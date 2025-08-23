Ninh Bình cần quy hoạch với tầm nhìn mới, dựa trên trụ cột chiến lược chuyển đổi xanh và số
Nguyễn Thuấn
23/08/2025, 18:28
Trong chuyến làm việc tại Ninh Bình ngày 19/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh địa phương cần xây dựng quy hoạch với tầm nhìn mới, đặt chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm nền tảng phát triển lâu dài.
Tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã đề xuất Chính phủ quan tâm một số dự án hạ tầng quan trọng như: xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình tại phường Yên Bình (công suất giai đoạn 1 khoảng 10 triệu hành khách/năm); mở rộng Khu kinh tế Ninh Cơ gắn với cảng nước sâu (dự kiến 120 triệu tấn/năm); mở rộng cao tốc CT01 đoạn Cầu Giẽ – Cao Bồ; triển khai tuyến Vành đai 5 (CT39) đoạn Thái Hà – Cầu Giẽ; đầu tư cao tốc Phủ Lý – Nam Định (CT11); bổ sung một số nút giao quan trọng; nghiên cứu kéo dài tuyến metro Hà Nội kết nối với trung tâm Ninh Bình.
Ghi nhận kiến nghị này, Phó Thủ tướng cho biết đề án quy hoạch Cảng hàng không Ninh Bình đã được địa phương xây dựng và sắp trình Bộ Chính trị xem xét. Ông đánh giá đây là dự án chiến lược trong bối cảnh Ninh Bình đón khoảng 17 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trong đó có 2,5 triệu khách quốc tế.
Đối với Khu kinh tế Ninh Cơ và cảng nước sâu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc mở rộng ra biển và phát triển cảng nước sâu là hết sức cần thiết, nhằm hình thành một cực tăng trưởng mới cho vùng Đồng bằng sông Hồng.
Liên quan đến giao thông, Phó Thủ tướng đề nghị sớm triển khai mở rộng đoạn CT01 để giải quyết “nút thắt” hiện nay; đồng thời, xem xét bố trí vốn cho các tuyến CT39, CT11 và các nút giao trọng điểm. Về ý tưởng kéo dài tuyến metro từ Hà Nội về Ninh Bình, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh phối hợp cùng Hà Nội và các bộ, ngành để tích hợp trong quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả lâu dài.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Ninh Bình cần tiếp cận quy hoạch phát triển với tầm nhìn mới, trong đó chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai trụ cột chiến lược. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh phải rà soát lại toàn bộ, xây dựng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn.
“Ninh Bình đã có nền tảng về hạ tầng, kinh tế – xã hội, môi trường. Nhưng để bứt phá, tỉnh phải tính tới việc xây dựng một thành phố trực thuộc Trung ương. Quy hoạch lần này cần để lại dấu ấn cho nhiều thế hệ, thay đổi cả tư duy phát triển của tỉnh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Phó Thủ tướng, đô thị Ninh Bình cần khác biệt, phát triển theo hướng sinh thái, để du khách tìm đến vì thiên nhiên, vì môi trường. Trong lĩnh vực giao thông, phải quy hoạch đồng bộ với đường cho người đi bộ, xe đạp; trong công nghiệp, cần từng bước thay thế nhà máy nhiệt điện than bằng năng lượng gió, mặt trời hoặc khí LNG.
Với trụ cột chuyển đổi số, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của Ninh Bình sớm vận hành trên nền tảng số, tạo động lực cho xã hội và doanh nghiệp cùng chuyển đổi.
Đề cập đến hệ thống đê điều, hạ tầng kinh tế xã hội then chốt đối với Ninh Bình, Phó Thủ tướng cảnh báo một cơn bão có thể xóa đi thành quả nhiều năm. Do đó, tỉnh cần gắn phát triển hạ tầng với đa mục tiêu, đặc biệt là củng cố hệ thống đê điều, coi đây là nền tảng để bảo vệ kinh tế – xã hội.
Cùng với hạ tầng giao thông, Phó thủ tướng cũng lưu ý Ninh Bình phải ưu tiên đầu tư giáo dục và y tế, để người dân được hưởng điều kiện học tập, chăm sóc tốt nhất. Đây là cách căn cơ để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển lâu dài.
“Nếu thực hiện được các định hướng này, Ninh Bình sẽ thoát khỏi lối mòn và từng bước khẳng định vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.
