Lạng Sơn sắp có khu đô thị xanh tiêu chuẩn quốc tế

Evergreen Estate (toạ lạc tại phường Đông Kinh, Lạng Sơn) là dự án đầu tiên ở Việt Nam tuân theo tiêu chí LEED for Communities – hệ thống đánh giá phát triển bền vững ở quy mô cộng đồng do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ phát triển. Qua đó, không chỉ đánh dấu bước tiến mới của GP.Invest mà còn hướng tới chuẩn mực sống mới cho người dân Lạng Sơn.

Evergreen Estate có quy mô 37,44 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, do Công ty TNHH Phát triển đô thị Yên Sơn (thành viên của GP.Invest) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công trong tháng 1/2026, mở bán phân kỳ 1 vào quý 3/2026, dự kiến hoàn thành vào năm 2028, cung cấp ra thị trường 549 căn biệt thự, nhà vườn và shophouse.

Chia sẻ về việc lựa chọn Lạng Sơn làm điểm đến đầu tư tiếp theo của GP.Invest sau những thành công tại Hà Nội và nhiều địa phương khác, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP.Invest, cho biết Lạng Sơn sở hữu nền kinh tế biên mậu chủ lực, với kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình đạt khoảng 70 tỷ USD/năm và tổng thu ngân sách khoảng 4.000 tỷ đồng/năm, qua đó, hình thành tầng lớp doanh nghiệp và cư dân có tiềm lực tài chính tích lũy ổn định. Trong những năm gần đây, hạ tầng giao thông kết nối tỉnh Lạng Sơn được đầu tư mạnh mẽ với tổng ngân sách khoảng 30.000 tỷ đồng đến năm 2030, tạo đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, mở rộng không gian đô thị và nâng cao khả năng liên kết vùng.

Mặc dù giàu tiềm năng phát triển nhưng Lạng Sơn còn thiếu vắng các dự án bất động sản cao cấp được đầu tư bài bản, đồng bộ về tiện ích, đáp ứng nhu cầu nâng tầm không gian sống và khẳng định vị thế của giới người giàu ở địa phương. Do đó, GP.Invest đã lựa chọn một vị trí đắc địa, nằm ở điểm đầu đại lộ Hùng Vương, tiếp giáp quốc lộ 1A và tiệm cận cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, thuộc thành phố Lạng Sơn (cũ) làm điểm đến đầu tư tiếp theo. Chúng tôi tập trung cao độ để thực hiện dự án, kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực sống mới và đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại của Lạng Sơn trong giai đoạn phát triển mới.

"Chúng tôi luôn kiên định theo đuổi định hướng phát triển bền vững, tập trung kiến tạo các khu đô thị chất lượng, đáp ứng nhu cầu an cư và góp phần nâng tầm diện mạo đô thị tại các địa phương. Vì vậy, với Evergreen Estate, chúng tôi tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên. Tại đây, mật độ xây dựng chỉ 29%, diện tích còn lại ưu tiên cho không gian xanh, mặt nước và các khu sinh hoạt cộng đồng, hướng tới môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên, con người và đô thị hiện đại", ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển đô thị Yên Sơn, cho biết.

Cụ thể, trên nền địa hình đồi núi đặc trưng, Evergreen Estate được quy hoạch theo cấu trúc phân tầng, các khu nhà ở biệt thự và hệ tiện ích cộng đồng được bố trí trải dần theo triền đồi, phân bổ tại nhiều cao độ khác nhau. Quy hoạch này không chỉ tạo nên một tổng thể đô thị kiến trúc đặc sắc, mà còn gia tăng trải nghiệm sống đẳng cấp và hình thành diện mạo cảnh quan ấn tượng cho bức tranh đô thị Lạng Sơn. Dự án còn áp dụng các giải pháp như: tái sử dụng nước mưa, xử lý nước thải công nghệ cao và quản lý vận hành thông minh nhằm tối ưu tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.

Đặc biệt, Evergreen Estate là dự án đầu tiên tại Việt Nam và tiên phong tại Đông Nam Á theo đuổi chứng chỉ LEED for Communities (LfC). Khác với LEED ở cấp độ công trình, LfC đánh giá toàn bộ đô thị như một chỉnh thể, bao gồm hạ tầng giao thông, năng lượng, quản lý nước, vật liệu, hệ sinh thái, chất lượng sống và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu...

"Việc chủ động lựa chọn chuẩn mực này cho Evergreen Estate mặc dù sẽ làm tăng chi phí đầu vào của dự án thêm khoảng 7% nhưng thể hiện quyết tâm của GP.Invest trong nỗ lực góp phần cải thiện môi trường đô thị tại Việt Nam, đưa các dự án bất động sản nước ta tiệm cận những tiêu chuẩn phát triển bền vững của quốc tế", ông Dũng chia sẻ.