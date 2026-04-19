Kiến trúc “thử nghiệm” tiềm năng chữa lành giữa miền Trung

Kiến trúc cần tập trung vào hai yếu tố cốt lõi là an toàn và tiện nghi. Nhưng cuộc sống đô thị hóa vô hình trung đã tách con người khỏi môi trường xanh. Kiến trúc lúc này có nhiệm vụ tạo ra các không gian sống giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của con người…

Nếu coi kiến trúc là cầu nối giữa con người với thiên nhiên, vậy vai trò của không gian sống càng được khẳng định rõ hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu. Nhiệm vụ của đội ngũ kiến trúc sư là làm sao để giảm thiểu tối đa những tác động này, nhằm “chữa lành” cho trái đất, cũng như tạo ra những không gian an trú cho con người từ trong tâm.

Không gian mở, có hệ thống thông gió tự nhiên tốt và hòa hợp với khí hậu có thể mang lại hiệu quả cho quá trình "chữa lành" của một người. Giữ lối trang trí tối giản, sử dụng vật liệu và kết cấu tự nhiên cũng như giảm bớt sự lộn xộn về mặt thị giác. Cửa sổ dài đón ánh sáng tự nhiên mang lại cảm giác rộng thoáng và tích cực hơn...

Xu hướng thiết kế kiến trúc tại Việt Nam hiện hướng tới thử nghiệm những ý niệm tôn trọng văn hóa và giá trị bản địa. Ngoài tận dụng vật liệu địa phương, linh hoạt thích ứng với thay đổi khí hậu, yếu tố tiên quyết khi xây dựng một ngôi nhà “chữa lành” là cây xanh bao phủ cùng với những "đường dẫn" để đưa thiên nhiên vào cuộc sống hàng ngày.

SCARLET PAVILION – HUẾ

Trên nền màu xanh lá yên bình của một vùng nông thôn ven đô đang trong quá trình đô thị hóa, Scarlet Pavilion gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ bởi sắc đỏ của hệ mái tôn và sắt thép. Công trình “quay lưng” lại với trục giao thông đô thị ồn ào và “mở lòng” với dòng sông Hương lặng lẽ thơ mộng.

Đây là ngôi nhà thứ hai của một cặp vợ chồng trẻ, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần kết hợp khai thác lưu trú quy mô nhỏ. Công trình tọa lạc trong một khu vực ràng buộc nghiêm ngặt về quy hoạch cảnh quan ven sông, không cho phép xây dựng kiên cố.

Thay vì xem đây là một hạn chế, nhóm thiết kế từ DUHA Architects coi ràng buộc này như điểm khởi đầu cho tư duy kiến trúc, từ đó lựa chọn giải pháp nhà tiền chế như một cách tiếp cận nhẹ và linh hoạt, giúp giảm thiểu tác động lên khu đất và cho phép khả năng tháo lắp, hoàn nguyên trong tương lai.

Khu đất có kích thước 7m × 35m trở thành tiền đề cho ý niệm thiết kế theo hướng khép kín có chọn lọc về phía đô thị và cởi mở hoàn toàn về phía thiên nhiên. Scarlet Pavilion do đó không tạo ra các ranh giới cứng, mà được tổ chức như một chuỗi không gian chuyển tiếp, dẫn dắt người sử dụng rời xa náo động để tiến sâu vào những khoảng lặng yên tĩnh hơn.

Chiến lược khí hậu thụ động là nền tảng thiết kế: mái hiên sâu, các khe mở linh hoạt, thông gió chéo và các vùng đệm có bóng râm giúp công trình thích nghi với mùa hè gay gắt và những cơn mưa kéo dài đặc trưng của Huế. Lớp cây xanh và dây leo đan xen giúp làm mềm hình khối công trình, tăng sự riêng tư, đồng thời duy trì đối thoại liên tục giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Sắc đỏ được sử dụng như một dấu hiệu nhận diện có chủ ý. Còn các vật liệu chủ đạo như mái tôn gân sóng, sàn bê tông mài, khung thép để oxy hóa tự nhiên, và lớp che nắng bằng gỗ… được xử lý theo hướng thô mộc, để lộ bản chất vật liệu. Chúng không được lựa chọn vì sự hoàn hảo, mà vì khả năng lão hóa tự nhiên theo thời gian, qua đó giảm chi phí bảo trì và gia tăng giá trị thẩm mỹ bền vững.

Công trình gồm năm phòng nghỉ, mang đến trải nghiệm đa dạng về ánh sáng, độ mở và mức độ hòa mình vào cảnh quan. Kiến trúc phát triển dọc theo trục hướng sông, dẫn dắt chuyển động từ không gian riêng tư, qua hiên gỗ, đến hồ bơi, và cuối cùng là mép nước. Trình tự không gian này hình thành nên một vi khí hậu nhẹ nhàng, được kiến tạo bởi nắng, gió, bóng râm và lớp sinh thái cây cỏ.

Các không gian sinh hoạt chung – bếp, phòng ăn và phòng khách – nằm ở tầng trệt, mở hoàn toàn ra phía dòng sông bằng hệ cửa kính trượt từ sàn đến trần. Một dải hiên gỗ chạy suốt chiều ngang công trình kết nối trong – ngoài một cách liền mạch, tạo dòng chảy tự nhiên hướng ra hồ bơi và mặt nước. Dù diện tích khiêm tốn, sự tiết chế trong thiết kế và bố cục mở mang lại cảm giác thoáng đãng và tĩnh tại.

Sau cùng, Scarlet Pavilion không phô trương hình thức, mà là nơi trải nghiệm không gian được định hình bởi ánh sáng, không khí và dòng chảy liên tục của thời gian. Thông qua sự tiết chế và thấu hiểu bối cảnh, công trình kiến tạo một “khoảng yên” cần thiết – nơi con người có thể kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên và với chính mình giữa tiến trình đô thị hóa.

BỐI BỐNG HOUSE – ĐÀ NẴNG

Giữa nhịp sống hối hả của Đà Nẵng, Bối Bống House hiện ra như một nốt trầm mặc, nơi ranh giới giữa công việc và đời sống được xóa nhòa để nhường chỗ cho sự tĩnh tại. Với diện tích 80m2, đội ngũ TRAN TRUNG Architects đã khéo léo kiến tạo một hệ sinh thái "cộng sinh" hoàn hảo.

Là một mô hình nghiên cứu thử nghiệm khám phá tiềm năng chữa lành của một ngôi nhà đơn lập trong bối cảnh đô thị, công trình được hình thành để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của một gia đình trẻ ba thế hệ đồng thời tích hợp không gian làm việc cho một văn phòng thiết kế kiến ​​trúc nhỏ.

Dự án được hình dung như một ngôi nhà đa chức năng, nơi thiên nhiên không còn là phông nền tĩnh lặng mà trở thành một phần sống động và không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày—hiện diện trong từng khoảnh khắc, từng hơi thở của ngôi nhà.

Nằm nép mình ở cuối một con hẻm nhỏ, ngôi nhà được cố tình tách biệt khỏi những tần số hỗn loạn của thành phố. Bên trong, không gian sống mở ra một cách nhẹ nhàng, thu hút tất cả các giác quan—âm thanh, ánh sáng, những cơn gió mát, mùi hương tinh tế và trải nghiệm xúc giác—hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Hai khối nhà tưởng chừng như độc lập được kết nối bởi một khu vườn trung tâm, mỗi ngày trôi qua trở thành một bản giao hưởng tĩnh lặng, được dàn dựng bởi nhịp sống đan xen với công việc. Ở trung tâm ngôi nhà, mái nhà dốc vào trong, dẫn nước mưa từ cả hai phía qua các dây xích thép vào một hệ thống thu gom để tưới tiêu và duy trì ao cá bên dưới.

Mặt nước hoạt động như một thiết bị làm mát trung tâm tự nhiên: dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, sự bay hơi tạo ra một vùng đối lưu không khí thụ động, hút không khí mát hơn từ phía Đông và Đông Bắc vào trong nhà, do đó làm giảm nhiệt độ trong nhà trong những ngày hè nóng bức ở miền Trung Việt Nam.

Điểm nhấn độc đáo còn nằm ở lớp vỏ gỗ thông được xử lý bằng kỹ thuật đốt mặt Shou Sugi Ban truyền thống, không chỉ giúp công trình bền bỉ trước thời gian mà còn mang lại mùi hương trầm ấm, đánh thức mọi giác quan. Tại đây, thiên nhiên không còn là ngoại cảnh mà trở thành hơi thở. Đó là tiếng nước chảy róc rách, là ánh nắng xuyên qua kẽ lá, là nơi trẻ nhỏ tự do chạy nhảy và người già tìm thấy an yên bên vườn rau nhỏ.

Dự án này đóng vai trò như một thông điệp ủng hộ kiến ​​trúc bền vững và sự cân bằng giữa con người, thiên nhiên và năng lượng—mang lại sự chữa lành đồng thời nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm môi trường cho các thế hệ tương lai.