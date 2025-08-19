Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Những sản phẩm đặc biệt dành riêng cho sự kiện A80

Tuệ Mỹ

19/08/2025, 13:22

Sự kết hợp giữa yếu tố tượng trưng như quốc kỳ, bản sắc văn hóa và thiết kế hiện đại, đã tạo nên những dòng sản phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ. Người tiêu dùng không chỉ sử dụng hàng hoá mà còn thể hiện tình yêu nước ngay trong đời sống thường nhật…

Nhiều thương Việt đã ra mắt các bộ sưu tập thời trang nhân sự kiện A80 lịch sử.
Nhiều thương Việt đã ra mắt các bộ sưu tập thời trang nhân sự kiện A80 lịch sử.

Trên thị trường, ngay từ đầu tháng 8, các sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng được bán rộng khắp tại các cửa hàng, góc phố. Nếu như ở các dịp lễ trước đây, biểu tượng Quốc kỳ với ngôi sao vàng nổi bật thường được trang trí trên áo, khăn, mũ, nón… thì năm nay, các sản phẩm chào mừng sự kiện A80 rất phong phú, đa dạng với đủ loại sản phẩm như ốp lưng điện thoại, ly giữ nhiệt, balo, kẹp tóc… 

Đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, nhiều thương Việt như Coolmate, Canifa, Bohee, Yody đưa vào các bộ sưu tập thời trang với khăn choàng, quạt, sticker, áo thun… sử dụng gam màu đỏ – vàng và họa tiết cờ, chim bồ câu, tạo hiệu ứng thẩm mỹ lẫn giá trị tinh thần. Bên cạnh đó là những sản phẩm tôn vinh văn hóa Việt Nam từ các thương hiệu quốc tế.

ĐỒNG HỒ TSUBA DONG SON

Phiên bản đồng hồ đặc biệt trong bộ sưu tập được Đông Sơn ra mắt nhân sự kiện A80, là sự hòa quyện giữa kỹ thuật chế tác đỉnh cao của đồng hồ Thụy Sĩ, truyền thống nghệ thuật Nhật Bản và di sản văn hóa Việt Nam.

Phiên bản đặc biệt này là kết quả 12 năm nghiên cứu và phát triển của bậc thầy đồng hồ danh tiếng Peter Speake. Tên gọi “Tsuba” xuất phát từ chi tiết quan trọng trên kiếm Nhật - phần chắn tay mang tính biểu tượng cao, nơi các dòng tộc Samurai thường khắc gia huy để truyền đời.

Ẩn chứa bên trong đồng hồ là bộ máy cơ mỏng Vaucher Calibre 5401 - một trong những bộ máy tiên tiến của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, mỏng 2,56 mm. Điểm nhấn đặc biệt của bộ máy là cơ chế micro rotor, bánh đà nhỏ gọn giúp lên dây tự động mà vẫn duy trì sự mỏng nhẹ cho tổng thể.

Mặt số của Tsuba Dong Son thể hiện rõ nét di sản văn hóa Việt Nam. Mặt số được chế tác từ vàng 18K nguyên khối, khắc họa 71 họa tiết nhỏ lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn - biểu tượng lâu đời của nền văn minh Việt cổ. Bộ kim đồng hồ cách điệu từ hình tượng cây giáo Đông Sơn, gợi nhắc tinh thần mạnh mẽ, sáng tạo và bất khuất của dân tộc.

Phiên bản Tsuba Dong Son được sản xuất giới hạn chỉ 20 chiếc trên toàn cầu trong năm 2025 - thời điểm đặc biệt ghi dấu 80 năm Quốc khánh và hơn 100 năm phát hiện nền văn hóa Đông Sơn. Điều này biến mỗi chiếc đồng hồ trở thành món quà mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, dành riêng cho người yêu văn hóa, nghệ thuật và luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

ỐP TAI NGHE "MADE IN VIETNAM"

Hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Viettel Store đã hợp tác với nhóm thiết kế This thing made by: Contentory để giới thiệu sản phẩm độc đáo: chiếc ốp tai nghe thủ công mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Ý tưởng này bắt nguồn từ bốn chàng trai trẻ tại Đà Lạt, những người luôn trăn trở về sự thiếu vắng các sản phẩm gắn liền với hình ảnh lá cờ, biểu tượng Tổ quốc. Dù sản lượng và sự đa dạng chất liệu chưa thể sánh với các nước có ngành sản xuất phụ kiện phát triển, nhóm vẫn tin rằng tình yêu Tổ quốc và khát vọng khẳng định giá trị Việt Nam là “chất liệu” bền vững nhất.

Mỗi chiếc ốp không chỉ đơn thuần là món đồ bảo vệ tai nghe mà còn là tuyên ngôn rằng người Việt hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm thủ công tinh xảo, giàu bản sắc. Phiên bản giới hạn nhân sự kiện A80 này chỉ sản xuất 1.000 chiếc. Đây không chỉ là món quà kỷ niệm dịp lễ lớn mà còn là lời mời gọi cộng đồng cùng chung tay gìn giữ, ủng hộ và quảng bá sản phẩm thủ công Việt.

BẬT LỬA ZIPPO A80S

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Zippo giới thiệu bộ sưu tập bật lửa giới hạn đậm dấu ấn lịch sử, chuyển thể từ bản vẽ tay công phu. Mẫu A80S là thiết kế nổi bật nhất bộ sưu tập, nhấn vào ngôi sao vàng năm cánh và hình ảnh cách điệu lễ đài tại Quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

Ngay trung tâm, hình ảnh chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tư thế hiên ngang, hiện thân cho ý chí kiên cường và sức mạnh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. 

Ngoài ra, phiên bản đặc biệt còn khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn trong tiếng cờ bay phấp phới, cùng câu nói bất hủ "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Sản phẩm làm từ chất liệu đồng cao cấp, nhấn vào lớp hoàn thiện màu vàng, đảm bảo độ bền và vẻ ngoài sang trọng. Không chỉ chú trọng sản phẩm, hộp đựng cũng được thiết kế như một phần câu chuyện.

CÁC BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG

Nhân sự kiện A80 lịch sử, Bitis Hunter giới thiệu phiên bản giới hạn “Hunter 2.9 Limited”. Sản phẩm sử dụng tông trắng chủ đạo, phối sắc kem với các chi tiết đỏ, vàng, xanh quân đội. Thiết kế nổi bật với ngôi sao vàng ở bên hông và dòng chữ “Hạnh phúc” trên thân giày. Phiên bản này được mở đặt trước với số lượng online giới hạn. 

Tương tự, thương hiệu thời trang giới trẻ BOO giới thiệu bộ sưu tập QuoccaHolic với 5 mẫu áo phông graphic mang phong cách riêng. Các thiết kế kết hợp nhiều yếu tố thị giác, từ hình ảnh ngôi sao vàng, typography đường phố, cho đến những chi tiết gợi nhớ về Việt Nam xưa, tạo nên tổng thể vừa ý nghĩa, vừa cá tính. 

Trong khi đó, Coolmate ra mắt bộ sưu tập "Tự do vươn mình" với thiết kế gọn nhẹ, thoáng mát, phù hợp cho vận động và các hoạt động ngoài trời. Hưởng ứng ngày Đại lễ lớn của dân tộc, thương hiệu thời trang thiết kế KellyBui cũng giới thiệu bộ sưu tập "Mặc lên tự hào", lấy cảm hứng từ quốc kỳ Việt Nam và niềm tự hào dân tộc. Các thiết kế nổi bật gồm: Áo phông in họa tiết quốc kỳ cách điệu; Khăn lụa.

NỀN TẢNG SỐ "A80 - TỰ HÀO VIỆT NAM"

"A80 - Tự hào Việt Nam" không chỉ là nền tảng công nghệ phục vụ đại lễ quốc gia, mà còn là tuyên ngôn văn hóa số của Thủ đô Hà Nội. Người dân và du khách có thể truy cập website qua địa chỉ: https://a80.hanoi.gov.vn; hoặc tải ứng dụng “A80 - Tự hào Việt Nam” trên App Store hoặc Google Play để bắt đầu hành trình kết nối, đồng hành và tự hào cùng những mốc son vẻ vang của dân tộc.

Với nền tảng này, người dân và du khách có thể chủ động tiếp cận thông tin chính thống về: Lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử; thông báo thời gian tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ các cơ quan chức năng; thông tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ người dân khắp mọi miền.

Nền tảng "A80 - Tự hào Việt Nam" cũng tích hợp nhiều tiện ích vượt trội: Chatbot AI tư vấn các sự kiện, chỉ dẫn đường đi...; Bản đồ số tương tác, cập nhật các địa điểm, màn hình LED trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế…; Cảnh báo giao thông, điều hướng lộ trình giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc...

Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người dùng tạo ảnh cùng avatar A80 - một cách sáng tạo để bày tỏ tình yêu với Tổ quốc và sự tự hào về lịch sử hào hùng dân tộc.

Quốc khánh 2/9 sản phẩm thị trường tiêu dùng Vneconomy

