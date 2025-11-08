Ninh Bình huy động nguồn lực “gỡ mặt bằng” cho dự án hơn 6.900 tỷ đồng

Ninh Bình đang huy động nguồn lực để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường liên vùng hơn 6.900 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, được xác định là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới...

Ngày 7/11, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I). Đây là công trình giao thông trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và được lựa chọn khánh thành chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

KHẨN TRƯƠNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, CHUẨN BỊ CHO KHỞI CÔNG

Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình (cũ) thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/3/2025, và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 1/10/2025. Tuyến có tổng chiều dài hơn 32,3 km, điểm đầu giao với tuyến đường bộ ven biển tại xã Bình Minh và điểm cuối tại nút giao Đồng Giao, phường Tam Điệp.

Tuyến đường được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng, vận tốc 100 km/h; giai đoạn I khai thác ở tốc độ 80 km/h, tương đương cấp III. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 6.939 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn: 2021–2025 (3.200,5 tỷ đồng) và 2026–2030 (3.738,5 tỷ đồng), sử dụng ngân sách tỉnh. Công trình đi qua các xã Bình Minh, Định Hóa, Lai Thành, Yên Mạc, Đồng Thái và các phường Trung Sơn, Tam Điệp, với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 206,9 ha. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình là đơn vị chủ đầu tư.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Ninh Bình báo cáo về dự án. Ảnh: Anh Tuấn

Theo báo cáo, đến nay, các địa phương có tuyến đi qua đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phối hợp với chủ đầu tư tiếp nhận đầy đủ hồ sơ thiết kế, đồng thời bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng ngày 29/10/2025. Chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai dự án, dự kiến khởi công vào cuối tháng 12/2025, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát phạm vi chồng lấn giữa các dự án hạ tầng trên địa bàn.

Hầu hết các khâu chuẩn bị đã đáp ứng yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 82/TB-VPUBND ngày 28/10/2025. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn còn chậm, đặc biệt là việc cung cấp hồ sơ hiện trạng mặt bằng, trích lục bản đồ địa chính và rà soát vị trí khu tái định cư. Trong bảy địa phương có tuyến đi qua, xã Đồng Thái đã hoàn thành kế hoạch giải phóng mặt bằng, năm địa phương đã đăng ký nhu cầu vốn, song vẫn còn địa phương chưa đề xuất cụ thể quy mô và tổng mức đầu tư khu tái định cư.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN, BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là công tác trích lục bản đồ địa chính, xác định ranh giới thu hồi đất và xác định công trình hoàn trả. Nhiều ý kiến đề nghị Tổ giúp việc công tác giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh, tuyến đường kết nối liên vùng là dự án có ý nghĩa chiến lược, là trục giao thông huyết mạch kết nối ba vùng kinh tế trọng điểm: Nam đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc và duyên hải Bắc Trung Bộ. Dự án được lựa chọn là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy liên kết vùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu đẩy nhanh việc rà soát vị trí tái định cư, hoàn thiện kế hoạch chi tiết và đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ trên toàn tuyến.

Đối với chủ đầu tư, ông Sơn yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước kỹ thuật, cung cấp kịp thời kết quả bay chụp để xác định hiện trạng đất phục vụ quản lý mặt bằng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; rà soát, xác định chính xác các công trình cần hoàn trả nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, tiết kiệm ngân sách.

Cùng với đó, ông Sơn đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Thông báo số 82/TB-VPUBND; Tổ giúp việc công tác giải phóng mặt bằng khẩn trương tham mưu phương án lập các dự án tái định cư, đề xuất cơ chế hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ chung của dự án.