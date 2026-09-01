Những nền kinh tế có tài sản ròng hộ gia đình lớn nhất thế giới

Mỹ đứng đầu thế giới với 175 nghìn tỷ USD, tương đương 30,7% tổng tài sản ròng hộ gia đình toàn cầu...

Tổng tài sản ròng của các hộ gia đình trên toàn cầu đạt mức kỷ lục 570 nghìn tỷ USD vào năm 2025, tăng 40 nghìn tỷ USD so với năm trước. Đây là tổng giá trị tài sản thuộc sở hữu của các hộ gia đình sau khi trừ toàn bộ các khoản nợ.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng một số nền kinh tế theo chỉ tiêu này trong năm 2025, đồng thời cho biết tỷ trọng của từng nền kinh tế trong tổng tài sản ròng hộ gia đình toàn cầu.

Số liệu do McKinsey & Company tổng hợp từ cơ sở dữ liệu kinh tế CEIC, các cơ quan thống kê quốc gia, ngân hàng trung ương, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) cùng nhiều nguồn chính phủ khác.

Mỹ đứng đầu thế giới với 175 nghìn tỷ USD, tương đương 30,7% tổng tài sản ròng hộ gia đình toàn cầu. Quy mô này thậm chí lớn hơn tổng tài sản 151 nghìn tỷ USD của Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Pháp và Anh cộng lại.

Thị trường cổ phiếu là một trong những động lực chính giúp tài sản của các hộ gia đình Mỹ tăng trong năm 2025. Sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy giá cổ phiếu đi lên, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục cải thiện.

Tuy nhiên, khối tài sản này phân bổ không đồng đều. Nhóm 1% hộ gia đình giàu nhất nắm giữ gần 1/3 tổng tài sản hộ gia đình tại Mỹ, trong khi hơn 18% dân số sống dưới chuẩn nghèo.

Trung Quốc đứng thứ hai với 75 nghìn tỷ USD, chiếm 13,2% tổng tài sản ròng hộ gia đình toàn cầu. Tỷ trọng này chưa bằng một nửa của Mỹ, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các nền kinh tế còn lại trên thế giới. Tài sản hộ gia đình Trung Quốc giảm trong năm 2025, chủ yếu do giá bất động sản đi xuống.

Mỹ và Trung Quốc sở hữu tổng cộng 250 nghìn tỷ USD tài sản ròng hộ gia đình, tương đương 43,9% tổng giá trị toàn cầu. Con số này cho thấy khối tài sản hộ gia đình trên thế giới tập trung lớn tại hai nền kinh tế hàng đầu.

Đức xếp thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Âu với 23 nghìn tỷ USD. Tiếp theo là Pháp với 16 nghìn tỷ USD, Anh 15 nghìn tỷ USD và Italy 13 nghìn tỷ USD.

Dù còn cách xa Mỹ và Trung Quốc về quy mô, nhiều nền kinh tế châu Âu ghi nhận tốc độ tăng tài sản hộ gia đình cao trong năm 2025. Ba Lan, Ireland, Tây Ban Nha và Thụy Điển đều đạt mức tăng hai chữ số khi tính bằng USD. Hà Lan và Bỉ cũng nằm trong số các nền kinh tế châu Âu xuất hiện trong bảng xếp hạng.