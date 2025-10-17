Máy hút bụi: Động lực từ thị trường châu Á

Theo số liệu được Euromonitor công bố vào cuối năm 2024, đã có tới 13 triệu máy lau sàn tại gia được bán ra trên toàn cầu trong giai đoạn một năm, kéo dài từ nửa cuối năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024…

Hãng nghiên cứu thị trường Eurominitor định nghĩa máy lau sàn khô-ướt là thiết bị gia dụng làm sạch tại gia, với khả năng dùng nước sạch để làm sạch sàn cứng, sau đó hút nước bẩn và rác thải lên.

Số liệu được hãng hoàn thành vào tháng 11/2024. Hiện đứng đầu về thị phần toàn cầu là Tineco, thương hiệu thuộc Ecovacs Robotics. Với 5 triệu chiếc bán ra, Tineco chiếm 37% thị phần.

Trong các dòng máy hút bụi, nghiên cứu của Precedence Research cho thấy dòng máy lau sàn khô - ướt đang là một trong những dòng sản phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Dòng sản phẩm này trước đây phổ biến trong những khu vực như nhà máy, bếp vì có thể vừa hút và lau sàn, lại hút được hết chất thải. Tuy nhiên, nhu cầu của khách hàng cá nhân đang ngày càng tăng, nhất là tại các thành phố lớn ở châu Á.

Nghiên cứu của Euromonitor, đăng tải tháng 5/2024 cho thấy Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của các dòng máy hút bụi, và các sản phẩm tại đây cũng có tính sáng tạo và đổi mới nhanh nhất thế giới.

Tăng trưởng doanh số hàng năm của dòng sản phẩm này luôn ở mức hai con số. “Người dùng thích dùng sản phẩm này thay cho cây lau nhà truyền thống, một việc mà họ ngại làm hàng ngày”, báo cáo của Euromonitor nhấn mạnh.

Từ những chiếc máy hút bụi với kiểu dáng vòi hút kéo dài quen thuộc, người dùng đang ngày càng quen thuộc với máy lau sàn có vừa có tính năng hút bụi, vừa có con lăn và bình nước để có thể tăng hiệu quả làm sạch. Tuy nhiên, các loại máy lau sàn khô - ướt cũng liên tục được cải tiến thiết kế để gọn gàng hơn.

Con lăn có khả năng tự làm sạch, vệ sinh bằng nước nóng đang dần trở thành tiêu chuẩn cho những thiết bị tầm trung trở lên. Một số mẫu như S9 Steam của Tineco còn có thể đun nước nóng và lau sàn bằng hơi nước, nhằm tăng hiệu quả làm sạch. Ở tầm giá cao hơn, các mẫu như Tineco S9 Steam được bổ sung những tính năng như tự giặt giẻ bằng nước nóng, lau sàn bằng khí nóng...

Bà Claire Zhao, chuyên viên phân tích cấp cao tại IDC Trung Quốc, phân tích: “Các nhà cung cấp máy hút bụi thông minh ngày càng ưu tiên mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt chú trọng phát triển và đổi mới sản phẩm cao cấp. Bên cạnh robot hút bụi, các nhà sản xuất hàng đầu cũng đang mở rộng danh mục sản phẩm của mình để bao gồm nhiều giải pháp robot vệ sinh thông minh hơn”.

Hiện 5 nhà sản xuất robot vệ sinh hàng đầu thế giới đều đến từ Trung Quốc: Roborock, Ecovacs, Dreametech, Xiaomi và Narwal Robotics, chiếm gần 70% thị trường toàn cầu về số lượng sản phẩm được xuất xưởng trong quý 2/2025, theo IDC. iRobot của Mỹ đứng thứ sáu.

Samsung và Panasonic cũng chiếm thị phần lớn nhờ những mẫu robot hút bụi có giá trị thẩm mỹ và hiệu suất cao. Nhà sản xuất máy bay không người lái DJI, tập đoàn thiết bị gia dụng Midea và công ty khởi nghiệp robot Pudu Robotics gần đây đều đã ra mắt thiết bị robot hút bụi của riêng mình.

Về thị phần, Roborock đứng đầu với 21,8% khi xuất xưởng được 1,34 triệu chiếc máy hút bụi thông minh trong tháng 4 đến 6/2025. Hiện tại, các sản phẩm của hãng đã có mặt tại hơn 700 thành phố trên thế giới.

Ecovacs đứng thứ 2 với 14,1% thị phần. Hãng đã xuất xưởng 869.925 chiếc trong quý 2/2025, đánh dấu mức tăng 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Dreame (13,1%), Xiaomi (10,2%) và Narwal (8,5%)…

IDC dự đoán cơ hội tăng trưởng của thị trường vẫn cao, nhưng cạnh tranh sẽ khốc liệt khi ngày càng nhiều hãng mới tham gia. Theo Mordor Intelligence, máy hút bụi sàn chiếm 79% thị phần vào năm 2024, củng cố vị thế dẫn đầu nhờ hiệu quả đã được chứng minh.

Tuy nhiên, các hệ thống lai “2 trong 1” đang phát triển với tốc độ CAGR 17,2%, khi người tiêu dùng tìm kiếm các thiết bị đơn lẻ vừa hút bụi vừa lau nhà. Tính linh hoạt này thu hút những người mua muốn một thiết bị có thể xử lý nhiều việc cùng lúc mà không cần can thiệp thủ công.

Phân khúc giá từ 200 - 499 USD chiếm 53% thị phần máy hút bụi robot vào năm 2024, cân bằng giữa giá cả phải chăng và các tính năng hữu ích. Các thiết bị cao cấp từ 500 USD trở lên tăng trưởng với tốc độ CAGR 14,8%, nhờ vào triển vọng của AI, các trạm tự động làm sạch và tính năng phát hiện rác thải tinh vi hơn.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang tận dụng hệ sinh thái sản xuất nội địa giúp rút ngắn thời gian và chi phí. Trong khi tại Mỹ Latinh, mức thuế quan 20 - 60% đối với các thiết bị nhập khẩu đang khuyến khích các chiến lược lắp ráp trong khu vực, từ đó có thể chuyển dịch chuỗi giá trị đầu tư.

Tại Việt Nam, thị trường robot hút bụi đang ngày càng sôi động khi thu nhập của người dân được cải thiện, song song với việc giá robot ngày càng dễ tiếp cận hơn. Thị trường chủ yếu tập trung ở phân khúc tầm trung - cao cấp, với giá 10 - 30 triệu đồng.

Các "ông lớn" như Ecovacs, Roborock, Dreame gần đây ra mắt sản phẩm mới hầu hết đều có giá 15 triệu đồng trở lên. Xiaomi là hãng tên tuổi hiếm hoi "bám trụ" ở phân khúc giá rẻ 5 triệu đồng. Trong năm 2025, công ty thậm chí giới thiệu nhiều sản phẩm hơn ở tầm giá này với dòng E và các model dòng S.

Theo ông Đoàn Quý Dương, Giám đốc Mi Việt Nam, năm 2024 thị trường robot hút bụi ghi nhận cột mốc đáng nhớ với mức tăng trưởng 40% tại khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Trong đó Việt Nam nổi lên như một thị trường chủ chốt. Sự ưa chuộng của người Việt dành cho các sản phẩm thông minh và xu hướng đầu tư vào tiện nghi gia đình đã góp phần thúc đẩy kết quả này.