Kinh tế xanh

Nỗ lực bảo vệ “lá chắn” Trái đất, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh

Nhĩ Anh

29/09/2025, 14:13

Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ tầng ozone, tạo nền tảng quan trọng để quản lý hiệu quả và đồng bộ, gắn kết mục tiêu bảo vệ tầng ozone với các ưu tiên quốc gia khác như quản lý phát thải khí nhà kính, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh. Đặc biệt, với sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế và nỗ lực của quốc gia, Việt Nam đã loại trừ thành công nhiều chất làm suy giảm tầng ozone...

Theo thống kê, đến tháng 8/2025, Việt Nam đã loại trừ khoảng 240 triệu tấn CO2 tương đương từ các hoạt động quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal. Trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ đóng góp giảm trực tiếp khoảng 11,2 triệu tấn CO2 tương đương đến năm 2045.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh rằng nếu thực hiện các biện pháp bổ sung như quản lý thiết bị theo lộ trình hướng tới sử dụng các chất có chỉ số làm nóng lên toàn cầu thấp hoặc bằng 0, lượng phát thải khí nhà kính sẽ giảm hơn nhiều, góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

"Sau 40 năm triển khai các điều ước và sự hợp tác toàn cầu, nhân loại đã loại trừ 99% các chất làm suy giảm tầng ozone, đóng góp to lớn cho sự phục hồi tầng ozone - “lá chắn” bảo vệ sự sống trên Trái đất", Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ rõ.

Nhờ có sự nỗ lực chung, thế giới đã giảm phát thải 135 tỷ tấn CO2 tương đương từ năm 1990 đến nay, đóng góp khoảng 25% vào mục tiêu hạn chế nóng lên toàn cầu, hạn chế nhiệt độ Trái đất ở ngưỡng dưới 2°C.

Trong hơn ba thập kỷ từ khi Việt Nam tham gia Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal, với sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã loại trừ thành công nhiều chất làm suy giảm tầng ozone, thực hiện quản lý, loại trừ HCFC, HFC theo đúng lộ trình cam kết. 

Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal được đánh giá là một trong những thành công lớn nhất của quá trình hợp tác môi trường toàn cầu, giúp kiểm soát và loại trừ hiệu quả các chất làm suy giảm tầng ozone, từng bước kiểm soát HFC- loại khí nhà kính có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cao - theo Bản sửa đổi, bổ sung Kigali.

Theo Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, ông Tăng Thế Cường, thành công này không chỉ bảo vệ sức khỏe con người trước tác hại của tia cực tím, mà còn góp phần hạn chế xu thế nóng lên toàn cầu. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng nếu không có Nghị định thư Montreal, đến cuối thế kỷ này nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng cao hơn khoảng 0,5°C so với kịch bản hiện nay.

Cục trưởng Tăng Thế Cường cho rằng "việc kiểm soát và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính không chỉ mang lại lợi ích môi trường mà còn tạo cơ hội tiếp cận cơ chế tài chính carbon, huy động nguồn lực tài chính, chuyển đổi công nghệ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh toàn diện hơn".

Việt Nam đã xây dựng khung pháp lý đầy đủ với nhiều văn bản quản lý cấp bộ và liên bộ được ban hành và thực thi hiệu quả, bảo đảm tuân thủ lộ trình thực hiện Nghị định thư Montreal.

Cục Biến đổi khí hậu cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai các nội dung về bảo vệ tầng ozone, thúc đẩy làm mát bền vững đã được nêu trong Chiến lược Biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

Cùng với đó sẽ chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách và các hướng dẫn về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025 phát hành ngày 28/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam.html

VnEconomy

