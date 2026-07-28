Niềm tin số: Nền tảng còn thiếu trong chuyển đổi ngành sản xuất Việt Nam

Trên khắp Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất đang đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Từ ngành điện tử, ô tô đến bán dẫn và công nghệ cao, các công cụ như mô phỏng, cộng tác trên nền tảng đám mây và thiết kế dựa trên dữ liệu đang trở thành nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Khi Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất của khu vực và điểm đến cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu, việc đảm bảo tuân thủ bản quyền phần mềm trở thành một yếu tố then chốt cần được chú ý.

Ông Darren Tsai, Giám đốc Tuân thủ Giấy phép Phần mềm khu vực châu Á, Dassault Systèmes. Ảnh: Dassault Systèmes.

CHUYỂN ĐỔI SỐ BỀN VỮNG BẮT ĐẦU TỪ NIỀM TIN KỸ THUẬT SỐ

Trong môi trường sản xuất dựa trên dữ liệu, đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là nền tảng bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, an ninh mạng và niềm tin trong toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm.

Kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp sản xuất trên khắp châu Á cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn xem tuân thủ bản quyền phần mềm chủ yếu là vấn đề pháp lý. Trong khi đó, phần mềm không có bản quyền có thể âm thầm làm suy giảm chất lượng sản phẩm, khả năng chống chịu trước các mối đe dọa an ninh mạng và khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Ảnh: Dassault Systèmes.

Tính toàn vẹn dữ liệu: Trong sản xuất hiện đại, mô phỏng kỹ thuật, mô hình số và phần mềm thiết kế là nền tảng của quá trình phát triển sản phẩm, sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, phần mềm không có bản quyền thường không được cập nhật phiên bản mới, bản vá bảo mật và các cơ chế kiểm chứng cần thiết, làm gia tăng nguy cơ sai lệch dữ liệu và kết quả kỹ thuật.

Đối với các ngành như ô tô, điện tử, hàng không vũ trụ và thiết bị y tế, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Khi kết quả kỹ thuật không thể được kiểm chứng, chất lượng, độ tin cậy và tính an toàn của sản phẩm cũng khó được bảo đảm.

An ninh mạng: Phần mềm không có bản quyền hoặc phần mềm lậu thường thiếu các cơ chế bảo mật tiêu chuẩn, khiến hệ thống dễ trở thành mục tiêu của mã độc, mã độc tống tiền và các cuộc tấn công từ bên ngoài. Trong bối cảnh hệ sinh thái sản xuất ngày càng kết nối giữa các nhà cung ứng, đối tác và khách hàng, rủi ro này càng gia tăng. Một hệ thống bị xâm nhập có thể tạo ra lỗ hổng cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Vì vậy, sử dụng phần mềm không có bản quyền không chỉ làm gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến tính an toàn và minh bạch của toàn bộ hệ sinh thái sản xuất.

Khả năng tiếp cận thị trường: Các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) toàn cầu ngày càng nâng cao tiêu chuẩn đối với nhà cung ứng. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp yêu cầu quy trình kỹ thuật phải có khả năng kiểm toán và đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị phần mềm, truy xuất nguồn gốc và an ninh mạng.

Doanh nghiệp không chứng minh được năng lực quản trị phần mềm có nguy cơ bị loại khỏi các hợp đồng giá trị cao và chuỗi cung ứng quốc tế. Ngược lại, những doanh nghiệp đáp ứng tốt các tiêu chuẩn này sẽ có lợi thế trong việc mở rộng cơ hội kinh doanh và củng cố quan hệ với khách hàng.

Xu hướng này đặc biệt có ý nghĩa đối với Việt Nam. Là một trong những trung tâm sản xuất phát triển nhanh của châu Á, Việt Nam đang thu hút đầu tư vào các ngành điện tử, ô tô, năng lượng tái tạo và bán dẫn. Cùng với cơ hội là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an ninh mạng, sở hữu trí tuệ và năng lực quản trị để đáp ứng kỳ vọng của các tập đoàn đa quốc gia.

Đồng thời, Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển Công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Tuy nhiên, đầu tư công nghệ sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi được xây dựng trên nền tảng tuân thủ và quản trị vững chắc. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mới mà còn là bảo đảm công nghệ được vận hành an toàn, minh bạch và bền vững.

Trong bối cảnh đó, niềm tin kỹ thuật số trở thành nền tảng của chuyển đổi số, bảo đảm dữ liệu, công cụ và quy trình phát triển sản phẩm luôn chính xác, an toàn và đáng tin cậy, từ đó giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả các công nghệ như bản sao số (digital twin), thiết kế ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mô phỏng dự báo và cộng tác theo thời gian thực.

Ảnh: Dassault Systèmes.

Tại Dassault Systèmes, tuân thủ giấy phép phần mềm và niềm tin kỹ thuật số không chỉ là yêu cầu vận hành mà còn là nền tảng cho đổi mới sáng tạo có trách nhiệm và năng lực cạnh tranh bền vững. Nền tảng 3DEXPERIENCE được xây dựng trên nguyên tắc rằng doanh nghiệp chỉ có thể khai thác trọn vẹn giá trị của chuyển đổi số khi môi trường phần mềm được cấp phép hợp lệ và được quản trị bài bản.

TUÂN THỦ KHÔNG PHẢI LÀ RÀO CẢN, MÀ LÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN

Những doanh nghiệp dẫn đầu chuyển đổi số đều xây dựng hoạt động trên các nền tảng được quản trị chặt chẽ và đáng tin cậy. Nhờ đó, họ nâng cao hiệu quả cộng tác, mở rộng quy mô và tối đa hóa giá trị đầu tư công nghệ, với các công cụ vận hành đúng như kỳ vọng và kết quả đầu ra có thể kiểm chứng. Trong bối cảnh hệ sinh thái sản xuất ngày càng kết nối, khả năng chứng minh quy trình số minh bạch, có thể truy xuất và tuân thủ đang trở thành điều kiện quan trọng để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với Việt Nam, đây cũng là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi Việt Nam tiếp tục thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và phát triển ngành sản xuất tiên tiến, niềm tin kỹ thuật số sẽ trở thành một lợi thế ngày càng quan trọng.

Bởi sau cùng, tương lai của ngành sản xuất sẽ không chỉ được định hình bởi đổi mới sáng tạo, mà còn bởi niềm tin.

(*) Ông Darren Tsai, Giám đốc Tuân thủ Giấy phép Phần mềm khu vực châu Á, Dassault Systèmes