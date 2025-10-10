Những hương nước hoa thú vị mới của mùa thu 2025

Thu 2025 là mùa của các hương thơm truyền thống được nâng tầm lên một cấp độ nghệ thuật mới...

Đối với những ai “đọc vị thị trường” qua doanh số nước hoa, năm 2025 đang dần định hình là một năm đầy triển vọng. “Chỉ số nước hoa” (fragrance index) – một biến thể của “chỉ số son môi” (lipstick index) – dường như đang đi lên.

Với nhiều người tiêu dùng, nước hoa giờ đây là một hình thức chăm sóc bản thân và được xem như một món đồ xa xỉ dễ tiếp cận, vì vậy họ vẫn sẵn lòng chi tiêu cho nước hoa cao cấp ngay cả trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Theo báo cáo của Circana, doanh số nước hoa cao cấp trong nửa đầu năm nay đã tăng 6%, đạt 3,9 tỷ USD. Mức tăng trưởng này phần nào nhờ vào sự ra mắt của các thương hiệu mới, xu hướng nước hoa đậm đặc (eaux de parfum), và sản phẩm dung tích nhỏ dành cho du lịch.

Không chỉ dừng lại ở đó, Interparfums Inc. - đơn vị sản xuất và phân phối nước hoa cho các thương hiệu nổi tiếng như MCM, Jimmy Choo và Montblanc cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý II và nửa đầu năm 2025.

Doanh số của công ty tại thị trường Bắc Mỹ – một trong những thị trường lớn nhất của hãng – đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong một cuộc họp công bố lợi nhuận gần đây, Giám đốc Tài chính của công ty phân phối nước hoa Coty - ông Laurent Mercier cho biết mảng nước hoa cao cấp của Interparfums hiện đã trở thành một ngành kinh doanh trị giá 3,5 tỷ USD.

Chúng ta đã bước vào chặng cuối của năm 2025, thời điểm các thương hiệu đồng loạt ra mắt hàng loạt sản phẩm nước hoa mới. Và như các tín đồ hương thơm vẫn thường nói, mỗi mùa là dịp hoàn hảo để thay đổi mùi hương.

Clement Gavarry, nhà chế tác nước hoa cấp cao tại DSM-Firmenich AG, dự đoán rằng mùa thu năm nay, người tiêu dùng sẽ đặc biệt yêu thích nhóm hương mà ông gọi là “neo-gourmands” – những mùi hương lấy cảm hứng từ các món tráng miệng, nhưng được biến tấu đầy tinh tế.

“Tuyệt đối đừng nghĩ đến những hương kẹo ngọt đơn thuần như kẹo Pop-Tarts,” Gavarry nhấn mạnh. Ông cho biết neo-gourmands là sự nâng tầm các nốt hương ẩm thực truyền thống lên một cấp độ nghệ thuật mới, bằng cách kết hợp khéo léo các nốt hương đối lập hoặc bất ngờ như vị mặn, xanh tươi hoặc gỗ trầm.

Bên cạnh sự ấm áp và dễ chịu đặc trưng của dòng neo-gourmands, Gavarry cũng dự đoán một xu hướng nổi bật khác của mùa thu năm nay sẽ là những mùi hương amber (hổ phách) – nồng nàn, sâu lắng và bền hương hơn bao giờ hết.

Dưới đây là những mùi hương tiêu biểu nhất của mùa, vừa được giới thiệu ra thị trường trong thời gian gần đây.

CHRISTIAN DIOR - BOIS D’ARGENT ESPRIT DE PARFUM

Bois d’Argent, lần đầu ra mắt vào năm 2004, là một trong ba mùi hương nguyên bản thuộc bộ sưu tập La Collection Privée trứ danh của Dior.

Năm nay, Francis Kurkdjian – nghệ nhân nước hoa danh tiếng – đã tái hiện lại hương thơm này cho nhà mốt Dior, vừa giữ trọn tinh thần cổ điển, vừa thổi vào đó làn gió đương đại.

Phiên bản mới, Bois d’Argent Esprit de Parfum, mang mùi đặc trưng phấn nhẹ mịn màng được tạo nên từ hoa diên vĩ xứ Tuscany, nhũ hương (frankincense accord), nhựa thơm balsam, vanilla và mật ong trắng, mang đến cảm giác ấm áp, thanh lịch và sâu lắng.

HERMÈS - BARÉNIA EAU DE PARFUM INTENSE

Những tín đồ yêu thích dòng nước hoa cổ điển mang phong cách chypre của Christine Nagel, nhà chế tác hương trứ danh của Hermès, hẳn sẽ say mê sự thăng hoa của tầng hương trong chai Barénia Eau de Parfum Intense — nơi hoa huệ bướm (butterfly lily), quả miracle berry, gỗ sồi và da thuộc hòa quyện tạo nên một bản nhạc hương vừa thanh lịch, vừa nồng nàn quyền lực.

Để hương thơm lưu giữ thật lâu, người dùng có thể kết hợp cùng kem dưỡng thể, xà phòng và xịt tóc từ các sản phẩm Barénia nguyên bản.

TOM FORD - OUD VOYAGER EAU DE PARFUM

Một mùi oud (trầm hương) truyền thống thường mang tính kén người dùng, nhưng khi được Tom Ford xử lý bằng kỹ thuật chưng cất ba lần cùng sự kết hợp tinh tế giữa hoa phong lữ và mẫu đơn đỏ, hương oud trở nên dịu nhẹ, sang trọng và dễ cảm nhận hơn.

Người yêu nước hoa tại New York hiện có thể trải nghiệm Oud Voyager trực tiếp tại cửa hàng độc lập đầu tiên của Tom Ford Beauty ở Bắc Mỹ, tọa lạc tại khu Soho. Cửa hàng nhỏ gọn chỉ khoảng 300 foot vuông (tương đương gần 30 m2) này là không gian trưng bày hai bộ sưu tập nước hoa cao cấp Private Blend à Reserve, cùng toàn bộ dòng sản phẩm trang điểm của thương hiệu.

Tại đây, khách hàng cũng có thể đặt lịch tư vấn nước hoa cá nhân hoá và dịch vụ “scent styling” – trải nghiệm chọn hương như một hình thức tạo phong cách riêng bằng mùi hương.

LE LABO - OSMANTHUS 19

Mùi hương mới nhất trong bộ sưu tập City Exclusive của Le Labo - Osmanthus 19 được dành riêng để tôn vinh thành phố Kyoto. Mùi hương này là sự kết hợp thanh tịnh giữa trầm hương, oải hương và hoa mộc tê. Osmanthus 19 chỉ được mở bán trực tuyến, tại cửa hàng và một số nhà bán lẻ được chọn lọc trong tháng 9.

Nếu muốn trải nghiệm và mua hương nước hoa này trong thời điểm khác, khách hàng sẽ phải tìm đến đảo Honshu của Nhật Bản — quê hương cảm hứng của mùi hương này.

LANCÔME - FORBIDDEN ROSE

Hoa hồng Centifolia là ngôi sao chính của hương thơm này, nhưng sự hòa quyện tinh tế giữa xạ hương và quả sung ở tầng nền đã tạo nên một phiên bản Forbidden Rose hiện đại, quyến rũ cho mùi hương vốn dễ gợi nhớ đến phong cách cổ điển.