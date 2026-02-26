Hoàn thiện hành lang pháp lý cho khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Chu Khôi
26/02/2026, 10:40
Trước yêu cầu cụ thể hóa Luật Công nghệ cao sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương xây dựng Nghị định quy định về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại nhiều năm và tạo nền tảng phát triển nông nghiệp hiện đại dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...
Chiều 25/2/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Hoàng Trung chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định
về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cuộc họp với sự tham gia của đại diện
các bộ, ngành, địa phương. Nội dung thảo luận tập trung vào mô hình tổ chức quản
lý, cơ chế phân cấp, chính sách ưu đãi và điều kiện thành lập khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao.
HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ ĐỒNG BỘ
Đại diện cơ quan soạn thảo, ông Nguyễn Như Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và
Công nghệ, cho biết Nghị định được xây dựng nhằm cụ thể hóa
các quy định của Luật Công nghệ cao, hoàn thiện khung pháp lý phát triển khu
công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.
Đến nay, cơ quan soạn thảo đã hoàn thành dự thảo lần một,
tổ chức tham vấn tại địa phương và lấy ý kiến các bộ, ngành. Trên cơ sở đó, hồ
sơ tiếp tục được hoàn thiện theo quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Dự thảo quy định toàn diện các vấn đề liên quan đến thành
lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Theo định hướng mới, khu nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là nơi sản xuất tập trung mà còn là không
gian cho nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn, đào tạo và chuyển giao công nghệ.
Đây sẽ là hạt nhân đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và
giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp.
Về lựa chọn dự án đầu tư, dự thảo ưu tiên các dự án có
hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, có khả năng lan tỏa công nghệ.
Đáng chú ý, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ và chính sách mới
được đề xuất nhằm tạo không gian linh hoạt cho đổi mới sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm
yêu cầu quản lý nhà nước.
Điều kiện thành lập khu được quy định chặt chẽ, bao gồm
yêu cầu về quy hoạch, vị trí, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số, nguồn nhân lực và
khả năng huy động vốn. Hệ thống chính sách ưu đãi được thiết kế đồng bộ về đất
đai, thuế, tín dụng, hỗ trợ hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế
một cửa để thu hút doanh nghiệp và tổ chức khoa học công nghệ tham gia.
Tại cuộc họp, các bộ, ngành và địa phương cơ bản thống nhất
về sự cần thiết ban hành Nghị định nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho khu
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Thực tế cho thấy, nhiều khu đã được Thủ tướng Chính phủ
quyết định thành lập từ giai đoạn 2014-2015 nhưng việc vận hành còn gặp khó
khăn do thiếu quy định thống nhất và cơ chế hỗ trợ đồng bộ. Một số địa phương
phản ánh việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn đã gây lúng túng trong đầu tư hạ
tầng, thu hút nguồn lực và tổ chức quản lý.
Đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ chủ trương
tinh gọn tổ chức bộ máy, hạn chế thành lập tổ chức hành chính mới. Đối với mô
hình Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cần làm rõ cơ sở pháp
lý, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mối quan hệ với chính quyền địa phương.
Trường hợp thành lập tổ chức mới phải chứng minh rõ hiệu quả và tính khả thi.
KỲ VỌNG TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Trung
yêu cầu việc xây dựng Nghị định phải bảo đảm chất lượng, tính khả thi và phù hợp
định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Ban soạn thảo được yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung cơ
chế chính sách đủ mạnh, nhất là về đất đai, vốn, ưu đãi đầu tư và thúc đẩy liên
kết doanh nghiệp - viện - trường. Đồng thời, cần tổng kết đầy đủ hoạt động các
khu hiện có để đánh giá nhu cầu, hiệu quả và những vướng mắc thực tiễn làm cơ sở
đề xuất chính sách phù hợp.
Vấn đề tổ chức Ban quản lý khu cần được nghiên cứu kỹ, phối
hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để bảo đảm phù hợp chủ trương tinh gọn bộ máy nhưng
vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý chuyên ngành.
Việc hoàn thiện Nghị định về khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quá trình tái cơ cấu ngành
nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Trong bối cảnh cạnh
tranh gia tăng và yêu cầu nâng cao chất lượng nông sản, phát triển nông nghiệp
dựa trên công nghệ cao là xu hướng tất yếu.
"Khi hành lang pháp lý được hoàn thiện, các khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao có thể trở thành trung tâm hội tụ nguồn lực, lan tỏa
công nghệ và hình thành chuỗi giá trị nông sản có năng lực cạnh tranh cao. Đây
cũng là nền tảng để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ số và các
giải pháp nông nghiệp thông minh vào sản xuất", Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh.
Hiện nay, cơ quan soạn thảo đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tiếp
tục lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương trước khi gửi thẩm định và trình
Chính phủ xem xét, phấn đấu ban hành trong thời gian sớm nhất, kịp thời triển
khai Luật Công nghệ cao khi có hiệu lực.
Thanh Hóa đẩy mạnh thu hút dòng vốn nông nghiệp công nghệ cao
08:00, 24/12/2025
Một doanh nhân trẻ làm giàu từ nông nghiệp công nghệ cao ở miền núi Thanh Hóa
09:38, 20/12/2025
TP.Hồ Chí Minh đẩy nhanh đề án khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi
Doanh nghiệp gạch ốp lát cần chủ động ứng phó khi Philippines điều tra tự vệ
Doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động rà soát tình hình xuất khẩu sang thị trường Philippines trong giai đoạn điều tra...
Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm
Ngành rau quả Việt Nam bước vào năm 2026 với tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1/2026 đạt hơn 644 triệu USD, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu cả năm...
Chiến lược đưa ngành sữa vươn tầm thế giới vào năm 2045
Mục tiêu đến năm 2045, tốc độ tăng trưởng ngành sữa bình quân hàng năm từ 5,0% - 6,0%/năm; sản lượng sữa lỏng chế biến đạt khoảng 9.700 triệu lít/năm; sản lượng sữa tươi nguyên liệu trong nước đạt khoảng 8.000 triệu lít/năm, đáp ứng khoảng 80% - 85% nhu cầu; sữa bột tăng trưởng khoảng 3,0% - 4,0%/năm, sản lượng đạt khoảng 415 nghìn tấn/năm…
Thanh Hóa: Khi ruộng đồng ở Hoằng Hóa “bắt sóng” công nghệ
Từ những thửa ruộng quen thuộc, Hoằng Hóa đang hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với dưa vàng, dưa leo và dâu tây sinh thái. Khi ruộng đồng “bắt sóng” công nghệ, bài toán năng suất, chất lượng và đầu ra dần có lời giải ổn định hơn...
Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU
Sự thống nhất trong chỉ đạo, liên tục trong thực hiện và rõ ràng về trách nhiệm được coi là yếu tố then chốt để tạo chuyển biến thực chất, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: