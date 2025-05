Những mẫu đồng hồ thú vị cho mùa hè 2025

Khi thời tiết nóng dần lên, không ít tín đồ đồng hồ – kể cả những người vốn mê phong cách cổ điển, mặt nhỏ thanh lịch – cũng bắt đầu tìm đến những thiết kế vui mắt, năng động hơn. Đó là những chiếc đồng hồ vừa giúp cải thiện tinh thần, vừa đủ “chất” để đồng hành trên đường đạp xe, trong những buổi bơi lội, hay dạo chơi trên biển dưới nắng hè.

Đồng hồ mùa hè không cần quá đắt đỏ mới nổi bật. Từ những mẫu bền bỉ chuẩn “tool-watch” đến thiết kế pop art bắt mắt, người dùng hoàn toàn có thể tìm được lựa chọn phù hợp về cả phong cách lẫn chất lượng mà vẫn hợp túi tiền.

Nếu đang tìm cảm hứng cho một ngày biển xanh, cuối tuần bên hồ hay đơn giản là những buổi chiều đi bộ nhẹ nhàng, hãy cùng khám phá loạt gợi ý đồng hồ cho mùa hè này.

SWATCH SCUBAQUA

Mùa hè này, Swatch mang đến một làn gió mới đầy màu sắc với dòng đồng hồ Scubaqua Bioceramic 44mm – to bản, nổi bật và cực kỳ “đáng đồng tiền bát gạo”. Bộ sưu tập gồm bốn phối màu mới, mang đậm tinh thần mùa hè: trẻ trung, vui tươi và dễ tiếp cận – đúng chất Swatch từ những ngày đầu.

Đừng để vẻ ngoài như món đồ chơi đánh lừa bạn – Scubaqua vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho hoạt động bơi lội hay lặn nông: vòng bezel có vạch dạ quang 15 phút và khả năng chống nước lên đến 100 mét. Dây đeo cao su được gắn chắc chắn với thân đồng hồ qua cơ cấu ngàm đặc trưng của Swatch, tạo cảm giác an tâm khi đeo. Thiết kế hai tông màu cũng được duy trì xuyên suốt từ vỏ đến dây, kết hợp cùng núm vặn đặt lệch ở vị trí 10 giờ tạo nên nét hiện đại và tiện dụng.

Với độ dày 15,4mm, chiếc đồng hồ này tuy trông “đồ sộ” nhưng lại có giá cực kỳ mềm. Nếu bạn thích sự tối giản, phiên bản Black Sea Nettle sẽ là lựa chọn an toàn. Còn nếu muốn “quay về thập niên 1990” đầy nổi loạn, đừng ngần ngại chọn phiên bản Aurelia Aurita – cảm hứng từ loài sứa cùng tên – với kim chỉ ba màu bắt mắt, không thể lẫn vào đâu được.

Giá bán tham khảo: 150 USD.

TUSENÖ SHELLBACK V2

Thương hiệu Tusenö đến từ Thụy Điển đang “nói chung một ngôn ngữ” với những người yêu đồng hồ công cụ trên toàn cầu. Ấn tượng đầu tiên về Shellback V2 là dáng vỏ có phần gợi nhớ đến những bản tái thiết kế của Seiko 62MAS – một chiếc diver 40mm trong bối cảnh xu hướng vỏ đồng hồ đang dần thu nhỏ. Tuy nhiên, Shellback V2 vẫn giữ được tinh thần hiện đại mạnh mẽ cùng khả năng phát sáng đáng nể.

Chất lượng hoàn thiện của đồng hồ rất chỉn chu, các đường nét hiện đại sắc sảo, và đặc biệt là lớp dạ quang “chất lượng cao cấp”. Một chi tiết nhỏ nhưng đầy thú vị: dòng chữ Shellback đặt theo hình nụ cười đặt ngay trên vị trí 6 giờ. Chi tiết này có thể dễ dàng bị bỏ qua, nhưng lại rất tinh tế – bởi khi kim giờ lướt qua, từng chữ cái đều nằm gọn trong vòng tròn mở ở đầu kim, như thể được thiết kế riêng cho khoảnh khắc ấy.

Chính những tiểu tiết như vậy tạo nên sự khác biệt. Mặt số dạng sandwich đầy chiều sâu, dây đeo kim loại chắc chắn và đẹp mắt cũng là điểm cộng lớn – điều không phải thương hiệu nào cũng làm tốt. Dây đeo kiểu flat-link vát thuôn mang lại cảm giác khá giống TAG Heuer, với thiết kế chải xước toàn bộ, nặng tay và gần như không có độ rơ. Khóa gập đi kèm còn được trang bị cơ chế điều chỉnh vi mô ba nấc tiện lợi, cùng lớp phủ cứng hóa bề mặt (1.200HV) giúp hạn chế trầy xước lặt vặt.

Giá bán tham khảo: 749 USD.

TAG HEUER FORMULA 1 SOLARGRAPH

Với nhiều người yêu đồng hồ và đam mê cả tốc độ, bộ sưu tập đồng hồ kết hợp với giải đua Công thức 1 của TAG Heuer chắc chắn sẽ là mẫu đồng hồ không thể thiếu. Và phiên bản Solargraph mới nhất chính là bước đi thông minh của TAG Heuer trong việc làm mới một biểu tượng quen thuộc.

Dù là một chiếc đồng hồ quartz, mức giá của Solargraph có thể khiến một số người chần chừ. Tuy nhiên, khi cầm tận tay và đeo lên cổ tay, người ta sẽ hiểu lý do đằng sau con số đắt đỏ đó.

Đây là một chiếc đồng hồ thể thao 38mm mang lại cảm giác đeo thoải mái, vui nhộn, và đặc biệt – được vận hành bằng năng lượng mặt trời. Không cần thay pin, chỉ cần ánh nắng là đủ để “sạc đầy” cho hành trình tiếp theo. Một chiếc đồng hồ lý tưởng cho mùa hè, cả về công năng lẫn cảm xúc thú vị.

Giá bán tham khảo: 1.900 USD.

MARATHON MSAR ARCTIC EDITION 36MM

Trong thời đại mà nhiều tín đồ phiêu lưu ngoài trời lựa chọn smartwatch có định vị GPS, chiếc Marathon MSAR Arctic Edition 36mm lại là một lời đáp giản dị mà đầy bản lĩnh - bằng thép không gỉ đối mặt công nghệ số.

Là mẫu nhỏ nhất trong gia đình Marathon, chiếc đồng hồ này tuy gọn gàng nhưng không hề kém phần mạnh mẽ. Vỏ thép 36mm dày 13mm tạo cảm giác chắc chắn, kết hợp cùng dây đeo cao su mềm 18mm cho sự thoải mái tuyệt đối.

Đây thực sự là một “công cụ” đúng nghĩa – bền bỉ như một chiếc đồng hồ lặn với khả năng chống nước 300m, nhưng lại mang dáng dấp cổ điển của một chiếc đồng hồ quân đội nhờ mặt số trắng nổi bật và vòng số 24 giờ phía trong.

Vòng bezel 60 phút chắc tay hữu dụng cho việc bấm giờ, còn bộ máy quartz ETA High-Torque FØ6 nổi tiếng với độ chính xác lên tới ±10 giây/năm – đáng tin cậy trong mọi điều kiện. Đặc biệt, hệ thống hiển thị bằng khí Tritium giúp đồng hồ phát sáng liên tục mà không cần nạp lại ánh sáng – lý tưởng cho những đêm cắm trại.

Giá bán tham khảo: 900 USD.

MR JONES KHAOSIFY

Có trụ sở tại khu Covent Garden, London, thương hiệu Mr Jones Watches nổi bật nhờ cách tiếp cận nghệ thuật độc đáo: biến những bộ vỏ thép không gỉ thành “bức toan vẽ” cho các nghệ sĩ và họa sĩ minh họa tự do sáng tạo.

Mẫu Khaosify Mechanical 40mm, do họa sĩ minh họa Mr. Phil thiết kế, là minh chứng sống động cho trí tưởng tượng không giới hạn. Chiếc đồng hồ này không có kim truyền thống – thay vào đó, một nhân vật hình đám mây trắng với đôi mắt là biểu tượng chỉ giờ, trong khi một sinh vật mũi tên màu trắng đảm nhận nhiệm vụ hiển thị phút.

Tất cả các chi tiết này được in nhiều lớp lên các đĩa trong suốt siêu mỏng, tạo nên hiệu ứng chuyển động độc đáo. Thậm chí, một vài nhân vật ngộ nghĩnh còn được in trực tiếp lên bộ máy Sellita SW200 – một điểm nhấn hiếm thấy. Đúng với tinh thần của Mr Jones, Khaosify là sự kết hợp đầy vui nhộn, sáng tạo giữa nghệ thuật và chế tác đồng hồ, không đặt nặng nghi thức mà đề cao cá tính và sự tự do trong thiết kế.

Giá bán tham khảo: 695 USD.