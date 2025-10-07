Khách quốc tế nhộn nhịp, Phú Quốc sẵn sàng đón APEC

Theo Sở Du lịch An Giang, sau 9 tháng năm 2025, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đã đạt trên 1,2 triệu lượt, vượt 2,1% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc sau 9 tháng đạt khoảng 31.100 tỉ đồng, vượt 32,5% kế hoạch năm…

Với kết quả này, ngành du lịch Phú Quốc đã sớm hoàn thành kế hoạch cả năm 2025 với chỉ tiêu về khách quốc tế và tổng thu từ du lịch. Trong khi đó, ngành du lịch toàn cầu đang vào mùa khách quốc tế đi trú đông.

Dự báo, đặc khu Phú Quốc hứa hẹn bùng nổ du khách những tháng mùa đông 2025 - 2026, nhất là sự quay trở lại của thị trường khách Nga và các nước thuộc khối CIS (cộng đồng các quốc gia độc lập). Đảo ngọc cũng kỳ vọng thu hút số lượng lớn khách du lịch đến từ thị trường Trung Đông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ…

DOANH NGHIỆP NHỘN NHỊP ĐÓN KHÁCH

Lượng khách du lịch tăng mạnh tại Phú Quốc đã giúp thúc đẩy các hoạt động lữ hành, khách sạn, cơ sở ăn uống và dịch vụ tại đây. Ông Andy Nguyen, Giám đốc khách sạn Sunset Beach Resort & Spa, cho biết nhiều tháng qua, tỉ lệ khách quốc tế tại khu nghỉ dưỡng đạt 90%. Doanh thu của khách sạn cũng tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nikholas Bauer, Tổng quản lý khách sạn Radisson Blu, cho biết trên toàn đảo, việc đón khách quốc tế khá nhộn nhịp. Đơn vị này triển khai nhiều kế hoạch tiếp cận các thị trường khách quốc tế và tổ chức tuần lễ ẩm thực Ấn Độ để giao lưu văn hóa, phục vụ khách. "Khách sạn phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo chuyên sâu và các khóa học ngoại ngữ là tiếng Hindi và tiếng Nga để nâng cao chất lượng phục vụ khách", ông Bauer nói.

Anex Việt Nam sẽ khai thác các chuyến bay charter từ Nga và các quốc gia thuộc khối CIS đến Đặc khu Phú Quốc vào mùa đông 2025 - 2026

Phú Quốc có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, văn hóa, ẩm thực và nhất là khí hậu ôn hòa là điểm cộng thu hút khách Nga. “Chúng tôi hiện đẩy mạnh giới thiệu hình ảnh du lịch Phú Quốc đến với khách quốc tế, đặc biệt thị trường Đông Âu và Nga", ông Phan Đăng Anh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH TM & Du lịch Anex Việt Nam, thông tin.

Theo kế hoạch, Anex Việt Nam sẽ khai thác các chuyến bay charter từ Nga và các quốc gia thuộc khối CIS đến Đặc khu Phú Quốc vào mùa đông 2025 - 2026 với 60 nghìn khách. Các chuyến bay charter khởi hành từ 14 thành phố của Nga và khối CIS với tần suất 75 - 80 chuyến/tháng, bảo đảm vận chuyển hơn 10.000 khách quốc tế mỗi tháng.

Trước đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cũng đã phối hợp với Công ty TNHH Halal quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tiêu chuẩn Halal - Dịch vụ thân thiện người Hồi giáo”.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch An Giang, Chủ tịch Chi hội Du lịch Phú Quốc, chia sẻ ngành du lịch địa phương muốn đón đầu thị trường du lịch Hồi giáo tỷ USD. Đồng thời, tuyên truyền và nâng cao nhận thức về tiềm năng và tiêu chuẩn phục vụ du khách Hồi giáo, chiến lược phát triển thị trường du lịch Halal đầy hứa hẹn.

Phú Quốc cũng muốn đón đầu thị trường du lịch Hồi giáo tỷ USD.

Đây là bước chuẩn bị phục vụ đa dạng dòng khách du lịch, cũng như các chính khách sẽ đến tham dự sự kiện APEC 2027. Cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút dòng khách du lịch Hồi giáo đến nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp hội nghị... tại Việt Nam nói chung và đặc khu Phú Quốc nói riêng.

KHẨN TRƯƠNG CHUYỂN ĐỔI SANG DU LỊCH XANH

Với nhiều tín hiệu tích cực trước thềm APEC 2027 được tổ chức tại Phú Quốc, các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và nhà hàng, khách sạn địa phương cho biết đã chuẩn bị cả về cơ sở vật chất và giao lưu văn hóa ẩm thực, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Công ty Vina Phú Quốc Travel thông tin đã dành nhiều tháng chuẩn bị từ việc khảo sát các nhà hàng, đào tạo hướng dẫn viên đến thiết kế tour. Mục tiêu là giúp du khách Hồi giáo vừa khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa vừa có thời gian cầu nguyện đúng giờ.

“Chúng tôi muốn du khách cảm nhận Phú Quốc không chỉ đẹp mà còn thân thiện, sẵn sàng mở lòng với mọi nền văn hóa”, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế Công ty Vina Phú Quốc Travel nói.

Các đơn vị lữ hành và nhà hàng, khách sạn ở Phú Quốc đang khẩn trương chuẩn bị đón APEC 2027.

Số liệu ngành du lịch cho thấy du khách Ấn Độ đến Phú Quốc tăng mạnh từ 36.000 lượt năm 2024 lên 96.000 lượt chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025. Du khách Malaysia cũng tăng ổn định, trở thành nguồn khách quan trọng của các tour Halal. Riêng Vina Phú Quốc Travel đã đón hàng chục đoàn Halal, nhiều đoàn chọn lưu trú dài ngày, kết hợp tham quan nhiều địa phương khác trước khi trở lại đảo ngọc.

Không dừng lại ở việc mở rộng thị trường khách, Phú Quốc còn đang phát triển du lịch xanh. Với tầm nhìn trở thành đô thị du lịch không phát thải, những mô hình giao thông điện, năng lượng sạch và quản lý môi trường bền vững đang dần hình thành trên đảo ngọc.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Giám đốc Điều hành Xanh SM thị trường Việt Nam, cho biết: “Từ năm 2025, chúng tôi đồng hành cùng Phú Quốc chuyển đổi sang 100% xe buýt điện, năng lượng xanh. Đến năm 2030, ít nhất 50% phương tiện trên đảo sẽ dùng điện. Đến năm 2050, toàn bộ xe buýt, taxi đều không còn chạy xăng dầu. Lộ trình này sẽ giúp giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và tạo ấn tượng mạnh với du khách quốc tế”.

Ông Bùi Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết ngành du lịch địa phương đang kêu gọi đầu tư xây dựng, làm mới các sản phẩm, dịch vụ hiện có. Cùng với đó là đầu tư xây dựng mới các sản phẩm dịch vụ đặc trưng, khác biệt để phục vụ các chính khách và khách du lịch quốc tế.

Song song tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động trực tiếp phục vụ khách nhằm nâng cao tay nghề, khả năng ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu phục vụ các chính khách và khách du lịch.

Không dừng lại ở việc mở rộng thị trường khách, Phú Quốc còn đang phát triển du lịch xanh.

"Ngành du lịch kêu gọi các đơn vị kinh doanh lữ hành thiết kế, xây dựng các tour, tuyến du lịch mới, đa dạng, đặc trưng, đặc thù sẵn sàng phục vụ du khách, nhất là các chính khách và khách du lịch quốc tế vào năm 2027 sắp tới. Chúng tôi tận dụng các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ APEC để tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến bạn bè quốc tế”, ông Bùi Quốc Thái nói.

Hiện một số khu nghỉ dưỡng, khách sạn lớn cũng đang chuyển đổi mô hình vận hành xanh như cắt giảm nhựa dùng một lần, sử dụng năng lượng tái tạo, số hóa dịch vụ để tiết kiệm giấy, tổ chức các chiến dịch cộng đồng “Ngày xanh”, “Hành động vì biển xanh”… Những bước đi này vừa nâng cao trải nghiệm cho du khách vừa lan tỏa thông điệp sống thân thiện với môi trường.