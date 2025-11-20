Ninh Bình công bố nhà đầu tư thắng thầu siêu dự án đô thị hơn 16.000 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 21/11/2025
Thiên Anh
20/11/2025, 09:19
Tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt liên danh Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư dự án khu đô thị sinh thái quy mô 163 ha tại thành phố Hoa Lư, hứa hẹn mang đến không gian sống hiện đại cho hàng nghìn cư dân.
UBND tỉnh Ninh Bình chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị sinh thái phía Đông thành phố Hoa Lư. Chủ nhân của dự án là liên danh gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong và Công ty TNHH MTV Thương mại Minh Anh.
Dự án có tổng mức đầu tư lên tới gần 16.443 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích đất rộng khoảng 163 hecta thuộc địa bàn phường Ninh Khánh và xã Ninh Khang của thành phố Hoa Lư. Hiện trạng khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp, bao gồm đất trồng lúa, cây ăn quả và hoa màu do người dân địa phương canh tác, và công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hiện vẫn chưa được thực hiện.
Theo kế hoạch, dự án sẽ cung cấp cho thị trường tổng cộng 7.661 sản phẩm nhà ở đa dạng. Cụ thể, khu đô thị sẽ bao gồm 1.745 căn nhà liền kề cao từ 4 đến 6 tầng, 459 căn biệt thự cao từ 3 đến 5 tầng. Bên cạnh đó, một tòa chung cư thương mại cao 15 tầng với 1.573 căn hộ và một khối chung cư nhà ở xã hội cao tối đa 15 tầng với quy mô khoảng 3.884 căn hộ cũng sẽ được xây dựng. Dự án bên cạnh việc tập trung vào nhà ở còn chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và dịch vụ.
Các tiện ích nội khu được quy hoạch bài bản gồm 3 nhà văn hóa, 2 trạm y tế, 1 trường mầm non, 1 trường phổ thông liên cấp, cùng các công trình thương mại dịch vụ, khách sạn và clubhouse nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, giải trí và chăm sóc sức khỏe của cư dân tương lai.
Về cơ cấu sử dụng đất, quỹ đất được phân bổ cho các loại hình nhà ở và tiện ích đầy đủ. Trong đó, 21 hecta được dành cho nhà ở liền kề, 18,1 hecta cho nhà ở biệt thự và 11 hecta cho nhà ở xã hội.
Dự án cũng dành 3,5 hecta cho đất xây dựng chung cư hỗn hợp, 2,9 hecta cho đất thương mại dịch vụ và 3,3 hecta cho bãi đỗ xe. Các yếu tố cảnh quan và môi trường được ưu tiên với 3,7 hecta đất công viên chuyên đề, 16,5 hecta mặt nước, cùng với các diện tích lớn cho cây xanh và hệ thống giao thông nội khu.
Hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ và hiện đại, với hệ thống đường giao thông kết nối các phân khu, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và viễn thông được bố trí ngầm để đảm bảo mỹ quan và an toàn.
Dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ cuối tháng 5 năm 2025. Tiến độ dự kiến cho thấy thời gian chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện sẽ kéo dài trong 7 năm, từ năm 2025 đến năm 2032.
Đây được xem là một dự án trọng điểm, có quy mô lớn bậc nhất tại khu vực, góp phần mở rộng không gian đô thị, định hình lại bộ mặt của thành phố Hoa Lư theo hướng phát triển bền vững, văn minh và thân thiện với môi trường.
