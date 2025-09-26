Ninh Bình: Thi tuyển ý tưởng quy hoạch và thiết kế kiến trúc Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình về kế hoạch và dự toán kinh phí thi tuyển ý tưởng quy hoạch, thiết kế phương án kiến trúc cho dự án Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phát động cuộc thi tuyển rộng rãi trong nước...

Đây là bước khởi động quan trọng cho một công trình trọng điểm, dự kiến trở thành điểm nhấn kiến trúc của địa phương.

Theo thông báo, các đơn vị, cá nhân tham gia được phát miễn phí một bộ hồ sơ, bao gồm: Thông báo mời thi tuyển, Kế hoạch thi tuyển, Quy chế thi tuyển, Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển, Nhiệm vụ thiết kế, các căn cứ liên quan và bản vẽ vị trí dự kiến xây dựng. Thời gian phát hành hồ sơ kéo dài từ 9h ngày 24/9/2025 đến 9h ngày 20/10/2025, tại Phòng Phát triển đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Hồ sơ dự sơ tuyển sẽ được đóng vào 9h ngày 20/10/2025 và mở công khai ngay sau đó tại hội trường tầng 3 trụ sở Ban Quản lý dự án. Khi đến nhận hồ sơ, tổ chức phải có giấy giới thiệu của người đại diện pháp nhân; cá nhân tham gia cần xuất trình thẻ căn cước cùng chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc (bản gốc hoặc bản sao công chứng).

Trước đó, HĐND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại phường Ninh Khánh, thành phố Hoa Lư. Đây là công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và cải cách hành chính của tỉnh.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến đến năm 2027. Khu đất xây dựng rộng 10,36 ha, với tổng diện tích sàn khoảng 120.500 m2.

Công trình bao gồm khối nhà làm việc cao 8 tầng, 1 tầng trệt, 1 tầng hầm, hội trường đa năng sức chứa 500 chỗ, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Trung tâm được định hướng phát triển theo hướng kết hợp hài hòa công năng hành chính hiện đại với cảnh quan văn hóa đặc trưng của vùng đất Cố đô.

Ban Quản lý dự án cho biết, mục tiêu của cuộc thi tuyển là lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, vừa đáp ứng yêu cầu công năng, vừa tạo dấu ấn thẩm mỹ và phù hợp với bản sắc Ninh Bình. Phương án được lựa chọn sẽ là cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Hình thức thi tuyển rộng rãi trong nước khuyến khích sự tham gia của nhiều đơn vị tư vấn, cá nhân kiến trúc sư trên cả nước. Đây cũng là cách để huy động trí tuệ, sáng tạo, tìm ra giải pháp thiết kế hiện đại, bền vững, gắn với không gian đô thị tương lai của tỉnh.

Trung tâm chính trị - hành chính tập trung không chỉ đóng vai trò hạ tầng quản lý nhà nước mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị Ninh Bình. Công trình sẽ góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại, phản ánh khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững của địa phương.