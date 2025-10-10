Thứ Sáu, 10/10/2025

Trang chủ Du lịch

Những tháng nước rút của du lịch Việt Nam

Tường Bách

10/10/2025, 15:28

Du lịch Việt kỳ vọng trong những tháng còn lại năm 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá, ngành du lịch sẽ hoàn thành mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế...

Quý 4 vốn là mùa cao điểm của du lịch Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 9658 gửi Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế năm 2025.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch về kết quả tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19 năm 2025 (ITE HCMC 2025) và Hội nghị Lữ hành toàn quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ và UBND TP.HCM trong việc tổ chức thành công hai sự kiện quan trọng này. 

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch trong giai đoạn tới. Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cần xây dựng Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 – 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2/2026.

Bộ VH-TT&DL sẽ xây dựng Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 – 2030.

Cùng với đó, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cần đẩy mạnh phát triển các chương trình du lịch gắn với sự kiện văn hóa, lễ hội, ẩm thực; đổi mới công tác quảng bá, truyền thông trên nền tảng số tại các thị trường trọng điểm và mới nổi. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch trong xúc tiến, quảng bá, tổ chức các sự kiện du lịch quy mô quốc gia, đồng thời huy động nguồn lực xã hội để phát triển du lịch bền vững. 

Trong đó, TP.HCM được giao tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm tổ chức sự kiện du lịch quốc tế, duy trì và nâng cao chất lượng ITE HCMC với tầm vóc sự kiện quốc gia. Gắn kết hội chợ với các hoạt động quốc tế lớn về du lịch, thương mại, đầu tư, ẩm thực, hình thành "siêu tuần lễ" kinh tế – du lịch – thương mại – đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá…

Thể hiện quyết tâm, mới đây Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch) đã phối hợp cùng nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka tổ chức hội thảo “Phát triển và quảng bá điểm đến du lịch thông qua hợp tác công – tư” tại Hà Nội.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kỳ vọng tạo ra một diễn đàn trao đổi cởi mở, nơi cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương, các doanh nghiệp cùng chuyên gia du lịch cùng nhau trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp hợp tác công - tư có tính khả thi và lâu dài.

Mô hình hợp tác công – tư trong ngành du lịch đã mang lại kết quả tích cực.

Các tham luận từ Đà Nẵng và TP.HCM cho thấy mô hình hợp tác công – tư đã mang lại kết quả tích cực, đặc biệt trong kích cầu, quảng bá điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các chuyên gia thống nhất rằng, để phát huy hiệu quả, chiến lược dài hạn cần hướng tới đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng cường quảng bá quốc tế và phát huy vai trò đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp công nghệ.

Theo Tổ chức du lịch Liên hợp quốc, có gần 690 triệu lượt khách đi du lịch toàn cầu trong nửa năm 2025, nhiều hơn khoảng 33 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2024. Với chỉ số niềm tin của Hội đồng chuyên gia du lịch của Tổ chức du lịch Liên hợp quốc ở mức 120 điểm cho giai đoạn tháng 9 - 12 (cao hơn mức 114 điểm của giai đoạn trước), dự báo tăng trưởng du lịch toàn cầu ở mức 3 - 5% cho cả năm 2025.

Ông Zurab Pololikashvili, Tổng thư ký Tổ chức du lịch Liên hợp quốc, cũng nhấn mạnh sự gia tăng khách và doanh thu trong nửa đầu 2025 trên toàn cầu cho thấy sức bật lớn của ngành, và đặt ra mục tiêu cần duy trì đà tăng trưởng một cách bền vững.

Nửa đầu năm 2025, nhiều điểm đến đạt mức tăng trưởng ấn tượng về doanh thu từ du lịch quốc tế như: Nhật Bản tăng 18%, Anh tăng 13%, Pháp tăng 9%, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ tăng 8%... Các thị trường lớn có mức chi tiêu du lịch ra nước ngoài tăng mạnh gồm: Trung Quốc tăng 16%, Tây Ban Nha tăng 16%, Anh tăng 15%, Singapore tăng 10%...

Du lịch Việt Nam ghi nhận là điểm đến có tốc độ tăng trưởng cao.

Đặc biệt, trong bối cảnh ngành du lịch ở châu Á - Thái Bình Dương còn đang phục hồi, Việt Nam ghi nhận là điểm đến có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới trong nửa đầu năm 2025, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Nói về mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, TS Phạm Hương Trang, giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn, Đại học RMIT, nhận định quý 4 vốn là mùa cao điểm của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả trong những năm du lịch tăng trưởng mạnh nhất, lượng khách quý 4 tại Việt Nam cũng chỉ chiếm khoảng 30 - 35% tổng cả năm.

Thêm vào đó, kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, sức mua du lịch từ các thị trường trọng điểm chưa phục hồi hoàn toàn, trong khi cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực ngày càng gay gắt. Theo TS. Trang, mục tiêu 25 triệu lượt khách chỉ có thể đạt được nếu có những đột phá mạnh mẽ trong chính sách và chiến lược marketing.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng thay vì chỉ nhìn vào số lượng, ngành du lịch cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng. Một điểm đến có 20 triệu khách với chi tiêu cao, trải nghiệm tốt sẽ bền vững hơn nhiều so với 25 triệu khách nhưng dịch vụ xuống cấp và hạ tầng quá tải.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết để đạt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025, toàn ngành từ cơ quan quản lý, địa phương đến doanh nghiệp và cộng đồng cần nỗ lực tổng thể.

Thay vì chỉ nhìn vào số lượng, ngành du lịch Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng. 

Trong giai đoạn nước rút cuối năm, ngành du lịch cần tập trung khai thác mạnh các thị trường tiềm năng, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường bán hàng trực tuyến và mở rộng mạng lưới hàng không. Đặc biệt là các chuyến bay thẳng và bay thuê bao nguyên chuyến (charter) đến Ấn Độ, Úc, Nga, Mỹ.

Đồng thời, Việt Nam nên tận dụng lợi thế mùa cao điểm để tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quy mô lớn từ văn hóa, thể thao, golf đến thương mại. Qua đó thu hút dòng khách đến các điểm đến trọng điểm như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng và TP.HCM.

