia tăng và lo ngại việc sử dụng vốn kém hiệu quả ảnh hưởng phần nào đến việc định hình chính sách tiền tệ, nhấn mạnh việc cần cải thiện chất lượng tín dụng tập trung thúc đẩy các trụ cột tăng trưởng bền vững hơn thay vì nới lỏng tiền tệ đơn thuần.

Tổng thể, tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng tiếp tục diễn tiến ở nhịp độ vừa phải, với trọng tâm dịch chuyển từ đầu tư tài sản sang sản xuất kinh doanh, phù hợp với tiêu chí tăng trưởng bền vững.

Một điểm đáng lưu ý khác là mặc dù chưa xuất hiện chỉ báo tiêu cực nào đáng kể, rủi ro tiềm ẩn vẫn tồn tại nếu tăng trưởng tín dụng tiếp tục tập trung vào một số phân khúc.

Dữ liệu phát hành cho thấy nguồn cung trái phiếu mới từ nhóm Bất động sản trong vài năm gần đây còn khá hạn chế so với tốc độ mở rộng tín dụng toàn hệ thống.

Song song đó, tỷ lệ nợ tái cơ cấu tại nhiều ngân hàng đã giảm xuống dưới 0,1% tổng dư nợ. Tuy nhiên, dư nợ liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đã tiến sát 10% tổng tín dụng hệ thống vào cuối quý 3/2025 (theo dữ liệu Bộ Xây dựng), trong khi tổng dư nợ bất động sản bao gồm cả kinh doanh và mua nhà ở đã tiệm cận 23% vào cuối tháng 8/2025, dẫn đến nhiều lo ngại về rủi ro tập trung gia tăng.

Lợi nhuận của các Ngân hàng niêm yết gia tăng tốc độ trong quý 3/2025, nhờ thu nhập từ các hoạt động cốt lõi hồi phục. Lợi nhuận trước thuế của khối ngân hàng niêm yết tăng 24,6% so với cùng kỳ, với tất cả các cấu phần thu nhập chính đều tăng trưởng hai chữ số: Thu nhập lãi thuần NII (+13%), NSI (+19,4%), và NOI (+37,7%).

Tuy lợi nhuận tăng tốc nhưng có phần thấp hơn kỳ vọng ban đầu, vì vậy Mirae Asset điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận của nhóm này. Theo đó, lợi nhuận trước của nhóm này cho 2025 bị điều chỉnh giảm nhẹ ~1% so với dự phóng trước, tương đương mức tăng trưởng khoảng 13% so với cùng kỳ. Đối với 2026, tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng tích cực hơn 17,9%.

Cổ phiếu ngân hàng vẫn thu hút dòng tiền tích cực. Diễn biến toàn ngành nhìn chung bám sát VN-Index nhờ các yếu tố cốt lõi như minh bạch, ổn định, thanh khoản, và lợi nhuận bền vững.

Trong nhóm Ngân hàng Thương mại Nhà nước, CTG là điểm sáng duy nhất khi ghi nhận mức tăng tiệm cận VN-Index, được hỗ trợ bởi tăng trưởng lợi nhuận vượt bậc và chất lượng tài sản cải thiện rõ rệt. Ngược lại, VCB và BID lại không quá nổi trội về cả định giá và lợi nhuận.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, đà tăng chững lại sau cú bứt phá mạnh từ quý 2/2025 đến đầu quý 3. Những cổ phiếu có câu chuyện đầu tư mạnh như VPB và TCB với IPO công ty con bước vào giai đoạn trầm lắng hơn khi câu chuyện được hiện thực hóa, khiến định giá quay về vùng trung bình dài hạn.

Ngoài ra, nhóm ngân hàng còn chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại, một phần do động thái chốt lời và các lo ngại ở mặt tỷ giá, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đồng tiền lớn mạnh lên so với đồng USD, trong khi VND suy yếu.

Hiện thị trường đang ở vùng khá trũng thông tin. Tâm lý đầu tư ngắn hạn hạ nhiệt sau sự kiện nâng hạng, và nhiều khả năng dòng tiền đang tạm dừng để tìm kiếm câu chuyện mới khi thanh khoản giảm từ trên 40 nghìn tỷ xuống 20 nghìn tỷ một phiên.

Tuy mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đã được Quốc hội thống nhất, nhưng trong đó nhu cầu tiêu dùng nội địa còn yếu. Các áp lực như tỷ giá vẫn tồn tại đi kèm với rủi ro thuế quan tiếp tục đè nặng tâm lý giao dịch của nhiều nhà đầu tư. Lợi nhuận doanh nghiệp có cải thiện, nhưng một phần không nhỏ tăng trưởng được thúc đẩy bởi các khoản thu nhập tài chính như chuyển nhượng dự án hoặc đánh giá lại tài sản khiến chất lượng lợi nhuận trở thành câu hỏi.

Xét theo định giá, thị trường đang giao dịch ở mức 19.2x P/E (không bao gồm nhóm tài chính) tương đối cao. Tuy nhiên, loại bỏ nhóm Vin và Gelex, phần còn lại giao dịch quanh vùng 14.2x, mức định giá tuy không cao nhưng cũng không “rẻ”.

Cổ phiếu ngân hàng cũng điều chỉnh sâu sau khi kiểm định lại đỉnh. Nhịp điều chỉnh gần đây đã xóa 20–80% mức tăng 2025 của nhiều ngân hàng. Những ngân hàng có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng hiện vướng một vài điểm chưa hấp dẫn như định giá có phần cao hoặc có độ rủi ro tập trung nhất định có thể kể đến như VPB, TCB, và STB.

Tạm thời, Mirae Asset ưu tiên các ngân hàng theo hướng hoạt động cẩn trọng hơn, có mức định giá hợp lý, và kỳ vọng lợi nhuận hồi phục trong 2026 có thể kể đến như ACB giá mục tiêu 29.800 đồng/cổ phiếu, VCB 70.800 đồng/cổ phiếu, và MBB 28.600/cổ phiếu.