"Nhóm ngân hàng triệu tỷ" sắp có thêm thành viên

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) xây dựng hai kịch bản kinh doanh trong năm nay. Ở kịch bản tích cực, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 19.000 tỷ đồng. Hiện tại, ngoài "big4", hệ thống ngân hàng có một số ngân hàng tư nhân vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản như MB, VPBank, Techcombank và ACB...

Thông tin được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên chiều 22/4, với gần 3.000 cổ đông tham dự, đại diện hơn 57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

Theo kế hoạch, SHB xây dựng hai kịch bản kinh doanh dựa trên hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Ở kịch bản cơ sở, với tăng trưởng tín dụng tối đa 10,2%, tổng tài sản dự kiến đạt 974.773 tỷ đồng, tăng 9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 17.655 tỷ đồng, tăng 18%.

Trong kịch bản tích cực, nếu hạn mức tín dụng được nâng lên 16%, tổng tài sản có thể vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 19.165 tỷ đồng, tăng 28% .

Ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 2% và dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 ở mức 18%.

SHB trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng tỷ lệ cổ tức 16%, gồm 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt, tương ứng khoảng 8.550 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến duy trì mức cổ tức 18% trong năm 2026. Đồng thời, SHB lên kế hoạch phát hành gần 534,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó tăng vốn điều lệ từ 45.942 tỷ đồng lên khoảng 58.786 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung dự kiến được phân bổ cho hoạt động kinh doanh, trong đó khoảng 3.264 tỷ đồng dành cho cho vay sản xuất kinh doanh và dự án, 1.700 tỷ đồng đầu tư tài sản cố định và 380 tỷ đồng cho vay tiêu dùng.

Tại phần thảo luận, tiến độ tăng vốn là nội dung được cổ đông quan tâm. Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết ngân hàng “rất mong muốn tăng vốn nhanh”, nhưng phải đảm bảo cân bằng lợi ích cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ. Ông cho biết đây là lý do khiến quá trình tăng vốn được triển khai thận trọng.

Lãnh đạo SHB cũng thông tin dự án trụ sở tại 31–33 Lý Thường Kiệt đã được phê duyệt với quy mô 14 tầng nổi và 5 tầng hầm, dự kiến khởi công đầu năm 2027.

SHB ra mắt nhận diện thương hiệu mới trong khuôn khổ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Ngân hàng đang triển khai kế hoạch chuyển nhượng vốn tại hai ngân hàng con ở Lào và Campuchia. Trong đó, thương vụ tại Lào đang chờ phê duyệt từ cơ quan quản lý, còn thị trường Campuchia gặp nhiều khó khăn. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục tìm đối tác phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định và quyền lợi cổ đông.

Về chiến lược dài hạn, lãnh đạo SHB cho biết đang tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có thể tham gia quản trị, đồng hành trung và dài hạn, thay vì chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn.

Trong hoạt động tín dụng, SHB tiếp tục cho vay bất động sản ở mức cao nhưng khẳng định vẫn đảm bảo các tỷ lệ an toàn. Ngân hàng kỳ vọng thị trường này phục hồi sẽ hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận.

Giải trình về việc thu nhập lãi thuần giảm trong quý IV/2025, ban điều hành cho biết nguyên nhân chủ yếu do chính sách hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp lớn và cộng đồng SMEs. Tuy vậy, quy mô hoạt động vẫn tăng trong quý I/2026, với tổng tài sản đạt 930.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.660 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ .

Ngoài ra, SHB trình cổ đông kế hoạch thành lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC), nhằm mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Ngân hàng cũng công bố bộ nhận diện thương hiệu mới tại đại hội, đánh dấu bước chuyển trong chiến lược phát triển.

Đại hội đã thông qua các tờ trình về kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ và một số định hướng chiến lược.