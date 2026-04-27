Nobu Danang: Khi di sản thương hiệu không dừng lại ở ẩm thực mà còn là “khẩu vị sống và đầu tư toàn cầu”

Trong hành trình chinh phục thế giới bằng thứ ngôn ngữ gần gũi nhất là “Taste” (Hương vị), Nobu Hospitality đã chính thức chọn Việt Nam là tọa độ tiếp theo để lan tỏa phong cách sống khác biệt. Không chỉ là một nơi cư trú, Nobu Danang là điểm chạm đa giác quan, nơi gu thẩm mỹ và những giá trị sống đích thực hội tụ.

Tối ngày 24/4, trong không gian tinh tế và đầy nghệ thuật của Sales Gallery Nobu Danang, sự kiện “The Art of Tasteful Living – Từ ẩm thực đến nghệ thuật sống duy mỹ” đã diễn ra đầy tinh tế trong không gian đậm chất Japandi, để lại những dấu ấn khó phai trong lòng khách tham dự.

THE ART OF TASTEFUL LIVING - TỪ ẨM THỰC ĐẾN NGHỆ THUẬT SỐNG DUY MỸ

Sự kiện đón tiếp đông đảo các vị khách hàng tinh hoa và nhà đầu tư quốc tế – những người cùng chia sẻ một "gu" thẩm mỹ và hệ giá trị sống tương đồng. Sự hiện diện của các chuyên gia hàng đầu như Kiến trúc sư Rengy John (CEO Blink Design Group) và Giám đốc sáng tạo Dzũng Yoko đã mang đến những góc nhìn sâu sắc về cách mà Nobu định hình nên một phong cách sống duy mỹ từ những cơn sốt toàn cầu.

Sự kiện “The Art of Tasteful Living” đã mang đến những góc nhìn chân thực nhất về phong cách sống cũng như bức tranh đầu tư toàn diện cho hành trình bước vào thế giới của Nobu. Ảnh: Nobu Danang.

Buổi Talkshow đã trở thành một không gian đối thoại đầy cảm hứng, dẫn dắt khách mời đi qua bốn trụ cột: Ẩm thực, Thiết kế, Phong cách sống và Tư duy đầu tư. Tại đây, khái niệm "Taste" (Gu) đã được định nghĩa lại một cách mới mẻ: không phải là sự phô trương hào nhoáng, mà là sự tinh giản có chọn lọc và tính cá nhân hóa trong từng trải nghiệm sống.

KHẨU VỊ ĐẦU TƯ CỦA NHỮNG NHÀ SƯU TẦM THÔNG THÁI

Với giới tinh hoa, việc sở hữu Nobu Danang không chỉ là sở hữu một bất động sản cao cấp, mà là sở hữu một "tấm vé đặc quyền" gia nhập cộng đồng thượng khách toàn cầu.

Theo ông Forest Lâm – Đại diện VCRE, giá trị của dòng sản phẩm Branded Residences này nằm ở sức mạnh thương hiệu (Brand Equity) và khả năng vận hành bền vững. Đặc biệt, các căn hộ Studio và 1 phòng ngủ tại đây được thiết kế theo tiêu chuẩn phòng suite khách sạn, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa công năng sử dụng và giá trị đầu tư dài hạn.

Tại Nobu Danang, sự xa xỉ còn được định nghĩa là quyền được lựa chọn cách sống. Đó là một cộng đồng nơi những cá nhân am tường về nghệ thuật, biết trân trọng những giá trị nguyên bản có thể tìm thấy sự đồng điệu trong từng nhịp thở của không gian sống.

Giữa lòng thành phố đáng sống nhất khu vực, Nobu Danang xuất hiện như một dấu ấn duy mỹ, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình trải nghiệm phong vị sống đỉnh cao. Ảnh: Nobu Danang.

Với những nhà đầu tư sở hữu “gu” thẩm mỹ tinh tường, một bất động sản không chỉ đơn thuần là những con số trên bảng tính hay những khối bê tông hào nhoáng. Họ từ chối những sản phẩm đại trà, vốn dễ dàng bị sao chép và bão hòa theo dòng chảy ngắn hạn của thị trường. Thay vào đó, họ kiếm tìm một sự đồng điệu về tư duy, nơi mỗi mét vuông diện tích đều phải mang trong mình một sức sống riêng biệt và giá trị bền vững.

Sự khắt khe này bắt nguồn từ nhu cầu sở hữu một thương hiệu có chiều sâu và một câu chuyện đủ sức lay động. Thay vì những lời hứa hẹn về lợi nhuận nhất thời, giới đầu tư có “gu" bị thuyết phục bởi bề dày lịch sử và triết lý vận hành đã được bảo chứng toàn cầu.

Tại Nobu Danang, đó không chỉ là cái tên của một thương hiệu huyền thoại, mà còn là sự kết tinh của tinh thần hiếu khách Kokoro và sự giao thoa độc đáo với bản sắc địa phương. Chính chiều sâu văn hóa này đã tạo nên một nền tảng vững chắc, giúp dự án không chỉ là một khối kiến trúc ấn tượng mà trở thành một nơi trải nghiệm với nhiều cung bậc thăng hoa.

Từ nền tảng thương hiệu vững chãi đó, Nobu Danang tiếp tục dẫn dắt nhà đầu tư bước vào một không gian trải nghiệm đầy bản sắc và không thể thay thế. Đây chính là điểm chạm tinh tế nhất mà những người yêu nghệ thuật sống luôn tìm kiếm: Một nơi mà sự sang trọng không nằm ở những chi tiết dát vàng bóng bẩy, mà hiện hữu trong sự tinh giản, riêng tư và cá nhân hóa tuyệt đối. Chính sự độc bản trong trải nghiệm sống này đã tạo nên một “tấm khiên” vô hình nhưng mạnh mẽ, khiến giá trị của dự án không thể bị nhầm lẫn hay thay thế bởi bất kỳ một sản phẩm nào khác trên bản đồ nghỉ dưỡng.

Với thiết kế theo tiêu chuẩn phòng suite khách sạn Nobu, các căn Studio và 1PN tại Nobu Danang vừa mang tiêu chuẩn tinh mỹ đặc trưng, vừa đảm bảo tỷ suất cho thuê lý tưởng theo thời gian. Ảnh: Nobu Danang.

Tuy nhiên, giá trị thực sự của một bất động sản "có gu" chỉ thực sự thăng hoa khi nó sở hữu khả năng duy trì và gia tăng theo thời gian. Khi những xu hướng kiến trúc nhất thời dần qua đi, thì sự tinh tế và đẳng cấp của Nobu vẫn ở lại như một di sản.

Việc sở hữu một căn hộ tại Nobu Danang vì thế không chỉ đơn thuần là một giao dịch bất động sản, mà là sự đầu tư vào một giá trị trường tồn. Theo năm tháng, sự khan hiếm của bản sắc và uy tín của thương hiệu sẽ trở thành đòn bẩy tự nhiên, bảo chứng cho sự tăng trưởng vị thế và tài sản của những chủ nhân có tầm nhìn xa trông rộng.