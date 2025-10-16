Những thực phẩm sẽ được tiêu thụ mạnh tại siêu thị năm 2026

Báo cáo mới nhất từ Hội đồng Xu hướng của chuỗi siêu thị nổi tiếng Whole Foods Market đã công bố những xu hướng được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến ngành hàng ẩm thực toàn cầu trong năm 2026...

Hội đồng Xu hướng (Trends Council) là một tập thể gồm các thành viên cấp cao của Whole Foods Market. Họ là những người tìm kiếm nguyên liệu (foragers), nhà thu mua hoặc chuyên gia ẩm thực. Mỗi năm, họ đều nghiên cứu và công bố các dự đoán xu hướng thực phẩm, dựa trên kinh nghiệm sâu rộng trong ngành, quan sát hành vi tiêu dùng, cùng các buổi làm việc chung với những thương hiệu mới nổi.

Trong báo cáo năm 2026, hội đồng đã đưa ra nhiều dự báo thú vị và đáng chú ý. “Những dự đoán xu hướng của chúng tôi được truyền cảm hứng từ quá trình khám phá thực tế tại các chợ nông sản, hội chợ thương mại, nhà hàng địa phương và nhiều nơi khác,” bà Cathy Strange, Đại sứ Văn hóa Ẩm thực của Whole Foods Market và là thành viên của Hội đồng Xu hướng, chia sẻ.

“Danh sách thực phẩm của năm 2026 phản ánh tốc độ đáng kinh ngạc, khi mà các ý tưởng mới sơ khai trở thành xu hướng quen thuộc hàng ngày. Thật thú vị khi được chứng kiến những xu hướng này sẽ định hình các cuộc trò chuyện trong căn bếp, trong cộng đồng và cả văn hóa ẩm thực trong năm tới”.

Dưới đây là những xu hướng ẩm thực và đồ uống nổi bật sẽ được tiêu thụ mạnh tại các siêu thị trong năm 2026, theo dự báo của Whole Foods Market:

CHẤT XƠ - “NGÔI SAO” TRONG THÀNH PHẦN THỰC PHẨM

Chất xơ đang ngày càng được ưa chuộng khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn sức khỏe đường ruột, cân bằng tiêu hóa toàn diện và tự nhiên để khỏe mạnh lâu hơn. Các thương hiệu bắt đầu quảng bá chất xơ ngay trên bao bì sản phẩm và bổ sung thêm chất xơ hơn vào nhiều sản phẩm như mì ống, bánh mì, bánh quy giòn và thanh dinh dưỡng.

Các loại rễ củ như sắn và rau diếp xoăn thường xuất hiện trong thành phần của các loại đồ uống prebiotic (hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột), trong khi yến mạch đang trở thành nguyên liệu chủ đạo trong nhiều sản phẩm mới nổi.

Ngoài ra, konjac – một loại củ có nguồn gốc châu Á, được biết đến như một lựa chọn thay thế low carb - đang là thành phần ưa thích trong các món ăn chay tiện lợi, sẵn sàng đợi người tiêu dùng khám phá.

BAO BÌ ĐẸP VÀ NGHỆ THUẬT

Người tiêu dùng ngày nay bị thu hút bởi những thiết kế bao bì bắt mắt và mang đậm tính nghệ thuật – điều vốn trước đây chỉ thường thấy ở nhãn rượu vang. Giờ đây, các thương hiệu thực phẩm đang nắm bắt xu hướng này, đưa màu sắc rực rỡ, hình họa táo bạo vào những sản phẩm quen thuộc hằng ngày.

Các món như dầu ô liu, cà chua đóng hộp hay hải sản đóng lon không chỉ để nấu ăn nữa, mà còn có thể bày ra như món decor tinh tế trên kệ bếp hoặc tủ bếp.

Whole Foods Market nhận định, xu hướng này chính là sự tiếp nối của trào lưu “những niềm vui nhỏ bé” từ năm 2024 – nơi người tiêu dùng tìm kiếm vẻ đẹp và cảm hứng ngay trong những vật dụng thường nhật như đồ ăn đóng hộp.

ẨM THỰC CAO CẤP TRONG NGĂN TRỮ ĐÔNG

Người tiêu dùng ngày nay mong muốn kết hợp nguyên liệu chất lượng cao với hương vị lấy cảm hứng từ nhà hàng cao cấp – nhưng vẫn tiết kiệm thời gian. Chính vì thế, làn sóng các món ăn đông lạnh “fine dining” đang nổi lên, mang đến bữa tối nhanh gọn nhưng vẫn đậm dấu ấn ẩm thực đẳng cấp nhà hàng.

Từ arancini (cơm viên Ý chiên giòn) đến pupusas (bánh ngô nhân mặn kiểu El Salvador) và nhiều món ăn do các đầu bếp lấy cảm hứng sáng tạo, các công ty thực phẩm ngày càng sáng tạo để nâng cấp các sản phẩm đông lạnh của mình.

Tất cả đều có thể được chế biến dễ dàng tại nhà – vừa tiện lợi, vừa ngon như ăn tại nhà hàng sang trọng. Đây là giải pháp lý tưởng cho những người bận rộn hoặc muốn “giải lao” khỏi việc nấu nướng mà vẫn ăn ngon, ăn đẹp.

THỰC PHẨM “ĂN LIỀN” ĐƯỢC NÂNG CẤP

Từng gắn liền với hình ảnh lò vi sóng và sự tiện lợi đơn thuần, giờ đây, khái niệm “ăn liền” đang được các thương hiệu thực phẩm nâng tầm thành trải nghiệm ẩm thực cao cấp. Một làn sóng sản phẩm “ăn liền” mới – vừa nhanh gọn, vừa tốt cho sức khỏe – đang tràn ngập các kệ hàng siêu thị và trở thành xu hướng nổi bật trên mạng xã hội.

Từ cà phê pour-over hảo hạng dùng một lần, bữa ăn trong cốc thời thượng, cho đến các giải pháp bữa ăn tiện lợi có thể bảo quản lâu – tất cả đều sẵn sàng trong vài giây và dễ dàng chuẩn bị ngay cả giữa các cuộc họp bận rộn. “Ăn liền” không còn chỉ là tiện lợi – mà còn là biểu tượng của phong cách sống hiện đại, nhanh nhưng tinh tế.

ĐỒ NGỌT LÀNH MẠNH

Người tiêu dùng ngày nay ngày càng quan tâm đến lượng đường nạp vào cơ thể, ưu tiên những sản phẩm có vị ngọt nhẹ tự nhiên từ đường mía thật thay vì các chất tạo ngọt nhân tạo — hoặc được làm ngọt tự nhiên bằng trái cây nguyên chất, mật ong hay siro cây phong (maple syrup).

Các thương hiệu mứt, socola và kẹo dẻo đang chuyển hướng sang sử dụng hoa quả thật để tạo hương vị và kết cấu thay vì phụ thuộc vào đường tinh luyện.

Trên TikTok, nhiều nhà sáng tạo nội dung cũng đang bắt kịp xu hướng này khi tự làm “thanh kẹo” phiên bản lành mạnh với bơ đậu phộng và quả chà là, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.