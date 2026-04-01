Nobu Danang: Điểm “chạm” nghệ thuật Kokoro và cộng đồng tinh tuyển toàn cầu

Không có hai nhà hàng, khách sạn hay tòa căn hộ Nobu giống hệt nhau. Mỗi điểm đến đều mang một phong cách riêng bởi mỗi quốc gia mà Nobu đặt chân đến đều sở hữu một nền văn hóa khác nhau. Nobu tôn trọng và tôn vinh những đặc trưng ẩm thực và kiến trúc của các nền văn hóa. Tuy nhiên, triết lý Kokoro (phục vụ từ trái tim) – kim chỉ nam cho mọi tiêu chuẩn dịch vụ là điều chưa bao giờ thay đổi.
TRIẾT LÝ "KOKORO": KHI TRÁI TIM DẪN LỐI DỊCH VỤ
Không chỉ là một thương hiệu Hospitality danh tiếng toàn cầu, Nobu mang trong mình dòng chảy của tinh hoa văn hóa Nhật Bản – nơi mỗi điểm chạm đều được dẫn dắt bởi trái tim và sự thấu cảm. Tại Nobu, sự sang trọng không nằm ở hào nhoáng bên ngoài, mà ở cách họ khiến khách hàng cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng thượng lưu đầy tinh tế.
Trong thế giới của sự xa hoa, người ta thường nhắc đến những thiết bị dát vàng hay những dịch vụ chuẩn mực. Nhưng với Nobu, định nghĩa về đẳng cấp bắt đầu từ Kokoro – sự chân thành từ tận sâu bên trong. Đây không đơn thuần là một triết lý, mà là kim chỉ nam cho mọi trải nghiệm tại Nobu, nơi mỗi nhân viên không phục vụ theo quy trình cứng nhắc mà bằng cảm nhận riêng biệt đối với từng vị khách.
Đi cùng với đó là tinh thần hiếu khách của người Nhật, nơi sự thấu hiểu vượt qua cả lời nói. Đó là khả năng tiên đoán nhu cầu của khách hàng trước khi họ kịp mở lời, mang đến những "Wow moments" đầy xúc động: Từ việc ghi nhớ một khẩu vị đặc biệt sau nhiều tháng, đến việc chuẩn bị một trải nghiệm cá nhân hóa dựa trên những lần ghé thăm trước đó. "Khách hàng đến với Nobu vì thương hiệu, nhưng họ ở lại vì cách mà nơi này khiến họ cảm thấy", siêu sao màn bạc Hollywood kiêm nhà đồng sáng lập Robert De Niro chia sẻ.
Và đặc biệt trong tháng 4 này, Nobu sẽ chính thức mang đến quý khách hàng tinh hoa tại Việt Nam “điểm chạm” về nghệ thuật phục vụ với sự kiện “Touch of Kokoro – Nghệ thuật từ trái tim “Chạm” đến trái tim.
- Thời gian: 9h sáng Thứ Bảy ngày 4/4/2026
- Địa điểm: Văn phòng Nobu Danang tại Hà Nội (83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội)
Trong không gian trưng bày đậm chất tinh mỹ của thương hiệu Nobu, sự kiện sẽ mang đến cho giới tinh hoa Hà Nội một buổi chia sẻ chuyên sâu theo chủ đề “The Japanese way of Living. The Art of Caring at Nobu” - "Triết lý sống Nhật Bản. Nghệ thuật chạm đến trái tim tại Nobu”.
Bên cạnh đó, tại sự kiện, các khách hàng sẽ được trực tiếp làm những chiếc quạt giấy thủ công theo phong cách Nhật Bản - một bộ môn nghệ thuật hội tụ ý nghĩa "Tâm – Thân – Ý” của người Nhật, khi hướng tinh thần các nghệ nhân đến sự kiên nhẫn và tinh tế.
Đây là sự kiện thuộc chuỗi trải nghiệm với chủ đề “Sống tại Nobu, sống trọn mọi giác quan”, nơi mỗi trải nghiệm giác quan được truyền tải bằng một cách thức đầy mới mẻ và sâu sắc, đủ để trở thành sợi dây kết nối khách thượng lưu vào cộng đồng tinh tuyển toàn cầu.
NOBU DANANG: CHƯƠNG TIẾP THEO CỦA CỘNG ĐỒNG ƯU TUYỂN TOÀN CẦU
“Phủ sóng” toàn cầu, nhưng Nobu không mở rộng ồ ạt mà tuyệt đối kén chọn. Nobu chỉ dừng chân tại những tọa độ quyến rũ bậc nhất thế giới như Malibu, Abu Dhabi... và giờ đây là Đà Nẵng. Sự hiện diện của Nobu Danang chính là lời hồi đáp đầy cảm xúc giữa Nobu Hospitality và VCRE – nhà phát triển bất động sản boutique am tường giá trị bản địa với tầm nhìn di sản.
Tọa lạc kiêu hãnh tại giao lộ "tỷ đô" Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt, đối diện bãi biển Mỹ Khê huyền thoại, tòa tháp cao 186m được xem là một biểu tượng kiến trúc mới phố biển. Tại đây, vượt lên trên những tên tuổi huyền thoại, tầm vóc thương hiệu được xây dựng bằng những giá trị cốt lõi mang đậm chất tinh tuyển và độc bản. Đó là vị trí, thiết kế và những trải nghiệm cá nhân hóa đến từ triết lý phục vụ không chỉ được đo lường bằng tiêu chuẩn mà còn dựa trên cảm xúc khách hàng.
Mỗi bước chân tại Nobu Danang là một hành trình đánh thức giác quan: từ 8 căn Sky Villas với hồ bơi vô cực lơ lửng giữa tầng mây, đến Sky-bar thu trọn mỹ cảnh Sơn Trà – sông Hàn trong tầm mắt. Đặc biệt, sự thăng hoa của vị giác tại nhà hàng Nobu view biển cao nhất thế giới sẽ mang đến những rung cảm sâu lắng khó quên.
Sự riêng tư được nâng niu tuyệt đối với số lượng giới hạn chỉ 264 căn hộ hàng hiệu. Tính khan hiếm có chủ ý này không chỉ bảo chứng cho biên lợi nhuận dài hạn mà còn là lời khẳng định về một chuẩn mực sống độc bản. Nobu Danang chính là bản hòa ca của nghệ thuật tận hưởng, một tuyên ngôn sống tinh tế khó lòng sao chép giữa thế giới bất động sản hàng hiệu toàn cầu.
