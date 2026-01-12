Điện ảnh - "Đại sứ du lịch" thầm lặng của du lịch Việt

Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (Quảng Ninh) cho biết đoàn làm phim Ấn Độ sẽ tiến hành ghi hình tại vịnh Hạ Long và Tuần Châu từ ngày 12 -14/1. Đoàn gồm 94 thành viên, trong đó có nữ diễn viên điện ảnh Bollywood Sadia Khateeb và đạo diễn Omung Kumar Bhandula…

Ngoài Hạ Long, để thực hiện bộ phim hành động - lãng mạn Silaa, ê-kíp còn ghi hình tại nhiều địa điểm khác như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cao Bằng, Quảng Ninh, Ninh Bình và Quảng Trị. Trước đó, Silaa được giới thiệu là phim điện ảnh Bollywood có kinh phí khoảng 4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng).

Ông Captain Rahul Bali, nhà sản xuất và quản lý dự án Silaa, cho biết một trong những mục tiêu chính của bộ phim là thúc đẩy du lịch giữa Ấn Độ và Việt Nam. Theo ông, khán giả Ấn Độ sẽ có xu hướng trải nghiệm du lịch ngoài đời thực sau khi xem phim và Việt Nam có thể chứng kiến lượng khách Ấn Độ tăng mạnh trong thời gian tới.

Trong thời gian ghi hình tại Ninh Bình vào tháng 11/2025, nữ diễn viên Niharica Raizada bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu trải nghiệm ngồi thuyền giữa những đầm hoa súng. Cô xuôi dòng sông tham quan quần thể danh thắng Tràng An và đi thuyền chiêm bái chùa Tam Chúc. "Việt Nam đẹp như một bức tranh. Hình ảnh khiến tôi nhớ nhất là những người phụ nữ mộc mạc, chèo thuyền bằng tay và thân thiện trò chuyện dù khác biệt ngôn ngữ", Niharica nói.

Đoàn làm phim Silaa ghi hình tại Hang Én (Quảng Trị).

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã thường xuyên được các nhà làm phim nước ngoài lựa chọn làm bối cảnh. Di sản thiên nhiên này từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm như: Đông Dương (1992), Mùa hè chiều thẳng đứng (2000), Top Gear: Vietnam Special (2008), Pan (2015), Kong: Skull Island (2017) hay Thi Mai, rumbo a Vietnam (2017).

Thực tế, mỗi thước phim, mỗi góc máy không chỉ ghi lại câu chuyện của nhân vật, mà còn lưu giữ vẻ đẹp của những vùng đất – nơi đoàn làm phim đã đi qua. Trên thế giới, đã có rất nhiều ví dụ thành công từ sự kiên kết du lịch - điện ảnh này: Middle-earth ở New Zealand từ Chúa tể của những chiếc nhẫn; King's Landing ở Dubrovnik, Croatia, từ Game of Thrones; hay Harry Potter Studio Tour ở Anh – mỗi năm đón hàng triệu du khách.

Ở Việt Nam, tiềm năng ấy không hề nhỏ. Chúng ta có Tràng An – Ninh Bình của Kong: Skull Island; Phú Yên của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh; Đà Lạt của Tháng năm rực rỡ – những nơi đã trở thành điểm check in mơ ước của hàng triệu khán giả sau khi phim ra mắt.

Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) Lưu Thị Ngọc Mai cho rằng, một bộ phim thành công có thể làm thay đổi số phận của cả một địa phương. "Trong thời đại hình ảnh và cảm xúc lên ngôi, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật kể chuyện bằng hình, mà còn là một "đại sứ du lịch" thầm lặng nhưng vô cùng mạnh mẽ…", bà Mai nhấn mạnh.

Một đoàn làm phim của Italya thực hiện cảnh quay tại Hạ Long.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Cao Bằng Nguyễn Quốc Trung nhìn nhận, trong bối cảnh ngành điện ảnh Việt Nam đang vận động mạnh mẽ, nhu cầu tìm kiếm những bối cảnh mới, độc đáo, nguyên sơ cho các dự án phim ngày càng tăng. Đây là cơ hội vàng để các địa phương có cảnh quan và bản sắc văn hóa đặc sắc như Cao Bằng phát huy lợi thế, trở thành điểm đến hấp dẫn của các đoàn làm phim.

Minh chứng sống động là thành công của bộ phim trăm tỉ - Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ, nhiều phân cảnh tại các địa điểm hoang sơ của Cao Bằng như thác Cò Là, đồi Vinh Quý, núi Mắt Thần, làng Khuổi Ky, làng Cô Muông… đã tạo nên không gian trinh thám ma mị. Bộ phim chỉ sau gần nửa tháng chiếu phim cán mốc khoảng 200 tỷ đồng tại phòng vé.

Bên cạnh đó, bộ phim Đèn âm hồn (đạo diễn Hoàng Nam) với nhiều cảnh quay ở thác Cò Là, Mắt Thần Núi, rừng dẻ cổ thụ... cũng đã gây tiếng vang lớn khi rời rạp với doanh thu gần 106 tỷ đồng. Phim truyền hình Đi giữa trời rực rỡ được quay tại xã Nguyên Bình, xã Thanh Long (Cao Bằng) cũng khiến khán giả mê mẩn khung cảnh hùng vĩ, nét văn hóa của người Dao Đỏ trong từng thước phim.

"Nhiều đoàn phim, chương trình truyền hình và dự án quảng bá những năm gần đây cũng đã lựa chọn Cao Bằng làm bối cảnh ghi hình. Các giá trị cảnh quan danh thắng, văn hóa truyền thống hay lịch sử cách mạng đã góp phần tạo dấu ấn tích cực, lan tỏa hình ảnh Cao Bằng đến đông đảo công chúng...", ông Nguyễn Quốc Trung chia sẻ.

Bộ phim trăm tỉ Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ, có nhiều phân cảnh tại Cao Bằng.

Tuy nhiên, dù may mắn sở hữu cảnh sắc thiên nhiên độc đáo và đa dạng, nhưng nhiều địa phương vẫn chưa đúng cách, hoặc chưa đạt hiệu quả tương xứng. Do đó chưa thể biến "kho vàng" này trở thành cơ hội làm giàu, phát triển công nghiệp văn hóa và đem lại doanh thu cho ngành du lịch.

Tại buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh, thành về thu hút đoàn phim về địa phương trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, ông Paul Abela, tùy viên nghe nhìn khu vực Viện Pháp, đã chia sẻ về các chính sách điện ảnh thu hút những đoàn làm phim quốc tế. Ông nói ở Pháp có một đơn vị tiếp nhận, giải đáp mọi thắc mắc của các đoàn làm phim nước ngoài đến Pháp.

Pháp còn có chính sách hoàn tiền 20 - 30%, thậm chí 40% chi phí cho đoàn làm phim (đáp ứng các tiêu chí quy định). Từ thực tế đó, ông Paul Abela cho biết để thu hút các đoàn làm phim đến Việt Nam thì các địa phương phải quảng bá được thế mạnh của mình về bối cảnh quay (đăng tải hình ảnh, thông lên website, có thông tin song ngữ, địa điểm, thông tin liên hệ); cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng nhu cầu của đoàn phim.

Cục Điện ảnh sẽ là cầu nối cho các đoàn phim trong và ngoài nước với các địa phương.

Đặc biệt địa phương đó phải có đầu mối liên hệ (số điện thoại) hỗ trợ mọi vấn đề phát sinh liên quan khi đoàn phim đến quay hình. Đồng tình, Giám đốc Công ty HK Film Nguyễn Trinh Hoan cho biết hiện Việt Nam chưa có quy định về hoàn chi phí cho đoàn phim như ở nước ngoài. Ông Trinh Hoan đề xuất có thể trao đổi quyền lợi bằng cách đoàn phim thực hiện phóng sự, clip quảng bá du lịch từ dàn diễn viên, bởi nếu địa phương tự thực hiện rất tốn kém.

"Cục Điện ảnh sẽ là cầu nối cho các đoàn phim trong và ngoài nước với các địa phương. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các đoàn phim bằng nhiều phương án dựa vào nguồn lực thực tế của địa phương," Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường chia sẻ. Ông cho biết thêm nếu các tỉnh thành có ấn phẩm quảng bá các bối cảnh phim, Cục có thể giới thiệu đến các đoàn phim nước ngoài thông qua kênh ngoại giao hoặc các triển lãm phim ảnh ở nước ngoài.