Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đẹp +

Những hương nước hoa thú vị mới của mùa thu 2025

Mỹ An

10/10/2025, 15:57

Thu 2025 là mùa của các hương thơm truyền thống được nâng tầm lên một cấp độ nghệ thuật mới...

Người tiêu dùng sẵn lòng chi tiêu cho nước hoa cao cấp ngay cả trong bối cảnh kinh tế bất ổn.
Người tiêu dùng sẵn lòng chi tiêu cho nước hoa cao cấp ngay cả trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Đối với những ai “đọc vị thị trường” qua doanh số nước hoa, năm 2025 đang dần định hình là một năm đầy triển vọng. “Chỉ số nước hoa” (fragrance index) – một biến thể của “chỉ số son môi” (lipstick index) – dường như đang đi lên.

Với nhiều người tiêu dùng, nước hoa giờ đây là một hình thức chăm sóc bản thân và được xem như một món đồ xa xỉ dễ tiếp cận, vì vậy họ vẫn sẵn lòng chi tiêu cho nước hoa cao cấp ngay cả trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Theo báo cáo của Circana, doanh số nước hoa cao cấp trong nửa đầu năm nay đã tăng 6%, đạt 3,9 tỷ USD. Mức tăng trưởng này phần nào nhờ vào sự ra mắt của các thương hiệu mới, xu hướng nước hoa đậm đặc (eaux de parfum), và sản phẩm dung tích nhỏ dành cho du lịch.

Không chỉ dừng lại ở đó, Interparfums Inc. - đơn vị sản xuất và phân phối nước hoa cho các thương hiệu nổi tiếng như MCM, Jimmy Choo và Montblanc cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý II và nửa đầu năm 2025.

Doanh số của công ty tại thị trường Bắc Mỹ – một trong những thị trường lớn nhất của hãng – đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong một cuộc họp công bố lợi nhuận gần đây, Giám đốc Tài chính của công ty phân phối nước hoa Coty - ông Laurent Mercier cho biết mảng nước hoa cao cấp của Interparfums hiện đã trở thành một ngành kinh doanh trị giá 3,5 tỷ USD.

Doanh số nước hoa cao cấp trong nửa đầu năm nay đã tăng 6%, đạt 3,9 tỷ USD.
Doanh số nước hoa cao cấp trong nửa đầu năm nay đã tăng 6%, đạt 3,9 tỷ USD.

Chúng ta đã bước vào chặng cuối của năm 2025, thời điểm các thương hiệu đồng loạt ra mắt hàng loạt sản phẩm nước hoa mới. Và như các tín đồ hương thơm vẫn thường nói, mỗi mùa là dịp hoàn hảo để thay đổi mùi hương.

Clement Gavarry, nhà chế tác nước hoa cấp cao tại DSM-Firmenich AG, dự đoán rằng mùa thu năm nay, người tiêu dùng sẽ đặc biệt yêu thích nhóm hương mà ông gọi là “neo-gourmands” – những mùi hương lấy cảm hứng từ các món tráng miệng, nhưng được biến tấu đầy tinh tế.

“Tuyệt đối đừng nghĩ đến những hương kẹo ngọt đơn thuần như kẹo Pop-Tarts,” Gavarry nhấn mạnh. Ông cho biết neo-gourmands là sự nâng tầm các nốt hương ẩm thực truyền thống lên một cấp độ nghệ thuật mới, bằng cách kết hợp khéo léo các nốt hương đối lập hoặc bất ngờ như vị mặn, xanh tươi hoặc gỗ trầm.

Bên cạnh sự ấm áp và dễ chịu đặc trưng của dòng neo-gourmands, Gavarry cũng dự đoán một xu hướng nổi bật khác của mùa thu năm nay sẽ là những mùi hương amber (hổ phách) – nồng nàn, sâu lắng và bền hương hơn bao giờ hết.

Dưới đây là những mùi hương tiêu biểu nhất của mùa, vừa được giới thiệu ra thị trường trong thời gian gần đây.

CHRISTIAN DIOR - BOIS D’ARGENT ESPRIT DE PARFUM

VnEconomy

Bois d’Argent, lần đầu ra mắt vào năm 2004, là một trong ba mùi hương nguyên bản thuộc bộ sưu tập La Collection Privée trứ danh của Dior.

Năm nay, Francis Kurkdjian – nghệ nhân nước hoa danh tiếng – đã tái hiện lại hương thơm này cho nhà mốt Dior, vừa giữ trọn tinh thần cổ điển, vừa thổi vào đó làn gió đương đại.

Phiên bản mới, Bois d’Argent Esprit de Parfum, mang mùi đặc trưng phấn nhẹ mịn màng được tạo nên từ hoa diên vĩ xứ Tuscany, nhũ hương (frankincense accord), nhựa thơm balsam, vanilla và mật ong trắng, mang đến cảm giác ấm áp, thanh lịch và sâu lắng.

HERMÈS - BARÉNIA EAU DE PARFUM INTENSE

VnEconomy

Những tín đồ yêu thích dòng nước hoa cổ điển mang phong cách chypre của Christine Nagel, nhà chế tác hương trứ danh của Hermès, hẳn sẽ say mê sự thăng hoa của tầng hương trong chai Barénia Eau de Parfum Intense — nơi hoa huệ bướm (butterfly lily), quả miracle berry, gỗ sồi và da thuộc hòa quyện tạo nên một bản nhạc hương vừa thanh lịch, vừa nồng nàn quyền lực.

Để hương thơm lưu giữ thật lâu, người dùng có thể kết hợp cùng kem dưỡng thể, xà phòng và xịt tóc từ các sản phẩm Barénia nguyên bản.

TOM FORD - OUD VOYAGER EAU DE PARFUM

VnEconomy

Một mùi oud (trầm hương) truyền thống thường mang tính kén người dùng, nhưng khi được Tom Ford xử lý bằng kỹ thuật chưng cất ba lần cùng sự kết hợp tinh tế giữa hoa phong lữ và mẫu đơn đỏ, hương oud trở nên dịu nhẹ, sang trọng và dễ cảm nhận hơn.

Người yêu nước hoa tại New York hiện có thể trải nghiệm Oud Voyager trực tiếp tại cửa hàng độc lập đầu tiên của Tom Ford Beauty ở Bắc Mỹ, tọa lạc tại khu Soho. Cửa hàng nhỏ gọn chỉ khoảng 300 foot vuông (tương đương gần 30 m2) này là không gian trưng bày hai bộ sưu tập nước hoa cao cấp Private Blend à Reserve, cùng toàn bộ dòng sản phẩm trang điểm của thương hiệu.

Tại đây, khách hàng cũng có thể đặt lịch tư vấn nước hoa cá nhân hoá và dịch vụ “scent styling” – trải nghiệm chọn hương như một hình thức tạo phong cách riêng bằng mùi hương.

LE LABO - OSMANTHUS 19

VnEconomy

Mùi hương mới nhất trong bộ sưu tập City Exclusive của Le Labo - Osmanthus 19 được dành riêng để tôn vinh thành phố Kyoto. Mùi hương này là sự kết hợp thanh tịnh giữa trầm hương, oải hương và hoa mộc tê. Osmanthus 19 chỉ được mở bán trực tuyến, tại cửa hàng và một số nhà bán lẻ được chọn lọc trong tháng 9.

Nếu muốn trải nghiệm và mua hương nước hoa này trong thời điểm khác, khách hàng sẽ phải tìm đến đảo Honshu của Nhật Bản — quê hương cảm hứng của mùi hương này.

LANCÔME - FORBIDDEN ROSE

VnEconomy

Hoa hồng Centifolia là ngôi sao chính của hương thơm này, nhưng sự hòa quyện tinh tế giữa xạ hương và quả sung ở tầng nền đã tạo nên một phiên bản Forbidden Rose hiện đại, quyến rũ cho mùi hương vốn dễ gợi nhớ đến phong cách cổ điển.

Các thương hiệu nước hoa lâu đời đang được hồi sinh

17:13, 14/08/2025

Các thương hiệu nước hoa lâu đời đang được hồi sinh

Nước hoa giả mang đến tác hại thật

08:21, 11/07/2025

Nước hoa giả mang đến tác hại thật

Tệp người tiêu dùng nước hoa niche đang được các thương hiệu săn đón

08:57, 14/05/2025

Tệp người tiêu dùng nước hoa niche đang được các thương hiệu săn đón

Từ khóa:

mỹ phẩm nước hoa tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Các hãng đồng hồ xa xỉ nhắm tới khách hàng nữ Trung Quốc

Các hãng đồng hồ xa xỉ nhắm tới khách hàng nữ Trung Quốc

Khi nhu cầu tại Trung Quốc đối với đồng hồ Thụy Sĩ nhập khẩu dành cho nam giới giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 8/2025, thì người mua nữ đã nổi lên như là một điểm tựa, cũng là cơ hội mới.…

The Row sẽ trở thành một thương hiệu di sản kế tiếp?

The Row sẽ trở thành một thương hiệu di sản kế tiếp?

Ra mắt tại New York năm 2006 bởi Mary-Kate và Ashley Olsen, The Row đã tạo dựng được mức độ trung thành và tính độc quyền hiếm có. Điều này vốn thường chỉ dành cho những “ông lớn” xa xỉ châu Âu như Hermès hay Comme des Garçons...

Chương mới của Chanel: Trẻ hóa thương hiệu

Chương mới của Chanel: Trẻ hóa thương hiệu

Tân giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy đã ra mắt bộ sưu tập đầu tay trong không gian như một dải ngân hà. Không chỉ mở ra chương mới, toàn bộ vũ trụ Chanel còn bước vào một quỹ đạo mở rộng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Kẹp ẩm: Phương pháp dưỡng da lý tưởng cho mùa thu

Kẹp ẩm: Phương pháp dưỡng da lý tưởng cho mùa thu

Dù phần lớn các “mẹo làm đẹp” trên TikTok nên được cân nhắc kỹ trước khi áp dụng, đôi khi nền tảng này cũng mang đến những xu hướng chăm sóc thật sự đáng chú ý...

Khách sạn cao cấp mở dịch vụ spa cho trẻ em

Khách sạn cao cấp mở dịch vụ spa cho trẻ em

Trước kia, spa trong khách sạn là “thánh địa yên tĩnh” dành riêng cho người lớn. Đây là nơi các bậc cha mẹ kiệt sức có thể thư giãn và tạm thoát khỏi guồng quay hỗn loạn bên ngoài...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu lớn tiếp tục đẩy VN-Index lên đỉnh cao mới

Chứng khoán

2

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm vượt mốc 5%/năm

Tài chính

3

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Đầu tư

4

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Dân sinh

5

Tập trung cao độ triển khai các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy