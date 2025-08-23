Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Ninh Bình cần quy hoạch với tầm nhìn mới, dựa trên trụ cột chiến lược chuyển đổi xanh và số

Nguyễn Thuấn

23/08/2025, 18:28

Trong chuyến làm việc tại Ninh Bình ngày 19/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh địa phương cần xây dựng quy hoạch với tầm nhìn mới, đặt chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm nền tảng phát triển lâu dài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Khôi)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Khôi)

Tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã đề xuất Chính phủ quan tâm một số dự án hạ tầng quan trọng như: xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình tại phường Yên Bình (công suất giai đoạn 1 khoảng 10 triệu hành khách/năm); mở rộng Khu kinh tế Ninh Cơ gắn với cảng nước sâu (dự kiến 120 triệu tấn/năm); mở rộng cao tốc CT01 đoạn Cầu Giẽ – Cao Bồ; triển khai tuyến Vành đai 5 (CT39) đoạn Thái Hà – Cầu Giẽ; đầu tư cao tốc Phủ Lý – Nam Định (CT11); bổ sung một số nút giao quan trọng; nghiên cứu kéo dài tuyến metro Hà Nội kết nối với trung tâm Ninh Bình.

Ghi nhận kiến nghị này, Phó Thủ tướng cho biết đề án quy hoạch Cảng hàng không Ninh Bình đã được địa phương xây dựng và sắp trình Bộ Chính trị xem xét. Ông đánh giá đây là dự án chiến lược trong bối cảnh Ninh Bình đón khoảng 17 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trong đó có 2,5 triệu khách quốc tế.

Đối với Khu kinh tế Ninh Cơ và cảng nước sâu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc mở rộng ra biển và phát triển cảng nước sâu là hết sức cần thiết, nhằm hình thành một cực tăng trưởng mới cho vùng Đồng bằng sông Hồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Ninh Bình cần tiếp cận quy hoạch phát triển với tầm nhìn mới, trong đó chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai trụ cột chiến lược. (Ảnh: Minh Khôi)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Ninh Bình cần tiếp cận quy hoạch phát triển với tầm nhìn mới, trong đó chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai trụ cột chiến lược. (Ảnh: Minh Khôi)

Liên quan đến giao thông, Phó Thủ tướng đề nghị sớm triển khai mở rộng đoạn CT01 để giải quyết “nút thắt” hiện nay; đồng thời, xem xét bố trí vốn cho các tuyến CT39, CT11 và các nút giao trọng điểm. Về ý tưởng kéo dài tuyến metro từ Hà Nội về Ninh Bình, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh phối hợp cùng Hà Nội và các bộ, ngành để tích hợp trong quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả lâu dài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Ninh Bình cần tiếp cận quy hoạch phát triển với tầm nhìn mới, trong đó chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai trụ cột chiến lược. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh phải rà soát lại toàn bộ, xây dựng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn.

“Ninh Bình đã có nền tảng về hạ tầng, kinh tế – xã hội, môi trường. Nhưng để bứt phá, tỉnh phải tính tới việc xây dựng một thành phố trực thuộc Trung ương. Quy hoạch lần này cần để lại dấu ấn cho nhiều thế hệ, thay đổi cả tư duy phát triển của tỉnh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, đô thị Ninh Bình cần khác biệt, phát triển theo hướng sinh thái, để du khách tìm đến vì thiên nhiên, vì môi trường. Trong lĩnh vực giao thông, phải quy hoạch đồng bộ với đường cho người đi bộ, xe đạp; trong công nghiệp, cần từng bước thay thế nhà máy nhiệt điện than bằng năng lượng gió, mặt trời hoặc khí LNG.

Với trụ cột chuyển đổi số, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của Ninh Bình sớm vận hành trên nền tảng số, tạo động lực cho xã hội và doanh nghiệp cùng chuyển đổi.

Đề cập đến hệ thống đê điều, hạ tầng kinh tế xã hội then chốt đối với Ninh Bình, Phó Thủ tướng cảnh báo một cơn bão có thể xóa đi thành quả nhiều năm. Do đó, tỉnh cần gắn phát triển hạ tầng với đa mục tiêu, đặc biệt là củng cố hệ thống đê điều, coi đây là nền tảng để bảo vệ kinh tế – xã hội.

Cùng với hạ tầng giao thông, Phó thủ tướng cũng lưu ý Ninh Bình phải ưu tiên đầu tư giáo dục và y tế, để người dân được hưởng điều kiện học tập, chăm sóc tốt nhất. Đây là cách căn cơ để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển lâu dài.

“Nếu thực hiện được các định hướng này, Ninh Bình sẽ thoát khỏi lối mòn và từng bước khẳng định vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Ninh Bình đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp thân thiện môi trường

Ninh Bình đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp thân thiện môi trường

Không gian mới mở ra động lực phát triển du lịch sinh thái tại Ninh Bình

Không gian mới mở ra động lực phát triển du lịch sinh thái tại Ninh Bình

Kiến tạo một không gian phát triển hiện đại và năng động, trong đó Ninh Bình giữ vai trò trung tâm

Kiến tạo một không gian phát triển hiện đại và năng động, trong đó Ninh Bình giữ vai trò trung tâm

Từ khóa:

chuyển đổi số chuyển đổi xanh Kinh tế xanh ninh bình phát triển đô thị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trụ cột chiến lược Vneconomy

Đọc thêm

Ninh Bình cần quy hoạch với tầm nhìn mới, dựa trên trụ cột chiến lược chuyển đổi xanh và số

Ninh Bình cần quy hoạch với tầm nhìn mới, dựa trên trụ cột chiến lược chuyển đổi xanh và số

Trong chuyến làm việc tại Ninh Bình ngày 19/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh địa phương cần xây dựng quy hoạch với tầm nhìn mới, đặt chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm nền tảng phát triển lâu dài.

Mỗi người dân đều có thể trở thành một "chiến sĩ xanh" trên "mặt trận" bảo vệ môi trường

Mỗi người dân đều có thể trở thành một "chiến sĩ xanh" trên "mặt trận" bảo vệ môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khi toàn thể nhân dân đồng lòng, từ mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để Việt Nam thực sự trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp và bền vững...

Hà Nội có định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới

Hà Nội có định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng...

Nghệ An khai thác lợi thế bản địa, gia tăng giá trị từ sản phẩm OCOP

Nghệ An khai thác lợi thế bản địa, gia tăng giá trị từ sản phẩm OCOP

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã trở thành một phong trào mạnh mẽ tại Nghệ An, không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo ra nhiều việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Tiêu dùng xanh và cuộc chiến "xanh thật” - "xanh giả”

Tiêu dùng xanh và cuộc chiến "xanh thật” - "xanh giả”

Khái niệm tiêu dùng xanh đang trở thành lựa chọn của nhiều người trong xã hội hiện đại. Nhưng đi cùng với xu hướng tích cực ấy lại là thực tế phức tạp khi thị trường ngày càng xuất hiện những sản phẩm khoác áo xanh để đánh lừa người tiêu dùng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: