Nhóm nhà đầu tư nào đã bán ròng 3.600 tỷ đồng ngay trước kỳ nghỉ lễ?

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2.006,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1.149,3 tỷ đồng qua khớp lệnh. Bên cạnh đó là tự doanh...

VN-Index kết thúc tuần 35/2026 tại 1.832,12 điểm, tăng 64,0 điểm (+3,62%) so với tuần trước, nối dài nhịp hồi phục sang tuần thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, đà tăng có dấu hiệu hụt hơi về cuối tuần, khi mức tăng của chỉ số phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC.

Thanh khoản cải thiện mạnh so với tuần trước nhưng chủ yếu do nền so sánh thấp. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt 15.673 tỷ đồng/phiên, tăng 36,33% so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn 9,31% so với bình quân 5 tuần.

Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 16.840 tỷ đồng/phiên, tăng 34,80% so với tuần trước song vẫn thấp hơn 9,04% so với trung bình 5 tuần. Điều này cho thấy dòng tiền đã quay trở lại sau tuần 34 suy yếu mạnh, nhưng chưa đủ mạnh để xác nhận sự mở rộng bền vững của nhịp hồi phục.

Về đóng góp vào VN-Index, bất động sản là động lực chính với tác động ròng +44,2 điểm, trong đó riêng VIC đóng góp +39,4 điểm; tiếp theo là VHM (+1,7 điểm), SJS (+1,1 điểm), TCH (+0,7 điểm) và VRE (+0,4 điểm). Ngân hàng là nhóm hỗ trợ lớn thứ hai với +13,4 điểm, chủ yếu nhờ VPB (+5,0 điểm), TCB (+3,7 điểm), SSB (+1,9 điểm), HDB (+1,1 điểm), STB (+0,8 điểm) và SHB (+0,7 điểm).

Đóng góp từ các nhóm ngành còn lại tương đối hạn chế. Tài nguyên cơ bản đóng góp +1,1 điểm, chủ yếu từ HPG; công nghệ thông tin đóng góp +1,0 điểm nhờ FPT; trong khi dịch vụ tài chính chỉ đóng góp ròng +0,8 điểm khi mức tăng của VIX và SSI bị bù trừ một phần bởi LPS và VND. Ở chiều giảm, áp lực nhìn chung phân tán, với LPS (-1,0 điểm) và VNM (-0,7 điểm) là hai mã tác động tiêu cực đáng kể nhất.

Nhìn chung, mức tăng hơn 3,6% của VN-Index chưa phản ánh một nhịp hồi phục đồng đều trên toàn thị trường khi VIC và nhóm ngân hàng chiếm phần lớn đóng góp điểm số. Thanh khoản dù phục hồi mạnh so với tuần trước vẫn thấp hơn bình quân 5 tuần, cho thấy dòng tiền chưa mở rộng tương xứng với mức tăng của chỉ số và đà hồi phục có dấu hiệu chậm lại về cuối tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 951,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.048,6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, FPT, VIC, VPB, HPG, PNJ, HCM, SHB, VPI, TCH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Điện, nước và xăng dầu, khí đốt. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, CTG, POW, TCX, BID, ACB, VHM, PLX, GEE.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2.006,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1.149,3 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành điện, nước và xăng dầu khí đốt. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCB, ACB, POW, CTG, KBC, TCX, KDH, NVL, BID, HDB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành ngân hàng, công nghệ thông tin. Top bán ròng có: TCB, FPT, STB, VIC, HPG, TCH, HCM, VPI, BAF.

Tự doanh bán ròng 1.614,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 1.405,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là hàng và dịch vụ công nghiệp, hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm TCB, E1VFVN30, VIX, VIB, VGC, REE, GEX, FUESSVFL, VND, VTP.

Top bán ròng là nhóm ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VPB, FPT, VIC, VNM, HDB, ACB, HPG, SSI, VHM, MCH.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2.669,0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1.506,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm hàng cá nhân và gia dụng. Top bán ròng có PNJ, KDH, TPB, NVL, VND, KBC, MSB, EIB, HSG, TCB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm ngân hàng. Top mua ròng có STB, VHM, FPT, VJC, CTG, DXG, VRE, LPB, MWG, GMD.

Trong tuần 35/2026, dòng tiền có xu hướng quay trở lại các nhóm vốn hóa lớn, nổi bật là ngân hàng và bất động sản, trong khi suy yếu tại một số nhóm đã hút tiền trong tuần trước như dầu khí và hàng & dịch vụ công nghiệp.

Tỷ trọng giao dịch ngân hàng tăng từ 24,4% lên 26,4%, đi cùng giá trị giao dịch tăng 45,2% và giá tăng 1,9%.

Bất động sản ghi nhận sự cải thiện mạnh hơn khi tỷ trọng tăng từ 19,2% lên 22,4%, giá trị giao dịch tăng 57,6% và chỉ số ngành tăng 9,5%; tuy nhiên, diễn biến giá chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhóm cổ phiếu Vin, đặc biệt là VIC. Môi giới chứng khoán cũng tăng tỷ trọng từ 14,2% lên 15,5% và giá trị giao dịch tăng 46,3%, nhưng giá gần như đi ngang (+0,2%), cho thấy thanh khoản gia tăng chưa chuyển hóa rõ thành động lực tăng giá.

Ở chiều ngược lại, dầu khí hạ nhiệt rõ rệt sau khi là điểm sáng của tuần trước: tỷ trọng giao dịch giảm từ 4,9% xuống 4,2%, dù giá trị giao dịch vẫn tăng 15,8%, trong khi giá giảm 0,6%. Hàng & dịch vụ công nghiệp giảm tỷ trọng từ 7,0% xuống 5,0% và giá trị giao dịch giảm 4,3%, dù giá vẫn tăng nhẹ 0,6%. Bán lẻ cũng giảm tỷ trọng từ 3,1% xuống 1,9% và giá trị giao dịch giảm 16,4%, với giá gần như đi ngang.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền trong tuần 35 dịch chuyển rõ hơn về nhóm vốn hóa lớn. Tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng từ 59,0% lên 61,3%, trong khi VNMID giảm từ 34,3% xuống 33,3% và VNSML giảm từ 5,0% xuống 3,9%.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân cải thiện ở cả ba nhóm nhưng tập trung mạnh nhất tại VN30, tăng 41,6% so với tuần trước, tương ứng +2.824,4 tỷ đồng/phiên. VNMID tăng 32,4% (+1.279,0 tỷ đồng/phiên), trong khi VNSML chỉ tăng 7,6% (+43,4 tỷ đồng/phiên).

Việc thanh khoản VN30 tăng nhanh hơn đáng kể so với hai nhóm còn lại cho thấy dòng tiền quay trở lại thị trường trong tuần qua chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Về diễn biến giá, sự phân hóa giữa các nhóm vốn hóa khá rõ. VN30 tăng 2,86%, vượt trội so với VNMID (+0,95%), trong khi VNSML gần như đi ngang (-0,02%).

Nhịp hồi phục tuần 35 chịu sự chi phối của nhóm vốn hóa lớn, với sự đồng thuận giữa tỷ trọng dòng tiền, thanh khoản và giá, trong khi sức mạnh giá yếu đi đáng kể ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.