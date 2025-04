Những đề xuất “đón đầu” du khách siêu giàu

All Asia Vacation (AAV), đơn vị tổ chức chuyến du lịch cho các tỷ phú, triệu phú, cho biết du lịch Việt Nam đang thành xu hướng trong giới siêu giàu. CEO Nguyễn Đức Hạnh của AAV cho biết trong số người trong giới siêu giàu (tổng tài sản trên 30 triệu USD) công ty đã phục vụ khoảng 100 khách đến Việt Nam trong năm 2024, tăng 12% so với năm trước và cao hơn rất nhiều so với năm 2019.

Mới đây, hai triệu phú người Mỹ đã có chuyến du lịch Việt Nam kết hợp tìm kiếm cơ hội đầu tư. Hai triệu phú đã có chuyến tham quan, trải nghiệm từ Hà Giang đến Hạ Long (Quảng Ninh) theo tuyến hành trình mới tại khu vực thuộc vùng lõi di sản Hạ Long. Dự kiến, trong thời gian tới sẽ có thêm 4 - 5 đoàn tỷ phú thế giới nữa đến Quảng Ninh.

Không riêng Quảng Ninh, hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch cao cấp để thu hút khách chi tiêu cao. Điển hình như Hà Giang triển khai dịch vụ du lịch bằng trực thăng đưa khách từ Hà Giang đến Hà Nội và Quảng Ninh. Phú Quốc (Kiên Giang) xây dựng dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại các resort InterContinental, Four Seasons, Ritz-Carlton…

Quảng Bình đẩy mạnh sản phẩm du lịch hang động với dòng sản phẩm du lịch mạo hiểm cao cấp tại hang Sơn Đoòng, Tú Làn. Đà Nẵng và Nha Trang xây dựng thị trường đón du lịch tàu biển và du lịch MICE (du lịch kết hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện)...

Hai triệu phú trong lĩnh vực tài chính Mỹ Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley du lịch vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, sáng 11/2/2025.

CƠ HỘI LỚN CHO VIỆT NAM

Đánh giá thị trường khách quốc tế trong năm 2025, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho rằng việc đón các đoàn khách chi tiêu cao mở ra những cơ hội lớn cho Việt Nam về phát triển du lịch và đầu tư kinh tế.

“Dòng khách quốc tế chi tiêu cao ở châu Á là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ đang rất quan tâm đến thị trường du lịch Việt Nam, tham gia trải nghiệm du lịch golf, du lịch biển trên du thuyền... Bên cạnh đó, khách châu Âu rất thích trải nghiệm du lịch xanh, du lịch sinh thái”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhận định.

Để hoạt động đón khách quốc tế hiệu quả, đặc biệt là tạo sức hút bền vững với dòng khách hạng sang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng, khách cao cấp, nhất là giới siêu giàu sẽ quan tâm đến sự riêng tư, sản phẩm độc, lạ và sẵn sàng chi trả hàng nghìn đô la cho một dịch vụ.

Đơn vị vừa đón đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ này cũng nhận thấy Việt Nam có sức hấp dẫn lớn với nhóm khách cao cấp quốc tế. Trong năm qua, công ty này đón nhiều đoàn khách VIP, gồm tỷ phú, giới siêu giàu ở Đông Nam Á, Trung Đông, Trung Quốc với số lượng "tăng đáng kể" so với những năm trước.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, nhận xét các chuyến đi của giới siêu giàu đôi khi không tạo hiệu ứng rộng rãi trên truyền thông quốc tế vì nhiều người kín tiếng, kiểm soát chặt thông tin cá nhân, hoạt động của mình. Tuy nhiên, hiệu ứng từ những chuyến đi vẫn lan tỏa âm thầm trong mạng lưới doanh nhân và các mối quan hệ cấp cao, mở ra cơ hội đón những khách khác trong giới.

Đoàn khách thuộc công ty dược của tỷ phú Ấn Độ tại Quảng Ninh tháng 8/2024.

Ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng Ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB), nhận định việc thu hút các chuyên gia, người tài giỏi và tỷ phú thế giới mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Không chỉ tăng doanh thu cho du lịch, quảng bá điểm đến, các tỷ phú và doanh nhân giàu có có thể đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, góp phần phát triển thị trường vốn, bất động sản, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. Các sự kiện lớn, hội nghị quốc tế có sự tham gia của các nhân vật quan trọng cũng sẽ giúp Việt Nam định vị là điểm đến hấp dẫn và đẳng cấp.

ĐỀ XUẤT CẤP “THỊ THỰC VÀNG”

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu chính sách visa phù hợp, đặc biệt là các nước bạn bè truyền thống, đa dạng hóa việc miễn visa với một số quốc gia, đối tượng như tỷ phú trên thế giới. Đây là động thái mới nhất của Chính phủ trong vấn đề nới lỏng chính sách visa, nhằm góp phần thu hút khách quốc tế và kích cầu phát triển du lịch.

"Nếu miễn visa cho đối tượng này, chúng ta không chỉ thu hút chuyên gia, doanh nhân tài giỏi, giới nhà giàu tới nước ta mà còn khuyến khích khách du lịch cao cấp đến Việt Nam. Động thái này góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, giúp đất nước trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực và quốc tế", ông Hoàng Nhân Chính nhìn nhận.

Ông Nguyễn Đức Hạnh cũng khẳng định, việc miễn visa cho dòng khách tỷ phú, doanh nhân thành đạt là chủ trương hợp lý và nên sớm được triển khai. "Việt Nam đang là xu hướng nghỉ dưỡng của giới siêu giàu. Tuy nhiên, để thu hút dòng khách tỷ phú, chúng ta cần những cơ chế đặc thù, một trong số đó là cơ chế visa", theo ông Hạnh.

Mỗi khách siêu giàu có thể chi tới 15.000 USD/ngày (gần 400 triệu đồng) chưa bao gồm vé máy bay, gấp hàng chục lần so với khách đại trà. Những khoản tiền này đóng góp rất lớn cho nền kinh tế và tạo hình ảnh cho du lịch địa phương.

Hiện Việt Nam miễn thị thực cho công dân 30 quốc gia (sử dụng hộ chiếu phổ thông). Ngày 7/3/2025, Chính phủ thông báo về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước được phép lưu trú tại Việt Nam 45 ngày tính từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh. Chính sách visa mới của Việt Nam được đánh giá có nhiều điểm thông thoáng, tuy nhiên so với các nước láng giềng, vẫn còn nhiều vướng mắc.

Khu resort P'apiu (Bắc Mê, Hà Giang) là nơi ở của đoàn tỷ phú Mỹ năm 2022.

Trong thư gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Bộ trưởng ngày 25/3/2025, Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) đã đề xuất một số giải pháp nhằm kích cầu cho ngành du lịch Việt cũng như thành lập Ban Cải cách chính sách thị thực, với sự tham gia của cả khu vực công - tư.

Trong nhóm cải cách về thị thực, TAB gợi ý cấp "thị thực vàng" với thời hạn 5 - 10 năm, có khả năng gia hạn, dài hơn so với thời hạn 1 - 2 năm hiện tại; thị thực đầu tư thời hạn 10 năm kèm theo lộ trình trở thành thường trú nhân sau 5 năm nếu duy trì mức đầu tư.

Thị thực nhân tài cũng được TAB nhắc đến, với thời hạn 5 năm cùng quy trình gia hạn đơn giản. Các chương trình thị thực này có thể thí điểm tại một số thành phố, tỉnh có điều kiện tốt như Phú Quốc, TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng...

Ngoài đề xuất cải cách thị thực, Hội đồng Tư vấn du lịch cũng cho rằng ngành cần có chiến dịch truyền thông, quảng bá rộng rãi, được hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước hoặc thuế thu được từ hoạt động du lịch. TAB chỉ ra rằng Thái Lan đã dành khoản kinh phí gần 200 triệu USD để quảng bá du lịch ở nước ngoài trong năm 2024, Malaysia chi 84 triệu USD và Singapore chi 220 triệu USD...