Thứ Sáu, 21/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

Ninh Bình công bố nhà đầu tư thắng thầu siêu dự án đô thị hơn 16.000 tỷ đồng

Thiên Anh

20/11/2025, 09:19

Tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt liên danh Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư dự án khu đô thị sinh thái quy mô 163 ha tại thành phố Hoa Lư, hứa hẹn mang đến không gian sống hiện đại cho hàng nghìn cư dân.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Ninh Bình chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị sinh thái phía Đông thành phố Hoa Lư. Chủ nhân của dự án là liên danh gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong và Công ty TNHH MTV Thương mại Minh Anh.

Dự án có tổng mức đầu tư lên tới gần 16.443 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích đất rộng khoảng 163 hecta thuộc địa bàn phường Ninh Khánh và xã Ninh Khang của thành phố Hoa Lư. Hiện trạng khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp, bao gồm đất trồng lúa, cây ăn quả và hoa màu do người dân địa phương canh tác, và công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hiện vẫn chưa được thực hiện.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cung cấp cho thị trường tổng cộng 7.661 sản phẩm nhà ở đa dạng. Cụ thể, khu đô thị sẽ bao gồm 1.745 căn nhà liền kề cao từ 4 đến 6 tầng, 459 căn biệt thự cao từ 3 đến 5 tầng. Bên cạnh đó, một tòa chung cư thương mại cao 15 tầng với 1.573 căn hộ và một khối chung cư nhà ở xã hội cao tối đa 15 tầng với quy mô khoảng 3.884 căn hộ cũng sẽ được xây dựng. Dự án bên cạnh việc tập trung vào nhà ở còn chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và dịch vụ.

Các tiện ích nội khu được quy hoạch bài bản gồm 3 nhà văn hóa, 2 trạm y tế, 1 trường mầm non, 1 trường phổ thông liên cấp, cùng các công trình thương mại dịch vụ, khách sạn và clubhouse nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, giải trí và chăm sóc sức khỏe của cư dân tương lai.

Về cơ cấu sử dụng đất, quỹ đất được phân bổ cho các loại hình nhà ở và tiện ích đầy đủ. Trong đó, 21 hecta được dành cho nhà ở liền kề, 18,1 hecta cho nhà ở biệt thự và 11 hecta cho nhà ở xã hội.

Dự án cũng dành 3,5 hecta cho đất xây dựng chung cư hỗn hợp, 2,9 hecta cho đất thương mại dịch vụ và 3,3 hecta cho bãi đỗ xe. Các yếu tố cảnh quan và môi trường được ưu tiên với 3,7 hecta đất công viên chuyên đề, 16,5 hecta mặt nước, cùng với các diện tích lớn cho cây xanh và hệ thống giao thông nội khu.

Hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ và hiện đại, với hệ thống đường giao thông kết nối các phân khu, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và viễn thông được bố trí ngầm để đảm bảo mỹ quan và an toàn.

Dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ cuối tháng 5 năm 2025. Tiến độ dự kiến cho thấy thời gian chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện sẽ kéo dài trong 7 năm, từ năm 2025 đến năm 2032.

Đây được xem là một dự án trọng điểm, có quy mô lớn bậc nhất tại khu vực, góp phần mở rộng không gian đô thị, định hình lại bộ mặt của thành phố Hoa Lư theo hướng phát triển bền vững, văn minh và thân thiện với môi trường.

Từ khóa:

Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương đầu tư hạ tầng dự án Khu đô thị sinh thái Hoa Lư nhà ở xã hội ninh bình quy hoạch đô thị thành phố Hoa Lư thời gian triển khai 2025-2032 tiện ích nội khu tổng mức đầu tư 16.443 tỷ đồng

Đọc thêm

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Tuyến metro kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ dự kiến dời điểm đầu về Công viên 23/9, thay vì khu vực Hàm Nghi – Lê Lợi, nhằm tránh ảnh hưởng các công trình di tích quanh chợ Bến Thành và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công…

Bộ Xây dựng kích hoạt mức ứng phó cao nhất để chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ

Bộ Xây dựng kích hoạt mức ứng phó cao nhất để chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ

Từ ngày 19–20/11/2025, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to, 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, kiểm tra điểm ngập, bố trí nhân lực và phương tiện để thoát nước nhanh, kịp thời chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ…

Phấn đấu khởi công dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào 19/12/2025

Phấn đấu khởi công dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào 19/12/2025

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 626/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, sẽ phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030)…

Hà Nội xây dựng hạ tầng cho Khu công viên Hà Đông

Hà Nội xây dựng hạ tầng cho Khu công viên Hà Đông

UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình phục vụ công cộng, thuộc Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông…

Đà Nẵng xây 5 trường học tại các xã biên giới với tổng vốn 1.420 tỷ đồng

Đà Nẵng xây 5 trường học tại các xã biên giới với tổng vốn 1.420 tỷ đồng

Năm dự án trường học với tổng vốn hơn 1.420 tỷ đồng được đầu tư đồng bộ khu lớp học, khu nội trú, nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm học 2026–2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào vùng biên…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu carbon xanh quốc gia, lộ trình giảm phát thải từ carbon xanh

Kinh tế xanh

2

USD tăng giá mạnh, Yên Nhật xuống mức thấp nhất 10 tháng

Thế giới

3

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngành giáo dục không "ôm" việc đào tạo chuyên sâu y tế

Dân sinh

4

An Giang vươn tầm trung tâm kinh tế biển quốc gia

Tiêu điểm

5

Organon và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hợp tác thúc đẩy quyền và sức khỏe sinh sản cho người Việt

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy