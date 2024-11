Những thị trường triển vọng của mỹ phẩm cao cấp

Theo GlobalData, người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, đang chuyển sang sử dụng các sản phẩm xa xỉ để có trải nghiệm vượt trội, trong khi việc tập trung vào thói quen chải chuốt lành mạnh và an toàn đang thúc đẩy giới trẻ chi nhiều hơn cho các sản phẩm làm đẹp có tính năng cao cấp.

“Cao cấp hóa là xu hướng mới nổi ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, được thúc đẩy bởi nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng và sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với các sản phẩm chất lượng cao”, Naveed Khan, nhà phân tích người tiêu dùng tại GlobalData cho biết. “Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về thu nhập khả dụng gộp trên mỗi hộ gia đình vào năm 2023 trở đi, đã hỗ trợ cho xu hướng này”.

Theo GlobalData, mối quan ngại về môi trường đang thúc đẩy nhu cầu về mỹ phẩm bền vững và thân thiện với môi trường ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng đáng kể. Người tiêu dùng ngày càng từ chối các thành phần tổng hợp vì lo ngại chúng gây hại cho da và hệ sinh thái, thúc đẩy các nhà sản xuất áp dụng các giải pháp thay thế sạch và tự nhiên.

Watsons, một nhà bán lẻ về sức khỏe và sắc đẹp, gần đây đã ra mắt dòng sản phẩm Naturals by Watsons Special Edition Blue Beauty tại Hồng Kông, có 94% thành phần tự nhiên và bao bì được làm từ nhựa tái chế từ đại dương, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương.

Deepak Nautiyal, giám đốc thương mại bán lẻ và tiêu dùng khu vực APAC và Trung Đông tại GlobalData, lưu ý rằng người tiêu dùng ngày càng có nhu cầu sử dụng các thành phần có nguồn gốc có trách nhiệm. Ông cho biết: "Các khái niệm như giảm thiểu chất thải, cân bằng việc sử dụng tài nguyên và áp dụng các cộng đồng và hoạt động bền vững đang ngày càng được chú ý. Xu hướng này đang làm tăng nhu cầu về các thành phần được sản xuất có đạo đức trong mỹ phẩm".

Theo Khảo sát người tiêu dùng quý 2 năm 2024 của GlobalData, 49% người được hỏi ở Châu Á và Châu Úc cân nhắc các khía cạnh đạo đức và môi trường của sản phẩm khi quyết định mua hàng, trong khi 81% xem nhãn "tự nhiên" là thiết yếu hoặc mong muốn. Do đó, các nhà sản xuất đang đáp ứng nhu cầu này bằng cách giới thiệu các sản phẩm có thành phần cải tiến.

Chẳng hạn, tháng 10/2023, Bio Essence đã ra mắt Gel Cleanser tại Malaysia, có chứa các thành phần cao cấp như vàng sinh học 24k và peptide vàng nano. Các thương hiệu như Coty và Sisley Paris cũng đang tận dụng xu hướng này bằng cách tung ra các dòng sản phẩm siêu cao cấp tại Trung Quốc và Hồng Kông.

Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến ​​sự hồi sinh đáng kể của bán lẻ truyền thống , đặc biệt là trong lĩnh vực mỹ phẩm cao cấp, khi các thương hiệu hợp tác với các nhà bán lẻ đa kênh để nâng cao sự hiện diện trên thị trường. Jaya Dandey, nhà phân tích người tiêu dùng tại GlobalData, nhấn mạnh rằng thị trường mỹ phẩm cao cấp ở Châu Á đang phát triển mạnh mẽ nhờ nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ, chiến lược bán lẻ sáng tạo và sự tập trung ngày càng tăng vào trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa.

Ông Tim Hill, Giám đốc tài khoản chính khu vực Đông Nam Á tại GlobalData, cũng nhấn mạnh đến kỳ vọng thay đổi của người tiêu dùng. Ông cho biết: "Người tiêu dùng đang trở nên sáng suốt hơn, không chỉ về chất lượng sản phẩm mà còn về trải nghiệm mua sắm". "Họ thích dùng thử nhiều sản phẩm trực tiếp trước khi đưa ra lựa chọn sáng suốt, đặc biệt là trong lĩnh vực cao cấp, nơi giá có thể tăng cao".

Ông Hill cũng cho biết tầng lớp trung lưu thượng lưu ở Đông Nam Á ngày càng sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm làm đẹp cao cấp do nhận thức rõ hơn về các thương hiệu quốc tế và thu nhập khả dụng cao hơn. Một cuộc khảo sát của GlobalData chỉ ra rằng trong khi 25% người tiêu dùng khu vực Đông Nam Á coi trọng giá thành thấp thì có tới 34% ưu tiên các thành phần chất lượng cao.

Bên cạnh khu vực châu Á – Thái Bình Dương, người tiêu dùng trẻ tuổi ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy sự bùng nổ của ngành làm đẹp khi thu nhập khả dụng tăng lên và xu hướng tự chăm sóc bản thân bắt đầu thịnh hành. Ngành chăm sóc cá nhân của khu vực này đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng chưa từng có, đặc biệt là trong số những người mua sắm thuộc thế hệ Z và thế hệ thiên niên kỷ đang tìm kiếm các sản phẩm cao cấp.

"Thị trường làm đẹp Trung Đông đang phát triển mạnh mẽ do sức mua cao, đô thị hóa và thu nhập khả dụng tăng lên", Faiza Hussain, một nhà khoa học mỹ phẩm từng đoạt giải thưởng, chuyên về đánh giá an toàn và độc chất học, đồng sáng lập NEX Skincare và giám khảo trong lĩnh vực mỹ phẩm Châu Á, chia sẻ với Jing Daily. "Với 55% dân số dưới 30 tuổi, nhóm am hiểu công nghệ này, đặc biệt là ở UAE và Arab Saudi, rất dễ tiếp thu các xu hướng làm đẹp toàn cầu và sẵn sàng chi tiêu đáng kể cho trang điểm và chăm sóc da".

Các gã khổng lồ trong ngành mỹ phẩm toàn cầu L'Oréal, Shiseido và Estée Lauder duy trì sự hiện diện đáng kể trên thị trường, ưu tiên chất lượng và R&D để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, trong khi các công ty châu Á như Florasis, AmorePacific và Watsons đang chiếm lĩnh thị trường, khai thác nhu cầu về các công thức tự nhiên và thuần chay.

Clare Varga, Giám đốc Sắc đẹp tại WGSN, mô tả những người tiêu dùng khu vực này tập trung vào các sản phẩm chăm sóc da cao cấp, nước hoa và trang điểm kết hợp bắt nguồn từ các nghi lễ chăm sóc cá nhân. Các loại nước hoa có mùi hương truyền thống của vùng cũng rất phổ biến, phản ánh sở thích đối với các sản phẩm có tiếng vang về mặt văn hóa. Ông Hussain cho biết: "Các sản phẩm có độ che phủ cao, lâu trôi và chịu được khí hậu là điều cần thiết", lưu ý rằng người tiêu dùng tìm kiếm các thương hiệu ưu tiên tính minh bạch và tính bền vững bên cạnh khả năng chống nắng và dưỡng ẩm.

"Ở Trung Đông, nước hoa và chăm sóc tóc chiếm ưu thế, tiếp theo là mỹ phẩm nhuộm và chăm sóc da. Các thói quen chăm sóc cơ thể cũng có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa, với các nghi lễ tắm, đặc biệt là các hoạt động tắm hơi kiểu Ma-rốc, đang ngày càng phổ biến khi TikTok thúc đẩy sự quan tâm đến các truyền thống này", Mallory Huron, Giám đốc Sắc đẹp và Sức khỏe tại công ty dự báo xu hướng Fashion Snoops và diễn giả tại in-cosmetics Asia cho biết. "Nhu cầu về các sản phẩm làm đẹp được chứng nhận Halal, sạch và bền vững ngày càng tăng, cũng như các thương hiệu độc lập phản ánh di sản địa phương".

Đáp ứng xu hướng này, từ tháng 10 năm nay đến tháng 2/2025, thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc Florasis hợp tác với Emaar Hospitality Group của Dubai để cung cấp các buổi trà chiều giao lưu văn hóa theo mùa, kết hợp tính thẩm mỹ phương Đông với trải nghiệm trà của Khách sạn Palace Downtown. Các bộ sưu tập đặc biệt như loạt sản phẩm Embroidery và West Lake sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng Emirati sức hấp dẫn của vẻ đẹp Đông Á và di sản phong phú của văn hóa Trung Hoa, từ đó khẳng định vị thế của mỹ phẩm châu Á tại Trung Đông.