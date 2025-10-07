Du lịch Việt Nam chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025. Trong đó lĩnh vực du lịch nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng, khẳng định vai trò động lực quan trọng cho nền kinh tế…

Nhờ chính sách thị thực thuận lợi cùng các chương trình quảng bá, xúc tiến được đẩy mạnh, ngành du lịch Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Riêng trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 1,5 triệu lượt người, giảm 9,6% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo cho thấy, tính chung 9 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 15,4 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, có 84,5% khách đi bằng đường hàng không; 15,3% đi bằng đường bộ và 0,2% đi bằng đường biển.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam, đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ nhất, đạt 3,9 triệu lượt (chiếm 25,2%). Hàn Quốc ở vị trí thứ hai, đạt 3,2 triệu lượt (chiếm 21%). Các thị trường tiếp theo gồm có Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản. Đáng chú ý, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 6 trong tốp 10 thị trường hàng đầu.

Khách quốc tế theo tháng, năm 2025 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Về động lực tăng trưởng, các thị trường lớn ở châu Á ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có Trung Quốc (+43,9%), Ấn Độ (+42,9%), Nhật Bản (+17,1%). Đặc biệt, các thị trường ở châu Âu chứng kiến kết quả tăng trưởng tốt. Trong đó thị trường Nga tiếp tục tăng trưởng rất nhanh (+173,0%). Các thị trường chính khác ở châu Âu đều tăng trưởng tốt như Pháp (+22,6%), Anh (+21,7%), Đức (+17,5%)…

Sự sôi động của thị trường khách quốc tế đã trực tiếp thúc đẩy doanh thu ngành lữ hành. Theo thống kê, doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2025 ước đạt 69,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đến từ nỗ lực của nhiều địa phương trong việc tích cực triển khai các chương trình kích cầu và phát triển sản phẩm du lịch mới. Một số địa phương ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng: TP.HCM tăng 24,3%, Hà Nội tăng 21,9%, Quảng Ninh tăng 20,2%, Đà Nẵng tăng 13,2%...

10 thị trường gửi khách hàng đầu 9 tháng đầu năm 2025 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Song hành cùng sự khởi sắc của du lịch lữ hành, lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng gặt hái thành quả lớn. Doanh thu 9 tháng của ngành này ước đạt 624,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Bức tranh tăng trưởng còn được thể hiện rõ nét ở nhóm doanh thu dịch vụ khác, ước đạt 534,1 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 12,1%.

Những con số ấn tượng trên cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch - dịch vụ, trong bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025. Bước vào những tháng cuối năm 2025, du lịch Việt Nam đang chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng từ nhóm khách quốc tế. Đây cũng là mùa cao điểm với loạt sự kiện, lễ hội lớn như Giáng sinh, Tết Dương lịch, cùng chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí sôi động trên khắp cả nước.

Ở góc độ doanh nghiệp, xu hướng tăng trưởng thể hiện rất rõ. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel cho biết, lượng khách quốc tế đặt dịch vụ dịp cuối năm tăng tới 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng mạnh nhất đến từ thị trường Trung Quốc, châu Âu, nhóm khách nói tiếng Anh và đặc biệt là Ấn Độ.

Tương tự, bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc Lữ hành Saigontourist Chi nhánh Hà Nội, thông tin chỉ riêng mùa hè năm 2025, lượng khách quốc tế từ châu Âu đặt tour dài ngày đến Việt Nam đã tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. “Chúng tôi đang phát triển thêm nhiều sản phẩm cao cấp, kết nối di sản - biển đảo - đô thị hiện đại, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng khả năng du khách quay trở lại,” bà Thu nói.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice, cũng cho hay, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng 130% so với cùng kỳ năm 2024, đặt mục tiêu cán mốc 150% trong năm nay. Theo ông, cơ cấu nhu cầu khách hàng với du lịch Việt Nam đang rất đa dạng. Khoảng 50% chọn nghỉ dưỡng, 20% chọn tour khám phá, 20% quan tâm văn hóa - lịch sử và 10% tìm đến du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe...

Còn theo dữ liệu tổng hợp từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch Google Destination Insights, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm tới nay đạt mức tăng trưởng trong khoảng 10 - 25%, xếp thứ 7 trên thế giới. Trong khi đó, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc ghi nhận Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất thế giới trong sáu tháng đầu năm, đạt mức tăng ấn tượng 21%.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong ngắn hạn, Hiệp hội sẽ đón từ 300 - 400 lãnh đạo các hãng lữ hành ở các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam đến khảo sát. Các hãng này cũng sẽ làm việc với các doanh nghiệp tại Việt Nam để hợp tác xây dựng các tour phù hợp với từng thị trường, góp phần tăng nhanh khách quốc tế vào Việt Nam.

Về dài hạn, ông Bình cho rằng ngành du lịch Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ hai nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, đẩy mạnh truyền thông số, xúc tiến quảng bá trên các nền tảng trực tuyến nhằm đưa hình ảnh du lịch Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn. Trước mắt sẽ tập trung vào các thị trường trọng điểm và các thị trường mới nổi.

Hiện cơ cấu nhu cầu khách hàng với du lịch Việt Nam đang rất đa dạng, từ nghỉ dưỡng, khám phá đến văn hóa - lịch sử và chăm sóc sức khỏe...

Thứ hai, tăng cường xúc tiến trực tiếp với các công ty lữ hành quốc tế tại những quốc gia, vùng lãnh thổ quan trọng thông qua việc tổ chức các đoàn khảo sát (Fam Trip). Qua đó, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới để các đối tác sớm đưa khách đến Việt Nam trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

“Giải pháp thứ nhất chủ yếu hướng tới nhóm khách đi tự do hoặc các đoàn khách đã đăng ký. Trong khi giải pháp thứ hai giúp các công ty lữ hành truyền tải trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm, từ đó dễ dàng thuyết phục và tạo cảm hứng cho du khách lựa chọn Việt Nam. Chính sự truyền cảm hứng từ các đối tác này có thể ngay lập tức biến thành những đoàn khách thực tế, đi theo các chương trình du lịch của doanh nghiệp du lịch Việt Nam”.