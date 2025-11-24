Xác suất VN-Index vượt 1700 điểm khá cao

Nếu chỉ số duy trì đóng cửa trên 1.670 điểm (vượt ngưỡng MA50) cuối tuần tới, xác suất vượt ngưỡng 1.700 điểm khá cao.

Chỉ số VN-Index tăng liền 2 tuần liên tiếp trên nền thanh khoản thấp, sau khi để mất ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm. Mặc dù đà phục hồi tuần vừa qua có sự đóng góp từ nhóm cổ phiếu trụ, VN-Index tăng 19,5 điểm, trong đó nhóm Vingroup đóng góp tới 22,3 điểm, nhưng độ rộng thị trường vẫn rất tích cực với gần 50% số nhóm cổ phiếu tăng điểm.

Bên cạnh thanh khoản có sự nhích tăng cùng tín hiệu giảm bán từ khối ngoại có thể là nhân tố hỗ trợ thị trường tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi về vùng 1.680 – 1.700 điểm trong tuần tới.

Chứng khoán MBS đánh giá trong bối cảnh thị trường đang ở vùng trống thông tin hỗ trợ, chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục xu hướng tăng điểm trên nền thanh khoản thấp cho đến khi vượt ngưỡng 1.700 điểm hoặc có thông tin hỗ trợ đủ mạnh. Nhà đầu tư tiếp tục lưu ý rủi ro mang tính mùa vụ như: lãi suất huy động ngắn hạn, tỷ giá USD/VND đang ở giai đoạn cuối năm.

Các điểm nhấn chính nhà đầu tư cần lưu ý: Thứ nhất, về các biến số vĩ mô, động lực tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10% trở lên vẫn là nền tảng cơ bản vững chắc, giúp VN-Index củng cố vùng 1.600-1.620 điểm và hướng tới 1.700 điểm ngắn hạn.

Thứ hai, điểm số phục hồi trên nền thanh khoản thấp cho thấy quá trình test cung hiệu quả. Đa phần các nhóm cổ phiếu đã có “bộ đệm” biên lợi nhuận trong 2 tuần vừa qua giúp thị trường có thể hình thành vùng đáy thứ 2 trong kịch bản thị trường chịu áp lực chốt lời ngắn hạn hoặc điều chỉnh khi áp sát vùng cản 1.680 điểm, nơi có mặt của đường trung bình động 100 ngày (MA100).

Đối với thanh khoản, mặc dù thanh khoản đang ở mức nền thấp trong vòng 3 tháng trở lại đây nhưng một số nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền nội và có điểm cộng từ vốn ngoại như: Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (chủ yếu là nhóm thép), Thực phẩm, Bán lẻ, Thủy sản, Bất động sản Khu công nghiệp, …

Điểm cộng cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là việc VIC vượt đỉnh, một số cổ phiếu cũng lấy lại đà tăng như GEX, MSN, ….Dù có yếu tố “neo trụ” để giữ điểm số nhưng kết quả cho thấy mặt bằng cổ phiếu vẫn chuyển biến tích cực nhờ bộ đệm biên lợi nhuận ngắn hạn trong 2 tuần tăng vừa qua. Bên cạnh đó, yếu tố giảm bán từ khối ngoại, xen kẽ đã có những phiên khối ngoại mua ròng trở lại đang là điểm tựa để dòng vốn nội quay trở lại thị trường.

Thứ ba, yếu tố mùa vụ ủng hộ phục hồi ngắn hạn, vùng 1.600 – 1.620 điểm là “vùng tích lũy chiến lược” – chỉ số VN-Index đã lấy lại ngưỡng MA20 và MA100 (theo ngày). Vùng 1.600 – 1.620 điểm hiện hội tụ: Đáy cũ tháng 8-9 (hỗ trợ tâm lý) cùng MA100, bên cạnh đó vùng tích lũy 3 tháng với 3 lần test thành công.

Kịch bản điều chỉnh kiểm định đáy 1.600 điểm đã mang lại thành quả cho nhà đầu tư ở 2 tuần vừa qua, dù VN-Index có yếu tố trụ “nâng đỡ”. Nếu chỉ số duy trì đóng cửa trên 1.670 điểm (vượt ngưỡng MA50) cuối tuần tới, xác suất vượt ngưỡng 1.700 điểm khá cao.

Ngược lại, kịch bản thị trường điều chỉnh test lại vùng MA20 ở khu vực 1.640 điểm cũng không tệ, qua đó hình thành vùng đáy thứ 2 sau khi tạo đáy 1 ở vùng 1.580 điểm, nếu kịch bản này thành công thậm chí sẽ kích thích dòng tiền nội quay trở lại mạnh hơn khi đã có dấu hiệu kỹ thuật xác nhận.

MBS khuyến nghị nâng tỷ trọng danh mục đối với cổ phiếu trên 70%. Tập trung danh mục ở nhóm cổ phiếu sản xuất, hàng hóa hoặc nhóm cổ phiếu xuất khẩu như: Thép, Dầu khí, Thủy sản, Cao su tự nhiên, Thực phẩm, Đầu tư công … Đối với nhóm cổ phiếu đã giảm sâu sẽ có nhịp phục hồi như: Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản,…

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta cho rằng chỉ số VN-Index hồi phục nhẹ trong tuần giao dịch qua và mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng lên mức tích cực. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn duy trì xếp hạng tăng trưởng cao mặc dù các chỉ số này cũng có các nhịp điều chỉnh mạnh do ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu AI.

Chỉ số VIX tăng mạnh trong tuần qua khi các nhà đầu tư lo ngại về định giá của nhóm AI và chính sách tiền tệ của Fed trong tháng 12/2025, nhưng mức xếp hạng tăng trưởng đã đạt mức 98 điểm cho thấy khả năng tăng thêm sẽ không còn nhiều, như vậy khả năng chỉ số VIX có thể sớm điều chỉnh trở lại vào tuần giao dịch kế tiếp khi các chỉ số chứng khoán của Mỹ đều đã chiết khấu mạnh trong tuần qua và rơi vào trạng thái quá bán ở các vùng hỗ trợ quan trọng.

Thông tin hỗ trợ tích cực là xác suất dự báo giảm lãi suất 0,25% của Fed trong tháng 12/2025 đã tăng trên 70%, điều này củng cố đà hồi phục của thị trường chứng khoán toàn cầu trong ngắn hạn.

Mặc dù vậy, có rất nhiều rủi ro cho thị trường trong trung và dài hạn như: Bong bóng thứ cấp của cổ phiếu công nghệ/AI vỡ, định giá quay về mức trung bình hoặc thấp hơn; Tăng trưởng & lạm phát bật lại do kích thích tiền tệ, bùng nổ hàng hóa, lợi suất đi lên; Suy thoái Mỹ tác động tiêu cực từ thuế quan, rủi ro chính trị, thâm hụt tài khóa, sa thải do AI; Thị trường nhà ở Mỹ suy yếu do dòng di cư đảo chiều.

Về địa chính trị bùng phát xung đột tại Mỹ Latinh, Biển Đông, Triều Tiên, Trung Đông, châu Âu làm tăng rủi ro toàn cầu.

Định giá thị trường quá cao buộc phải điều chỉnh, có thể kích hoạt bởi nghi ngờ về kết quả lợi nhuận; Suy thoái lan toàn cầu không chỉ riêng Mỹ, các gói kích thích bị áp đảo, hiệu quả thấp...