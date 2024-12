Nông sản hữu cơ chiếm ưu thế vượt trội

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và môi trường, các mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và thuận thiên đang trở thành giải pháp được ưa chuộng. Không chỉ giúp bảo vệ hệ sinh thái, nông nghiệp hữu cơ còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm sạch và an toàn.

Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng không chỉ thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và quy trình canh tác thân thiện với môi trường, mà còn tạo ra động lực để các nhà sản xuất hướng đến phát triển bền vững, đáp ứng xu hướng tất yếu của thời đại.

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU TRONG NƯỚC

Nhận thức của người tiêu dùng về biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và an toàn thực phẩm đang ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu đối với các sản phẩm nông nghiệp bền vững. Theo Khảo sát 2024 Voice of the Consumer của PwC, hơn 80% người tiêu dùng cho biết họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm được sản xuất hoặc cung ứng bền vững. Về mức giá, một số người tiêu dùng sẵn sàng trả trung bình cao hơn 9,7% cho các sản phẩm hữu cơ đáp ứng được các tiêu chí về môi trường.

Báo cáo xu hướng tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của AC Nielsen cho thấy tại Việt Nam có 86% người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm organic (hữu cơ) cho bữa ăn hàng ngày vì giàu dinh dưỡng, an toàn cho sức khỏe và không gây ảnh hưởng đến môi trường. Khảo sát này cũng cho thấy hiện 24% người tham gia khảo sát đang tiêu dùng thực phẩm hữu cơ hàng ngày, 16% và 21% người tiêu dùng sử dụng thực phẩm hữu cơ 4 - 5 lần/ tuần và 2 - 3 lần/tuần...

Nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng mà phong trào sản xuất hữu cơ đang phát triển nhanh chóng ở các địa phương, mô hình khởi nghiệp nông nghiệp hữu cơ ngày một được nhân rộng tại các tỉnh thành trên cả nước. Đơn cử như mô hình trồng rau sạch theo hướng hữu cơ của bà con nông dân Chúc Sơn, HTX nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến; hoặc mô hình trồng rau đạt tiêu chuẩn VietGAP... ở Hà Nội. Cũng như mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn hữu cơ, hướng tới phát triển bền vững ở Cẩm Khê (Phú Thọ)... đã và đang chiếm được lòng tin của người tiêu dùng miền Bắc.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm sạch, an toàn khác có thể kể đến như: mô hình sản xuất lúa, sản xuất rau và chăn nuôi nuôi lợn theo hướng hữu cơ đệm lót sinh học do Tập đoàn Quế Lâm triển khai tại tỉnh Vĩnh Phúc; mô hình sản xuất chè Shan Tuyết và nuôi cá lồng theo hướng hữu cơ tại Tuyên Quang; mô hình sản xuất lúa nếp Thầu Dầu, sản xuất chè theo hướng hữu cơ của HTX sản xuất chè Hảo Đạt tại Thái Nguyên; mô hình nuôi tôm trên bể nổi di động tại Quảng Ninh; mô hình sản xuất giống lúa Bắc thơm 7 và TBR 225 kháng bạc lá tại Hà Nam, mô hình nông nghiệp hữu cơ Biophap tại Kon Tum và Gia Lai...

Xét trên kênh phân phối, hầu hết tất cả các chuỗi bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam đều có khu vực quầy kệ riêng cho sản phẩm nông sản hữu cơ. Ông Lê Thành Trung, Quản lý thương mại Chuỗi giá trị mảng thực phẩm tươi sống tại Central Retail Việt Nam, cho biết rau củ hữu cơ đắt hơn hàng thông thường 25 - 35% nhưng vẫn được ưa chuộng. “Nhiều khách phải đặt trước vì sản phẩm thường xuyên cháy hàng trên kệ”, ông Trung chia sẻ. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Co.opmart Phú Thọ, cũng cho hay thực phẩm hữu cơ đã chứng kiến mức tăng trưởng hai con số trong 6 tháng đầu năm nay.

Hơn nữa, các sản phẩm hữu cơ cũng được phân phối thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Tiki. Cùng với đó là cửa hàng tiện ích tiêu thụ thực phẩm và rau hữu cơ như: Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển, Bác Tôm; siêu thị Unimart… Khảo sát thị trường cho thấy, trong khi các loại rau an toàn đều khó khăn về đầu ra thì rau hữu cơ tiêu thụ ổn định với giá bán buôn tương đối cao (15.000 - 20.000 đồng/kg).

Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường thực phẩm và đồ uống hữu cơ toàn cầu đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Được dự đoán quy mô thị trường sẽ đạt hơn 174 tỷ USD vào năm 2024, con số này dự kiến vọt lên trên 233 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) đạt 6,02%. Đặc biệt, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang dẫn đầu xu hướng tăng trưởng, với triển vọng tăng trưởng ấn tượng nhất trong giai đoạn dự báo...

