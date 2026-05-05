Trang chủ Dân sinh

Những “cánh tay nối dài” xuống đồng cứu lúa cùng nông dân

Nguyễn Thuấn

05/05/2026, 17:09

Đêm 3/5 vừa qua, giông lốc kèm mưa đá quét qua nhiều địa phương miền Trung đã gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp, trong đó Hà Tĩnh và Nghệ An ghi nhận gần 9.000 ha lúa xuân bị đổ ngã. Chính quyền, lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương xuống đồng, chạy đua thu hoạch nhằm giảm thiểu tổn thất...

Lực lượng công an xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương xuống đồng hỗ trợ người dân "cứu lúa"
Tại Hà Tĩnh, theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, trận giông lốc tối 3/5 đã khiến gần 5.900 ha lúa xuân đang vào kỳ thu hoạch bị đổ rạp trên diện rộng. Ngay trong sáng 5/5, các địa phương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngã, nhằm bảo vệ năng suất và chất lượng. Lực lượng công an, dân quân và các tổ chức đoàn thể cũng đồng loạt ra quân giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lúa xuân tại xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh đổ rạp sau trận giông lốc đêm 3/5.
Sáng ngày 5/5, lực lượng Công an xã Xuân Lộc giúp dân thu hoạch lúa bị đổ ngã.
Các chiến sĩ công an khẩn trương “giữ mùa” cho dân.
Tranh thủ thu hoạch lúa trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Trong khi đó, tại Nghệ An, hơn 3.000 ha lúa xuân bị ảnh hưởng sau mưa lớn kèm giông lốc. Tại nhiều địa phương như xã Đức Châu, lúa ngã rạp khiến người dân đứng ngồi không yên. Chính quyền địa phương cùng lực lượng quân sự đã nhanh chóng có mặt tại đồng ruộng, hỗ trợ bà con thu hoạch.

Sáng nay 05/5, những màu áo xanh của lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã Đức Châu nhanh chóng có mặt cùng bà con gặt lúa, cứu từng ruộng đồng.
Cũng trong sáng ngày 05/5, Hội Nông dân xã Hùng Châu (Nghệ An) đã tổ chức hỗ trợ thu hoạch lúa vụ Xuân cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Máy gặt được ưu tiên điều động hỗ trợ người dân.
Tinh thần tương thân tương ái lan tỏa trên đồng ruộng.
Người dân vận chuyển lúa sau thu hoạch khẩn cấp.
Cán bộ chiến sĩ Công an xã Yên Xuân cùng các đoàn thể đã nhanh chóng xuống đồng, hỗ trợ bà con dựng lúa để gặt hái để giảm thiểu thiệt hại.
Sự hỗ trợ kịp thời giúp giảm thiệt hại cho nông dân.
