Kiến trúc “thử nghiệm” tiềm năng chữa lành giữa miền Trung
Lưu Hà
19/04/2026, 10:09
Kiến trúc cần tập trung vào hai yếu tố cốt lõi là an toàn và tiện nghi. Nhưng cuộc sống đô thị hóa vô hình trung đã tách con người khỏi môi trường xanh. Kiến trúc lúc này có nhiệm vụ tạo ra các không gian sống giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của con người…
Nếu coi kiến trúc là cầu nối giữa con người với thiên nhiên,
vậy vai trò của không gian sống càng được khẳng định rõ hơn trong bối cảnh biến đổi
khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu. Nhiệm vụ của đội ngũ kiến trúc sư là làm
sao để giảm thiểu tối đa những tác động này, nhằm “chữa lành” cho trái đất,
cũng như tạo ra những không gian an trú cho con người từ trong
tâm.
Không gian mở, có hệ thống thông gió tự nhiên tốt và hòa hợp
với khí hậu có thể mang lại hiệu quả cho quá trình "chữa
lành" của một người. Giữ lối trang trí tối giản, sử dụng vật liệu và kết cấu
tự nhiên cũng như giảm bớt sự lộn xộn về mặt thị giác. Cửa sổ dài đón ánh sáng
tự nhiên mang lại cảm giác rộng thoáng và tích cực hơn...
Xu hướng thiết kế kiến
trúc tại Việt Nam hiện hướng tới thử nghiệm những ý niệm tôn trọng văn hóa và
giá trị bản địa. Ngoài tận dụng vật liệu địa phương, linh hoạt thích ứng
với thay đổi khí hậu, yếu tố tiên quyết khi xây dựng một ngôi nhà “chữa lành”
là cây xanh bao phủ cùng với những "đường dẫn" để đưa thiên nhiên vào cuộc sống hàng ngày.
SCARLET PAVILION – HUẾ
Trên nền màu xanh lá yên bình của một vùng nông thôn ven đô
đang trong quá trình đô thị hóa, Scarlet Pavilion gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ
bởi sắc đỏ của hệ mái tôn và sắt thép. Công trình “quay lưng” lại với trục giao
thông đô thị ồn ào và “mở lòng” với dòng sông Hương lặng lẽ thơ mộng.
Đây là ngôi nhà thứ hai của một cặp vợ chồng trẻ, đáp ứng
nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần kết hợp khai thác lưu trú quy mô nhỏ. Công trình tọa
lạc trong một khu vực ràng buộc nghiêm ngặt về quy hoạch cảnh
quan ven sông, không cho phép xây dựng kiên cố.
Thay vì xem đây là một hạn chế, nhóm thiết kế từ DUHA
Architects coi ràng buộc này như điểm khởi đầu cho tư duy kiến trúc, từ đó lựa
chọn giải pháp nhà tiền chế như một cách tiếp cận nhẹ và linh hoạt, giúp giảm
thiểu tác động lên khu đất và cho phép khả năng tháo lắp, hoàn nguyên trong
tương lai.
Khu đất có kích thước 7m × 35m trở thành tiền đề cho ý niệm thiết kế
theo hướng khép kín có chọn lọc về phía đô thị và cởi mở hoàn toàn về phía
thiên nhiên. Scarlet Pavilion do đó không tạo ra các ranh giới cứng, mà được tổ chức như một chuỗi không gian chuyển tiếp, dẫn dắt người sử dụng rời xa náo động để tiến sâu vào những khoảng lặng yên tĩnh hơn.
Chiến lược khí hậu thụ động là nền tảng thiết kế: mái hiên
sâu, các khe mở linh hoạt, thông gió chéo và các vùng đệm có bóng râm giúp công
trình thích nghi với mùa hè gay gắt và những cơn mưa kéo dài đặc trưng của Huế.
Lớp cây xanh và dây leo đan xen giúp làm mềm hình khối công trình, tăng sự
riêng tư, đồng thời duy trì đối thoại liên tục giữa kiến trúc và thiên nhiên.
Sắc đỏ được sử dụng như một dấu hiệu nhận diện có chủ ý. Còn các vật liệu chủ đạo như mái tôn gân sóng, sàn bê tông mài, khung thép để oxy hóa tự nhiên, và lớp che nắng bằng gỗ… được xử lý theo hướng thô mộc, để lộ bản chất vật liệu. Chúng không được lựa chọn vì sự hoàn hảo, mà vì khả năng lão hóa tự nhiên theo thời gian, qua đó giảm chi phí bảo trì và gia tăng giá trị thẩm mỹ bền vững.
Công trình gồm năm phòng nghỉ, mang đến trải nghiệm đa dạng về ánh
sáng, độ mở và mức độ hòa mình vào cảnh quan. Kiến trúc phát triển dọc theo trục
hướng sông, dẫn dắt chuyển động từ không gian riêng tư, qua hiên gỗ, đến hồ
bơi, và cuối cùng là mép nước. Trình tự không gian này hình thành nên một vi
khí hậu nhẹ nhàng, được kiến tạo bởi nắng, gió, bóng râm và lớp sinh thái cây cỏ.
Các không gian sinh hoạt chung – bếp, phòng ăn và phòng
khách – nằm ở tầng trệt, mở hoàn toàn ra phía dòng sông bằng hệ cửa kính trượt
từ sàn đến trần. Một dải hiên gỗ chạy suốt chiều ngang công trình kết nối trong
– ngoài một cách liền mạch, tạo dòng chảy tự nhiên hướng ra hồ bơi và mặt nước.
Dù diện tích khiêm tốn, sự tiết chế trong thiết kế và bố cục mở mang lại cảm
giác thoáng đãng và tĩnh tại.
Sau cùng, Scarlet Pavilion không phô trương hình thức, mà là
nơi trải nghiệm không gian được định hình bởi ánh sáng, không khí và dòng chảy
liên tục của thời gian. Thông qua sự tiết chế và thấu hiểu bối cảnh, công trình
kiến tạo một “khoảng yên” cần thiết – nơi con người có thể kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên và với chính mình giữa tiến trình đô thị
hóa.
BỐI BỐNG HOUSE – ĐÀ NẴNG
Giữa nhịp sống hối hả của Đà Nẵng, Bối Bống House hiện ra
như một nốt trầm mặc, nơi ranh giới giữa công việc và đời sống được xóa nhòa để
nhường chỗ cho sự tĩnh tại. Với diện tích 80m2, đội ngũ TRAN TRUNG Architects đã
khéo léo kiến tạo một hệ sinh thái "cộng sinh" hoàn hảo.
Là một mô hình nghiên cứu thử nghiệm khám phá tiềm năng chữa
lành của một ngôi nhà đơn lập trong bối cảnh đô thị, công trình được hình thành
để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của một gia đình trẻ ba thế hệ đồng thời tích hợp
không gian làm việc cho một văn phòng thiết kế kiến trúc nhỏ.
Dự án được hình
dung như một ngôi nhà đa chức năng, nơi thiên nhiên không còn là phông nền tĩnh
lặng mà trở thành một phần sống động và không thể thiếu của cuộc sống hàng
ngày—hiện diện trong từng khoảnh khắc, từng hơi thở của ngôi nhà.
Nằm nép mình ở cuối một con hẻm nhỏ, ngôi nhà được cố tình
tách biệt khỏi những tần số hỗn loạn của thành phố. Bên trong, không gian sống
mở ra một cách nhẹ nhàng, thu hút tất cả các giác quan—âm thanh, ánh sáng, những
cơn gió mát, mùi hương tinh tế và trải nghiệm xúc giác—hài hòa với cảnh quan
thiên nhiên.
Hai khối nhà tưởng chừng như độc lập được kết nối bởi một khu vườn
trung tâm, mỗi ngày trôi qua trở thành một bản giao hưởng tĩnh lặng, được dàn dựng
bởi nhịp sống đan xen với công việc. Ở trung tâm ngôi nhà, mái nhà dốc vào trong, dẫn nước mưa từ
cả hai phía qua các dây xích thép vào một hệ thống thu gom để tưới tiêu và duy
trì ao cá bên dưới.
Mặt nước hoạt động như một thiết bị làm mát trung tâm tự
nhiên: dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, sự bay hơi tạo ra một vùng đối lưu không
khí thụ động, hút không khí mát hơn từ phía Đông và Đông Bắc vào trong nhà, do
đó làm giảm nhiệt độ trong nhà trong những ngày hè nóng bức ở miền Trung Việt
Nam.
Điểm nhấn độc đáo còn nằm ở lớp vỏ gỗ thông được xử lý bằng
kỹ thuật đốt mặt Shou Sugi Ban truyền thống, không chỉ giúp công trình bền bỉ
trước thời gian mà còn mang lại mùi hương trầm ấm, đánh thức mọi giác quan. Tại
đây, thiên nhiên không còn là ngoại cảnh mà trở thành hơi thở. Đó là tiếng nước
chảy róc rách, là ánh nắng xuyên qua kẽ lá, là nơi trẻ nhỏ tự do chạy nhảy và
người già tìm thấy an yên bên vườn rau nhỏ.
Dự án này đóng vai trò như một thông điệp ủng hộ kiến trúc
bền vững và sự cân bằng giữa con người, thiên nhiên và năng lượng—mang lại sự
chữa lành đồng thời nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm môi trường cho các thế hệ tương
lai.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
