Những món đồ "xa xỉ nhỏ" đang hấp dẫn các nhà mốt

Nắm bắt cơn sốt móc treo túi (bag charm) đang lan truyền được coi là một bước đi khôn ngoan và thực dụng đối với các thương hiệu xa xỉ, khi họ có thể kiếm thêm lợi nhuận từ xu hướng này...
Nhiều năm sau khi Jane Birkin nổi tiếng với việc trang trí chiếc túi Hermès mang tên bà bằng những món đồ lặt vặt và chuỗi hạt, móc treo túi đã có màn tái xuất ngoạn mục.
Những chiếc móc khoá Labubu bằng bông đã góp phần khơi dậy trào lưu “phụ kiện cho túi” do Gen Z dẫn dắt, và đưa nó bước ra thị trường đại chúng. Hiện nay, những chiếc charm này còn xuất hiện trên sàn diễn thời trang cao cấp và được các ngôi sao hàng đầu đeo trên túi xách của mình.
Các nhà sản xuất túi xách hàng hiệu, trong bối cảnh lo lắng tìm kiếm tăng trưởng giữa giai đoạn suy thoái, đang đặc biệt háo hức tham gia vào trào lưu này. Nếu người mua sắm giàu có không còn dễ dàng bị thuyết phục bỏ ra hàng nghìn USD cho một chiếc túi mới, thì có lẽ họ sẽ sẵn sàng chi vài trăm USD cho một chiếc charm gắn túi mang thương hiệu để làm mới chiếc túi mà họ đã sở hữu.
Doanh số của các thương hiệu xa xỉ đã sụt giảm liên tiếp nhiều quý, khiến các công ty phải tung ra nhiều phụ kiện xa xỉ nhỏ hơn, giá dễ tiếp cận hơn nhằm đảo ngược tình thế và tăng lượng khách hàng ghé cửa hàng.
Tháng trước, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE báo cáo rằng doanh số quý 2 giảm 9% ở mảng thời trang và đồ da – lĩnh vực chủ lực – khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cho các loại túi xách và quần áo đắt tiền. Đối thủ Kering ghi nhận doanh số Gucci lao dốc 25% trong cùng kỳ so với năm trước, trong khi Prada giảm 3,6%.
Cổ phiếu của các công ty này đều mất giá hai con số trong vòng 12 tháng qua, và hãng tư vấn Bain & Co. dự báo ngành hàng xa xỉ cá nhân sẽ thu hẹp từ 2 – 5% trong năm nay. Nếu loại trừ giai đoạn đại dịch, đây sẽ là kết quả tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
Khai thác trào lưu móc treo túi đang gây “sốt” là một bước đi “khôn ngoan và thực dụng” đối với các hãng xa xỉ, bởi họ hoàn toàn có thể “kiếm thêm lợi nhuận từ những món đồ xa xỉ nhỏ này”, ông Neil Saunders, Giám đốc điều hành công ty phân tích GlobalData, nhận định.
Tapestry Inc., doanh nghiệp đang vượt trội hơn nhiều thương hiệu xa xỉ hàng đầu nhờ doanh số mạnh mẽ tại nhãn hàng “xa xỉ dễ tiếp cận” Coach, đã mở rộng dòng sản phẩm móc treo tại Coach và Kate Spade.
Công ty cũng lên kế hoạch tăng đáng kể số lượng sản phẩm móc treo tại Kate Spade trong mùa lễ hội, nhằm vực dậy doanh số đang suy giảm. “Chúng tôi đang làm bùng nổ doanh số với móc treo túi,” ông Todd Kahn, CEO của Coach, chia sẻ trong cuộc họp với các nhà phân tích.
Những chiếc móc treo túi độc đáo mang lại “cách tiếp cận dễ dàng” hơn với hai thương hiệu, bà Alice Yu, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược và nghiên cứu người tiêu dùng của Tapestry, nhận định.
Các thương hiệu siêu xa xỉ đã bán móc khoá treo trong nhiều năm, nhưng chủ yếu chỉ xem đó là sản phẩm "xa xỉ nhỏ" đi kèm sau các món hàng đắt giá. Nhiều thương hiệu thậm chí chỉ bán trực tuyến. Giờ đây, móc treo đã trở thành tâm điểm tại các cửa hàng và cả trên sàn diễn thời trang.
“Nếu chúng ta không tham gia và tận dụng xu hướng này, sẽ có thương hiệu khác làm,” ông Neil Saunders nói về các nhãn hàng xa xỉ. Trong bối cảnh nhiều khách hàng giàu có đang trì hoãn việc mua thêm túi xách hay quần áo mới, việc thu hút họ bằng một chiếc móc treo thời thượng sẽ giúp duy trì kết nối quý giá với khách hàng trong giai đoạn khó khăn.
“Điều tồi tệ nhất với một thương hiệu là đánh mất hoàn toàn người tiêu dùng,” ông nhấn mạnh.
Trong thời gian gần đây tại các cửa hàng Bloomingdale’s, những chiếc móc treo nổi bật được trưng bày khắp các quầy túi xách. Ở cửa hàng flagship của Bloomingdale’s tại Manhattan, Prada đã giới thiệu móc treo hình robot màu đen – vàng giá 825 USD, gắn trên chiếc ba lô có giá 2.300 USD.
Tại Los Angeles, móc treo hình chuồn chuồn của Gucci trị giá 510 USD được kẹp trên quai của chiếc túi xách giá 1.950 USD, và ba móc treo hình chó – mỗi chiếc 450 USD – được xếp hàng trong tủ kính bên cạnh các hộp đựng thẻ và ví có logo thương hiệu.
Mặc dù thị trường móc treo túi đang bùng nổ, các chuyên gia phân tích ngành thời trang cảnh báo rằng chúng chỉ có thể hỗ trợ các thương hiệu xa xỉ ở một mức độ nhất định.
Cuối cùng, những sản phẩm "xa xỉ nhỏ" này sẽ chỉ chiếm “một phần rất nhỏ” trong doanh số của các nhãn hàng cao cấp, nhà phân tích Deborah Aitken thuộc Bloomberg Intelligence cho biết. “Chúng đủ để giữ cho thương hiệu xuất hiện trong tâm trí người tiêu dùng tiềm năng, nhưng tổng giá trị đóng góp cho thương hiệu thì vô cùng hạn chế”.
