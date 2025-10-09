TP.HCM sôi động thị trường du lịch cuối năm

Theo ước tính của Sở Du lịch TP.HCM, tính chung 9 tháng năm 2025, khách du lịch quốc tế đến thành phố đạt gần 6 triệu lượt. Khách du lịch nội địa đạt hơn 29,2 triệu lượt. Doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 38.526 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ…

Theo các chuyên gia, thị trường du lịch cuối năm 2025 ghi nhận nhu cầu phong phú từ du khách trong nước và quốc tế, với xu hướng cá nhân hóa hành trình, tăng trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, nghỉ dưỡng cao cấp và các hoạt động lễ hội, mua sắm. Đây cũng là giai đoạn hứa hẹn mang lại sức bật cho ngành du lịch trong bối cảnh cạnh tranh sôi động.

Do đó, trong 3 tháng cuối năm, ngành du lịch TP.HCM sẽ tập trung khảo sát, đánh giá tài nguyên để tái định vị sản phẩm và xây dựng định hướng phát triển mới. Cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp đều đang hướng đến những tháng cuối năm với kỳ vọng bứt phá, khai thác mạnh mùa cao điểm lễ hội, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Được biết, thành phố sẽ giới thiệu "Hộ chiếu ẩm thực", tái bản "Cẩm nang ẩm thực TP.HCM" và công bố nhiều tour ẩm thực chuyên đề. Thêm nữa, hàng loạt lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao tầm khu vực sẽ diễn ra, nổi bật là Lễ hội Sông nước TP.HCM sẽ diễn ra vào tháng 11. Bên cạnh đó, Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 5 năm 2025 cũng diễn ra với các chương trình kích cầu cuối năm của doanh nghiệp du lịch và dịch vụ trên địa bàn.

TP.HCM cũng sẽ tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch bằng ứng dụng công nghệ và AI nhằm nâng cao chất lượng môi trường du lịch. Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo Sở Du lịch, thành phố sẽ phối hợp với Công an TP.HCM duy trì và hoàn thiện “Ứng dụng khai báo khẩn cấp tình trạng mất an ninh trật tự”. Hệ thống này giúp người dân và du khách, đặc biệt là khách quốc tế, có thể phản ánh nhanh các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

UBND các phường, xã, đặc khu cũng được giao nhiệm vụ phổ biến cảnh báo rủi ro cho du khách thông qua các nền tảng số và công nghệ AI, nhất là đối với các sản phẩm du lịch có yếu tố mạo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Cùng với việc siết an ninh, Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch niêm yết giá rõ ràng, bán đúng giá và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các cơ sở phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, cũng như chịu trách nhiệm tuyệt đối về an toàn của khách hàng trong các hoạt động có yếu tố rủi ro.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ nghiên cứu và ứng dụng AI vào hoạt động du lịch, bao gồm: Xây dựng hệ thống hướng dẫn viên du lịch ảo sử dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường; Cung cấp thông tin đa ngôn ngữ tự động về điểm đến, khách sạn, ẩm thực; Tạo nội dung quảng bá du lịch bằng AI, giúp lan tỏa hình ảnh thành phố thông minh, hiện đại; Tư vấn và cá nhân hóa chương trình du lịch theo nhu cầu từng du khách.

Trong khi đó, các doanh nghiệp lữ hành ở TP.HCM ghi nhận thị trường MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện, khen thưởng) đang có nhiều tín hiệu tích cực dịp cuối năm 2025. Sự quan tâm ngày càng lớn từ các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước góp phần tạo không khí sôi động cho cả thị trường nội địa lẫn quốc tế.

Đại diện Công ty Vietluxtour cho biết, trong quý 3 và 4/2025, đơn vị đã kí nhiều hợp đồng MICE. Trong đó, các chương trình khen thưởng, sự kiện cuối năm và du lịch MICE nội địa chiếm khoảng 65% tổng lượng khách MICE. Đáng chú ý, các hội thảo chuyên ngành tại T.PHCM, Hà Nội, Đà Nẵng… với quy mô lớn, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đang được doanh nghiệp liên doanh và nước ngoài quan tâm.

Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, ngành du lịch TP.HCM cũng đánh giá MICE là sản phẩm chiến lược. Mới nhất, từ ngày 4 đến 12/10, Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Mỹ. Hai hoạt động trọng tâm gồm gian hàng du lịch tại hội chợ IMEX America 2025 và hội thảo giới thiệu du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Los Angeles.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Mỹ là quốc gia có mức chi tiêu du lịch cao nhất toàn cầu, đạt hơn 281 tỷ USD trong năm 2024. Đây cũng là thị trường outbound lớn, ổn định, lưu trú dài ngày và chi tiêu mạnh cho dịch vụ chất lượng. Vì vậy, TP.HCM xác định Mỹ là thị trường trọng điểm trong mục tiêu đón 8,5 triệu khách quốc tế năm 2025, đặc biệt tập trung vào du khách MICE và du khách cao cấp.

Đây là chương trình xúc tiến quốc tế đầu tiên của TP.HCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh dấu bước chuyển mình của ngành du lịch thành phố. Cùng với sự đồng hành của Vietnam Airlines, các hoạt động quảng bá sinh động như trình chiếu video, phát hành ấn phẩm mới, bộ postcard giới thiệu hình ảnh du lịch TP.HCM bằng tiếng Anh, và sự góp mặt của nghệ nhân vẽ tò he đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách quốc tế.

Đoàn TP.HCM cũng có các buổi làm việc chuyên sâu với đại diện các hãng hàng không và tập đoàn lớn như EVA Air, China Airlines, Starlux, IHG, Wynn Resorts, Caesars Entertainment, HelmsBriscoe US… nhằm mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, thu hút khách và nhà đầu tư đến Việt Nam.

Ngoài hoạt động thương mại, đoàn TP.HCM cũng tham dự nhiều hội nghị, diễn đàn chuyên đề trong khuôn khổ IMEX America nhằm cập nhật xu hướng toàn cầu như du lịch bền vững, chuyển đổi số, du lịch kết hợp thương mại (bleisure) và ứng dụng AI trong tổ chức sự kiện.

Tại hội chợ IMEX America 2025, gian hàng Việt Nam - TP.HCM có quy mô khoảng 74,3 m2 được thiết kế ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Vào ngày 10/10, Sở Du lịch TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Los Angeles, gặp gỡ các tập đoàn lữ hành hàng đầu bang California như Goway Travel, AMA Waterways, Ritz Tours, Uniworld River Cruise… Đây là dịp để tìm hiểu nhu cầu khách Mỹ, phát triển sản phẩm mới và mời đối tác Mỹ tham dự ITE HCMC 2026.