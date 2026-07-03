So sánh tài sản của giới trẻ ở các nước châu Âu

Do mức độ hỗ trợ của gia đình và mức độ sở hữu nhà không đồng nhất, mức tài sản trung vị của người trẻ ở các nước trong khu vực đồng tiền chung này có sự chênh lệch đáng kể.
Khảo sát cho thấy mức tài sản trung vị của người trẻ trong eurozone dao động từ 5.700 euro ở Phần Lan đến 257.500 euro ở Malta.
Với mức tài sản trên, Malta nổi bật như một ngoại lệ rõ rệt. Luxembourg và Bỉ cũng có mức tài sản trung vị của người trẻ cao, lần lượt là 135.000 euro và 97.200 euro.
Một phần của câu trả lời nằm ở sự hỗ trợ từ gia đình và khả năng sở hữu nhà. Trao đổi với trang Euronews, giáo sư Fabian Pfeffer từ Đại học LMU Munich nhấn mạnh rằng sự khác biệt về tài sản ở độ tuổi trẻ thường không chỉ phản ánh khả năng tiết kiệm cá nhân mà còn là câu chuyện về gia đình và các thể chế.
Ông Pfeffer cho rằng việc sở hữu nhà sớm thường là bước ngoặt khi người trẻ chuyển từ chỗ chỉ có một số tiền tiết kiệm sang trở thành người sở hữu tài sản thực sự. Tuy nhiên, để đạt được điều này, cần có sự hỗ trợ từ gia đình, như giúp đỡ trong việc trả trước hoặc chuyển nhượng sớm tài sản từ thế hệ trước.
Ở một số quốc gia, mức lương cao hơn, giá nhà ở hợp lý hoặc sự hỗ trợ từ gia đình giúp các hộ gia đình trẻ tích lũy tài sản sớm hơn. Ngược lại, ở những nơi khác, cơ hội việc làm hạn chế và chi phí nhà ở cao khiến nhiều người chỉ có thể tiết kiệm được một khoản khiêm tốn.
Ví dụ, Croatia có thu nhập hàng năm trung bình thấp, chỉ đạt 17.256 euro/năm đối với một người độc thân không có con cái, nhưng tài sản trung vị của người trẻ ở đây vẫn đạt 82.000 euro, cao hơn nhiều so với mức trung bình của EU. Tương tự, Slovakia, Estonia, Czechia và Lithuania cũng có tài sản trung vị cao dù thu nhập hàng năm thấp hơn mức trung bình của EU.
Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, tài sản trung vị của người trẻ tuổi cao nhất ở Italy với 53.500 euro, vượt xa Pháp (27.700 euro) và Tây Ban Nha (23.700 euro). Đức có mức tài sản trung vị thấp nhất trong nhóm này, chỉ 17.600 euro, cho thấy người trẻ tuổi ở Italy giàu gấp ba lần so với người cùng độ tuổi ở Đức.
Ở phía cuối bảng xếp hạng, người trẻ ở Phần Lan và Hy Lạp có mức tài sản trung vị thấp nhất, lần lượt là 5.700 euro và 9.900 euro. Áo và Latvia cũng nằm dưới mức của Đức, với tài sản trung vị lần lượt là 13.400 euro và 16.900 euro. Trong khi đó, tài sản trung vị của người trẻ tuổi ở Ireland là 23.900 euro, Bồ Đào Nha 36.200 euro, Hungary 36.300 euro và Hà Lan 40.900 euro.
Khảo sát của ECB cũng cho thấy mức tài sản trung vị của người trẻ ở eurozone cũng chỉ tương đương 18% tài sản trung vị tổng thể của khu vực là 140.100 euro, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các thế hệ.
Giáo sư Pfeffer nhấn mạnh rằng tài sản ở độ tuổi trẻ thường ít phản ánh những gì người trẻ đã kiếm được, mà liên quan nhiều hơn về các cấu trúc xung quanh họ, bao gồm khả năng tiếp cận nhà ở và khoản vay thế chấp nhà, sự hỗ trợ từ gia đình, quà tặng, thừa kế và nợ.
Ông cho rằng, sự chuyển giao tài sản cho phép một số người trẻ bắt đầu cuộc sống trưởng thành với nhiều lợi thế, dù đôi khi đó chỉ là một khoản trả trước cho khoản vay mua nhà, một căn hộ được thừa kế, hoặc đơn giản là sự an tâm khi biết rằng có sự giúp đỡ từ gia đình trong trường hợp cần thiết.
“Điều này có nghĩa là sự bất bình đẳng về tài sản không chỉ xuất hiện vào thời điểm một người được hưởng thừa kế, mà còn sớm hơn nhiều, ngay khi người trẻ bắt đầu rời khỏi nhà, học tập, bắt đầu làm việc, lập gia đình hoặc cố gắng mua nhà”, vị giáo sư nhấn mạnh.
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