TP.Hồ Chí Minh chấp thuận Vinspeed là nhà đầu tư tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Với chiều dài khoảng 54 km, metro Bến Thành - Cần Giờ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng giao thông của TP. Hồ Chí Minh, không chỉ kết nối trung tâm Thành phố với huyện Cần Giờ mà còn hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho khu vực…

Ngày 8/12, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã ký Quyết định số 3055/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Dự án có chiều dài khoảng 54 km, kết nối trung tâm Thành phố với huyện Cần Giờ. Tuyến metro được thiết kế với tốc độ tối đa 350 km/giờ và tải trọng trục 17 tấn.

Ngoài ra, giai đoạn 1 của dự án gồm 2 ga: Bến Thành và Cần Giờ. Giai đoạn 2 sẽ xây thêm 4 ga khi có nhu cầu, gồm: Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Dự án có một depot và trung tâm điều hành OCC đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 328 ha, trong đó có hơn 6,5 ha đất rừng phòng hộ bị ảnh hưởng trực tiếp và hơn 118 ha thuộc hành lang an toàn đường sắt sẽ được phục hồi, trồng bù theo quy định.

Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới 102.430 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự án được hưởng nhiều ưu đãi đầu tư, bao gồm miễn giảm tiền sử dụng đất và ưu đãi thuế doanh nghiệp. Đây là một phần trong chiến lược phát triển hệ thống giao thông vận tải và hệ thống đường sắt của TP. Hồ Chí Minh, phù hợp với quy hoạch Thành phố đến năm 2060.

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến bắt đầu từ quý IV/2025. Tuy nhiên, với sự cam kết từ phía nhà đầu tư và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, dự án sẽ được xây dựng và đưa vào khai thác trong 30 tháng kể từ ngày giao đất, hướng đến vận hành trong năm 2028 (không bao gồm 4 ga giai đoạn 2). Điều này không chỉ cải thiện khả năng kết nối giao thông mà còn góp phần bảo vệ môi trường khi giảm thiểu lượng khí thải từ các phương tiện giao thông cá nhân.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo năng lực tài chính, thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và tuân thủ nghiêm tiến độ. Trường hợp chậm tiến độ hoặc không đáp ứng điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa, dự án có thể bị chấm dứt theo quy định.

Được biết, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh. Với sự đầu tư mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược, dự án này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho người dân và nền kinh tế địa phương. Trong tương lai, khi tuyến metro đi vào hoạt động, nó sẽ không chỉ thay đổi diện mạo giao thông của Thành phố mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho khu vực phía Nam.

Dự kiến, nhà đầu tư sẽ khởi công xây dựng dự án này vào 19/12.