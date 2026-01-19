Thứ Hai, 19/01/2026

Trang chủ Dân sinh

Nông dân Hải Phòng nỗ lực chuyển đổi số

Song Hoàng

19/01/2026, 09:22

Sau sáp nhập, toàn bộ diện tích nông nghiệp của Hải Phòng ước tính là 130.334ha. Với diện tích này, Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn hàng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng. Hiện nay, các hộ nông dân, hợp tác xã đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất, kinh doanh...

Năm 2025, diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn thành phố đạt 222.179 ha, chiếm 71,72%. Diện tích gieo trồng rau các loại đạt 46.197 ha, diện tích cây lâu năm đạt 30.350 ha, trong đó cây ăn quả đạt 27.955 ha, chiếm 92,1% diện tích cây lâu năm.

https://www.youtube.com/embed/IXhDyCtj_-4

Chăn nuôi trên địa bàn cơ bản ổn định; sản lượng thịt trâu và bò giảm nhẹ (lần lượt 1.507,76 tấn và 2.403,85 tấn). Chăn nuôi lợn phục hồi tích cực với sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 107.570 tấn, tăng 3,72%; sản lượng thịt gia cầm đạt 148.360 tấn. Sản lượng trứng gia cầm đạt khoảng 651,94 triệu quả.

Tổng sản lượng thủy sản đạt 320.780 tấn; trong đó sản lượng khai thác đạt 120.040 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 200.740 tấn, góp phần ổn định thu nhập và sinh kế cho hội viên nông dân.

Diện tích tự nhiên và quy mô dân số rộng lớn hơn, thành phố Hải Phòng không chỉ củng cố vị thế về công nghiệp và dịch vụ mà còn tạo ra những ưu thế vượt trội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện nay, các hộ nông dân, hợp tác xã cũng như nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đã và đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất, kinh doanh.

Gia đình bà Quách Thị Khuyến ở xã Thanh Thủy, thành phố Hải Phòng hơn 1 năm qua đã quen dần với việc đóng hộp gắn tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm từ cây chanh lấy lá và lấy quả, vốn hình thành ở vùng đất Thanh Tân – Thanh Hà từ lâu.

Từ giữa năm 2024 khi được hướng dẫn làm tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bao bì cho các sản phẩm từ cây chanh, thì mô hình canh tác chanh thương phẩm tại đây mới thực sự khẳng định hiệu quả cao hơn trong sản xuất. Doanh thu mỗi sào tăng từ 2 đến 3 lần so với trước đây.

Tại Hợp tác xã Nông sản sạch Thành Nhàn ở phường Trần Liễu, thành phố Hải Phòng, sản phẩm bột sắn dây của Hợp tác xã đã được công nhận là sản phẩm Ocop 4 sao, được Bộ Công thương công nhận, là sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023, đặc biệt việc chế biến sâu nông sản thành các sản phẩm chất lượng cao, có tem truy xuất nguồn gốc là yếu tố quyết định để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế.

Hợp tác xã nông sản sạch Thành Nhàn đã xây dựng kênh bán hàng trên các trang thương mại điện tử như Lazada, Tiki, shoppee, tiktok nên sản lượng tiêu thụ trên các sàn này rất ổn định và tăng trưởng đều đặn qua từng quý.

Ngoài các mô hình nêu trên, tại Hải Phòng còn có các mô hình như tưới nhỏ giọt trong trồng trọt, tự động hóa trong chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Được biết, những năm qua, chính quyền thành phố cùng Hội Nông dân đã xây dựng các mô hình điểm chi, tổ Hội Nông dân, nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn.

Các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao thông qua việc đầu tư bao bì, tem truy xuất nguồn gốc; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học – kỹ thuật; hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Nhờ đó, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được nông dân áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập đáng kể.

Với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu”, nông dân thành phố Cảng đã tạo chuyển biến toàn diện cho nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, tái cơ cấu ngành theo hướng chất lượng cao và bền vững, đồng thời nâng thu nhập và cải thiện đời sống cho hàng nghìn hộ dân, khẳng định vai trò tiên phong của người nông dân trong phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

