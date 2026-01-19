Thứ Hai, 19/01/2026

Nông sản

Thanh Hóa chi 118 tỷ đồng hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Nguyễn Thuấn

19/01/2026, 09:27

Với mục tiêu sớm phục hồi sản xuất và ổn định sinh kế cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt nguồn kinh phí hơn 117,7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ...

Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng sau các cơn bão liên tiếp trong năm 2025
Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng sau các cơn bão liên tiếp trong năm 2025

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 15/1 phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra tại các cơn bão trong năm 2025 (đợt 1) cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, tổng dự toán kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau các cơn bão số 3, 5, 6, 10 và 11 năm 2025 là hơn 588,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 470,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đảm bảo hơn 117,7 tỷ đồng.

Riêng trong đợt phân bổ này, tỉnh Thanh Hóa bố trí 117.724.245.000 đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026 để hỗ trợ các địa phương đủ điều kiện theo quy định, phục vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp, giảm bớt khó khăn cho người dân vùng bị thiên tai tàn phá.

Việc hỗ trợ được thực hiện trên nguyên tắc các địa phương đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, được Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thẩm định. Mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức và phù hợp với mức độ thiệt hại thực tế.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí theo đúng quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình triển khai hỗ trợ, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và hỗ trợ trực tiếp đến các hộ sản xuất bị thiệt hại.

Trong đợt phân bổ này, nhiều xã, phường được bố trí mức hỗ trợ lớn do chịu thiệt hại nghiêm trọng. Cụ thể, xã Hoằng Châu được hỗ trợ hơn 4,4 tỷ đồng; xã Kim Tân và xã Thạch Bình mỗi địa phương hơn 4,1 tỷ đồng; xã Vĩnh Lộc gần 3,8 tỷ đồng; xã Hoằng Thanh gần 3,5 tỷ đồng; xã Hoằng Hóa hơn 3,27 tỷ đồng; xã Xuân Lập và xã Hoa Lộc mỗi địa phương hơn 3,1 tỷ đồng.

Triển khai hỗ trợ nông dân Huế khôi phục sản xuất sau mưa lũ

15:30, 24/11/2025

Triển khai hỗ trợ nông dân Huế khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Hàng viện trợ khẩn cấp từ Nga đến với người dân Huế trong cơn bão lũ

13:08, 30/10/2025

Hàng viện trợ khẩn cấp từ Nga đến với người dân Huế trong cơn bão lũ

bão năm 2025 hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp thiên tai tại Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa

Ngành gỗ hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD

Ngành gỗ hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD

Ngành gỗ đang tập trung minh bạch chuỗi cung ứng và đổi mới nội lực, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 25 tỷ USD vào năm 2030.

Giá lợn hơi

Giá lợn hơi "leo thang" sát Tết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào cuộc bảo đảm nguồn cung

Giá lợn hơi xuất chuồng thời gian gần đây tăng rất mạnh, tăng thêm 6-7 nghìn đồng/kg so với cuối tháng 12/2025. Điều này dấy lên sự lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung thịt cho Tết Nguyên đán.

Hồi sinh sau bão lũ, vựa quất cảnh lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết

Hồi sinh sau bão lũ, vựa quất cảnh lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết

Nhịp Tết sớm ở vùng quất Hợp Tiến từng chìm trong nước lũ, nhiều cánh đồng quất ở Hợp Tiến tưởng chừng mất trắng. Những ngày cuối năm, vùng trồng quất lớn nhất Thanh Hóa dần lấy lại nhịp sản xuất, mang theo hy vọng về một vụ Tết bớt nhọc nhằn sau thiên tai...

Pháp cấm nông sản chứa dư lượng 5 hoạt chất bảo vệ thực vật, doanh nghiệp Việt cần chủ động ứng phó

Pháp cấm nông sản chứa dư lượng 5 hoạt chất bảo vệ thực vật, doanh nghiệp Việt cần chủ động ứng phó

Thương vụ Việt Nam tại Pháp vừa có báo cáo về Bộ Công Thương liên quan đến việc Pháp ban hành Sắc lệnh ngày 5/01/2026 về việc cấm nhập khẩu và lưu thông thực phẩm có xuất xứ từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) nếu phát hiện dư lượng của 5 hoạt chất bảo vệ thực vật nhất định. Quy định này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp tới một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Pháp.…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có tân Thứ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có tân Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Kinh tế Việt Nam 2025 bứt phá 8,02%: Tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

eMagazine

Kinh tế Việt Nam 2025 bứt phá 8,02%: Tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD năm 2025

Những nước có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới

Thế giới

Những nước có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới

