Thứ Tư, 20/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Những món đồ "xa xỉ nhỏ" đang hấp dẫn các nhà mốt

Quỳnh Chi

20/08/2025, 16:08

Nắm bắt cơn sốt móc treo túi (bag charm) đang lan truyền được coi là một bước đi khôn ngoan và thực dụng đối với các thương hiệu xa xỉ, khi họ có thể kiếm thêm lợi nhuận từ xu hướng này...

Móc treo túi trở thành những món đồ "xa xỉ nhỏ" bán chạy. Ảnh: Louis Vuitton
Móc treo túi trở thành những món đồ "xa xỉ nhỏ" bán chạy. Ảnh: Louis Vuitton

Nhiều năm sau khi Jane Birkin nổi tiếng với việc trang trí chiếc túi Hermès mang tên bà bằng những món đồ lặt vặt và chuỗi hạt, móc treo túi đã có màn tái xuất ngoạn mục.

Những chiếc móc khoá Labubu bằng bông đã góp phần khơi dậy trào lưu “phụ kiện cho túi” do Gen Z dẫn dắt, và đưa nó bước ra thị trường đại chúng. Hiện nay, những chiếc charm này còn xuất hiện trên sàn diễn thời trang cao cấp và được các ngôi sao hàng đầu đeo trên túi xách của mình.

Các nhà sản xuất túi xách hàng hiệu, trong bối cảnh lo lắng tìm kiếm tăng trưởng giữa giai đoạn suy thoái, đang đặc biệt háo hức tham gia vào trào lưu này. Nếu người mua sắm giàu có không còn dễ dàng bị thuyết phục bỏ ra hàng nghìn USD cho một chiếc túi mới, thì có lẽ họ sẽ sẵn sàng chi vài trăm USD cho một chiếc charm gắn túi mang thương hiệu để làm mới chiếc túi mà họ đã sở hữu.

Doanh số của các thương hiệu xa xỉ đã sụt giảm liên tiếp nhiều quý, khiến các công ty phải tung ra nhiều phụ kiện xa xỉ nhỏ hơn, giá dễ tiếp cận hơn nhằm đảo ngược tình thế và tăng lượng khách hàng ghé cửa hàng.

Tháng trước, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE báo cáo rằng doanh số quý 2 giảm 9% ở mảng thời trang và đồ da – lĩnh vực chủ lực – khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cho các loại túi xách và quần áo đắt tiền. Đối thủ Kering ghi nhận doanh số Gucci lao dốc 25% trong cùng kỳ so với năm trước, trong khi Prada giảm 3,6%.

Cổ phiếu của các công ty này đều mất giá hai con số trong vòng 12 tháng qua, và hãng tư vấn Bain & Co. dự báo ngành hàng xa xỉ cá nhân sẽ thu hẹp từ 2 – 5% trong năm nay. Nếu loại trừ giai đoạn đại dịch, đây sẽ là kết quả tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.

Khai thác trào lưu móc treo túi đang gây “sốt” là một bước đi “khôn ngoan và thực dụng” đối với các hãng xa xỉ, bởi họ hoàn toàn có thể “kiếm thêm lợi nhuận từ những món đồ xa xỉ nhỏ này”, ông Neil Saunders, Giám đốc điều hành công ty phân tích GlobalData, nhận định.

Tapestry Inc., doanh nghiệp đang vượt trội hơn nhiều thương hiệu xa xỉ hàng đầu nhờ doanh số mạnh mẽ tại nhãn hàng “xa xỉ dễ tiếp cận” Coach, đã mở rộng dòng sản phẩm móc treo tại Coach và Kate Spade.

Công ty cũng lên kế hoạch tăng đáng kể số lượng sản phẩm móc treo tại Kate Spade trong mùa lễ hội, nhằm vực dậy doanh số đang suy giảm. “Chúng tôi đang làm bùng nổ doanh số với móc treo túi,” ông Todd Kahn, CEO của Coach, chia sẻ trong cuộc họp với các nhà phân tích.

Những chiếc móc treo túi độc đáo mang lại “cách tiếp cận dễ dàng” hơn với hai thương hiệu, bà Alice Yu, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược và nghiên cứu người tiêu dùng của Tapestry, nhận định.

Các thương hiệu siêu xa xỉ đã bán móc khoá treo trong nhiều năm, nhưng chủ yếu chỉ xem đó là sản phẩm "xa xỉ nhỏ" đi kèm sau các món hàng đắt giá. Nhiều thương hiệu thậm chí chỉ bán trực tuyến. Giờ đây, móc treo đã trở thành tâm điểm tại các cửa hàng và cả trên sàn diễn thời trang.

“Nếu chúng ta không tham gia và tận dụng xu hướng này, sẽ có thương hiệu khác làm,” ông Neil Saunders nói về các nhãn hàng xa xỉ. Trong bối cảnh nhiều khách hàng giàu có đang trì hoãn việc mua thêm túi xách hay quần áo mới, việc thu hút họ bằng một chiếc móc treo thời thượng sẽ giúp duy trì kết nối quý giá với khách hàng trong giai đoạn khó khăn.

“Điều tồi tệ nhất với một thương hiệu là đánh mất hoàn toàn người tiêu dùng,” ông nhấn mạnh.

Jane Birkin và chiếc túi huyền thoại.
Jane Birkin và chiếc túi huyền thoại.

Trong thời gian gần đây tại các cửa hàng Bloomingdale’s, những chiếc móc treo nổi bật được trưng bày khắp các quầy túi xách. Ở cửa hàng flagship của Bloomingdale’s tại Manhattan, Prada đã giới thiệu móc treo hình robot màu đen – vàng giá 825 USD, gắn trên chiếc ba lô có giá 2.300 USD.

Tại Los Angeles, móc treo hình chuồn chuồn của Gucci trị giá 510 USD được kẹp trên quai của chiếc túi xách giá 1.950 USD, và ba móc treo hình chó – mỗi chiếc 450 USD – được xếp hàng trong tủ kính bên cạnh các hộp đựng thẻ và ví có logo thương hiệu.

Mặc dù thị trường móc treo túi đang bùng nổ, các chuyên gia phân tích ngành thời trang cảnh báo rằng chúng chỉ có thể hỗ trợ các thương hiệu xa xỉ ở một mức độ nhất định.

Cuối cùng, những sản phẩm "xa xỉ nhỏ" này sẽ chỉ chiếm “một phần rất nhỏ” trong doanh số của các nhãn hàng cao cấp, nhà phân tích Deborah Aitken thuộc Bloomberg Intelligence cho biết. “Chúng đủ để giữ cho thương hiệu xuất hiện trong tâm trí người tiêu dùng tiềm năng, nhưng tổng giá trị đóng góp cho thương hiệu thì vô cùng hạn chế”.

Dự đoán xu hướng túi xách mùa thu 2025

Dự đoán xu hướng túi xách mùa thu 2025

Đầu tư vào trang sức xa xỉ "hời" hơn là túi xách?

Đầu tư vào trang sức xa xỉ "hời" hơn là túi xách?

Chiếc túi “bỉm sữa” xa xỉ và hành trình lên sàn đấu giá

Chiếc túi “bỉm sữa” xa xỉ và hành trình lên sàn đấu giá

Từ khóa:

thời trang tiêu dùng túi xách Vneconomy xa xỉ

Đọc thêm

Những món đồ "xa xỉ nhỏ" đang hấp dẫn các nhà mốt

Những món đồ "xa xỉ nhỏ" đang hấp dẫn các nhà mốt

Nắm bắt cơn sốt móc treo túi (bag charm) đang lan truyền được coi là một bước đi khôn ngoan và thực dụng đối với các thương hiệu xa xỉ, khi họ có thể kiếm thêm lợi nhuận từ xu hướng này...

Thị trường bánh Trung thu cao cấp hướng đến hương vị lành mạnh

Thị trường bánh Trung thu cao cấp hướng đến hương vị lành mạnh

Đối với doanh nghiệp bánh Trung thu, mùa Tết đoàn viên là mùa bán hàng lớn thứ 2 trong năm, sau mùa Tết Nguyên Đán. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị tung ra dòng sản phẩm độc đáo nhất của mình nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận…

Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận là Điểm du lịch

Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận là Điểm du lịch

Với quyết định công nhận “Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh” là Điểm du lịch, Nghệ An có thêm một địa chỉ gắn kết giữa văn hóa và lịch sử cách mạng, mở ra không gian để du khách tìm hiểu, trải nghiệm về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và những dấu ấn lịch sử đặc sắc của vùng đất giàu truyền thống.

Thực hư thuốc An cung ngưu hoàng hoàn chữa đột quỵ tại nhà

Thực hư thuốc An cung ngưu hoàng hoàn chữa đột quỵ tại nhà

Trên thị trường, nhiều chế phẩm được quảng cáo là “chữa đột quỵ” từ Trung Quốc, Hàn Quốc… được rao bán dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, có một loại thuốc được biết đến rộng rãi và bán với giá khá đắt là An cung ngưu hoàng hoàn...

Bệnh án điện tử “không giấy tờ”, người dân được lợi gì?

Bệnh án điện tử “không giấy tờ”, người dân được lợi gì?

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã có 19 trong tổng số 42 bệnh viện công lập hoàn tất việc thay thế bệnh án giấy bằng hệ thống điện tử, góp phần thay đổi căn bản cách thức quản lý và vận hành trong lĩnh vực khám chữa bệnh…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

eMagazine

Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

1

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Tài sản số

2

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

3

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

4

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: