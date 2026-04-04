Villa cuối tuần cho những khoảnh khắc nghỉ ngơi

Trong bối cảnh chất lượng sống ngày càng được đề cao, xu hướng “sống hai nơi” – làm việc ở trung tâm và nghỉ dưỡng tại vùng ven – đang dần trở thành chuẩn mực mới...
Khác với ngôi nhà ở đô thị, biệt thự nghỉ dưỡng có thể loại bỏ được nhiều sự gò bó về các chức năng và ngôn ngữ thiết kế. “Ngôi nhà thứ hai” cần tạo ra giá trị cao cho chủ nhà không chỉ ở khái niệm vật chất, mà quan trọng hơn là giải pháp công năng tối ưu có thể mang lại những giá trị tinh thần, để mỗi thành viên “hào hứng” trở về vào mỗi dịp cuối tuần.
Sự thành công của một giải pháp kiến trúc nghỉ dưỡng phụ thuộc rất nhiều về địa điểm, cảnh quan của công trình. Để thích ứng với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam và giảm sự phụ thuộc vào điều hòa không khí, các villa cuối tuần thường được tổ chức như một cấu trúc có khả năng “hô hấp”.
Các khoảng lùi phía trước và phía sau được khai thác như những vùng đệm xanh, góp phần cải thiện vi khí hậu cho không gian ở. Những vật liệu bản địa được sử dụng, không nhằm phô diễn sự sang trọng tức thời, mà hướng tới chiều sâu bề mặt và khả năng “lão hóa” tự nhiên cùng công trình. Mỗi bề mặt vật liệu, mỗi hàng hiên hay tấm lam chắn khi đó sẽ trở thành một điểm chạm, kết nối con người với không gian theo cách gần gũi và chân thực.
HƯỚNG BIỂN
KeGa Villa là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần riêng tư nằm tại đất
mũi Kê Gà, thuộc tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng). Được hình thành như một
nơi tạm lánh thị thành dành cho một gia đình lớn và những người bạn đến thăm,
dự án này được các kiến trúc sư T3 Architects tiếp cận dưới góc độ cân bằng giữa
cuộc sống chung và sự riêng tư, đồng thời phù hợp với điều kiện khí hậu địa
phương và môi trường tự nhiên xung quanh.
Tổng dự án bao gồm một Villa chính hai tầng kèm theo ba
bungalows độc lập. Các phòng ngủ gia đình nằm ở tầng trên của ngôi nhà chính, với
hai phòng thông nhau cho trẻ em và một master suite cho cặp vợ chồng, trong khi
tầng trệt dành riêng cho không gian sinh hoạt chung mở thẳng ra vườn và hồ bơi.
Sự tách biệt theo chiều dọc rõ ràng này cho phép cuộc sống hàng ngày diễn ra một
cách cởi mở ở tầng trệt, đồng thời duy trì sự riêng tư và tầm nhìn cao ở tầng
trên.
Các bungalow được bố trí thành các khối riêng biệt trong
khuôn viên, cung cấp chỗ ở linh hoạt cho khách trong khi vẫn duy trì mức độ độc
lập với ngôi nhà chính. Các khu vực sinh hoạt chung có mái che và được bảo vệ của
biệt thự chính – đặc biệt là khu bếp mở và không gian sinh hoạt ở tầng trệt –
cũng phục vụ cho các bungalow. Khu vực này cùng với khu vườn trung tâm và hồ
bơi tạo thành một “trung tâm giao tiếp” cho căn villa.
Kiến trúc của công trình được định hình bởi các nguyên tắc
bioclimatic (sinh khí hậu). Ở tầng trệt, các tấm kính trượt lớn cho phép không
gian sinh hoạt chính được mở hoàn toàn khi có người sử dụng, tối đa hóa thông
gió tự nhiên, ánh sáng ban ngày và sự liền mạch về mặt thị giác giữa không gian
nội thất và ngoại thất. Khi nhà không có người ở, hoặc trong thời kỳ gió mạnh
và gió biển, các tấm kính này có thể được đóng lại để đảm bảo an ninh và bảo vệ
khỏi các yếu tố thời tiết.
Việc thông gió chéo được tăng cường thông qua việc định hướng
công trình cẩn thận, các ô cửa rộng rãi và việc sử dụng gạch thông gió tích hợp
vào mặt tiền, cho phép gió biển lưu thông tự nhiên qua khu đất đồng thời lọc
ánh sáng và nhiệt. Trong khi đó, ở tầng trên, các phòng ngủ được bảo vệ bởi mái
hiên rộng và hành lang lưu thông có bóng mát, đóng vai trò như một lớp đệm, giảm
thiểu sự hấp thụ trực tiếp của ánh nắng mặt trời đồng thời vẫn cho phép tầm
nhìn mở rộng ra cảnh quan cây xanh và biển cả.
Các tấm lam chắn có thể điều chỉnh giúp tạo bóng mát, sự
riêng tư và luồng không khí, thích ứng với sự thay đổi của điều kiện thời tiết
địa phương trong suốt cả năm. Đá, gỗ và gạch thông gió có nguồn gốc địa phương
sau khi được xử
lý cẩn trọng, đã giúp giảm bớt tác động trực tiếp của nắng gắt và hơi ẩm
vùng biển. Từ đó giúp không gian bên trong luôn giữ được sự mát mẻ, riêng tư và thư
giãn.
Được hoàn thiện vào năm 2025, Kê Gà Villa trở thành không
gian nghỉ dưỡng lý tưởng giữa biển và rừng Bình Thuận — nơi con người có thể tạm
thời rời xa nhịp sống thường nhật, lắng lại và cảm nhận sự yên bình của thiên
nhiên.
TỰA NÚI
SuoiHai Villa được xây dựng tại một khu đất ven hồ Suối Hai
(Ba Vì, Hà Nội). Nằm giữa vùng đất đá ong, nhà nghỉ cuối tuần này có một địa thế
tuyệt vời: hướng nhìn mở rộng ra hồ, nối tiếp sau đó là đỉnh Tản Viên. Khu đất
có diện tích lên tới 40.000m2, trong đó diện tích xây dựng gần 900m2, xung
quanh hoàn toàn chỉ có thiên nhiên rộng mở.
Mong muốn của kiến trúc sư đến từ APDI Architecture khi xây dựng căn villa xoay quanh
2 mục đích chính. Thứ nhất, thúc đẩy tương tác của con người với thiên nhiên một
cách đa chiều: trong - ngoài, trên - dưới, trước - sau. Thứ hai, sử dụng vật liệu
đặc trưng của địa phương một cách hợp lý, vì đá ong là vật liệu thuần tự nhiên
và hữu hạn. Tất cả xuất phát từ bối cảnh và công trình sẽ như được tự nhiên
sinh ra, hòa quyện vào bức tranh thiên nhiên tổng thể.
Ngôi nhà được thiết lập dọc theo hướng nhìn ra hồ nhằm tăng
cường tối đa các không gian có tầm nhìn ra đại cảnh. Mặt khác, các cấu trúc vườn
giữa đồng thời được thiết lập, giống như những “mảnh” thiên nhiên nhỏ hơn tràn
vào trong công trình, tưởng trong mà ngoài, tưởng ngoài mà trong.
Căn villa chỉ xây dựng với khối tích là một tầng để hòa hợp
với tổng thể, không phá vỡ nét đẹp cảnh quan vốn có. Công trình cũng sử dụng
các mảng kính lớn để tối ưu tầm nhìn từ bên trong, kết hợp với các giải pháp vi
khí hậu được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo mang lại hiệu suất sử dụng năng lượng
tối đa. Hành lang, hàng hiên dài được thiết kế để kết nối các không gian, và được sắp đặt có chủ đích giúp điều hòa không khí.
Với thiết kế không gian chung và riêng, hài hòa, xen kẽ,
SuoiHai Villa không những đáp ứng được nhu cầu của gia đình mà còn như một
“resort” thu nhỏ bởi những tiện ích mà nó đem lại. Rời xa khói bụi ồn ào, chỉ cần
bước chân về nhà, gia chủ sẽ cảm thấy bình yên và thư giãn. Công trình đã đạt giải
Bạc tại Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024 – 2025.
