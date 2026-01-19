Thanh Hóa chi 118 tỷ đồng hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Với mục tiêu sớm phục hồi sản xuất và ổn định sinh kế cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt nguồn kinh phí hơn 117,7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ...

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 15/1 phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra tại các cơn bão trong năm 2025 (đợt 1) cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, tổng dự toán kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau các cơn bão số 3, 5, 6, 10 và 11 năm 2025 là hơn 588,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 470,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đảm bảo hơn 117,7 tỷ đồng.

Riêng trong đợt phân bổ này, tỉnh Thanh Hóa bố trí 117.724.245.000 đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026 để hỗ trợ các địa phương đủ điều kiện theo quy định, phục vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp, giảm bớt khó khăn cho người dân vùng bị thiên tai tàn phá.

Việc hỗ trợ được thực hiện trên nguyên tắc các địa phương đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, được Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thẩm định. Mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức và phù hợp với mức độ thiệt hại thực tế.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí theo đúng quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình triển khai hỗ trợ, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và hỗ trợ trực tiếp đến các hộ sản xuất bị thiệt hại.

Trong đợt phân bổ này, nhiều xã, phường được bố trí mức hỗ trợ lớn do chịu thiệt hại nghiêm trọng. Cụ thể, xã Hoằng Châu được hỗ trợ hơn 4,4 tỷ đồng; xã Kim Tân và xã Thạch Bình mỗi địa phương hơn 4,1 tỷ đồng; xã Vĩnh Lộc gần 3,8 tỷ đồng; xã Hoằng Thanh gần 3,5 tỷ đồng; xã Hoằng Hóa hơn 3,27 tỷ đồng; xã Xuân Lập và xã Hoa Lộc mỗi địa phương hơn 3,1 tỷ đồng.