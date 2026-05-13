Nông sản Việt Nam khẳng định vị thế tại Trung Đông

Bất chấp căng thẳng địa chính trị, chuyến bay charter chở 98 tấn nông sản sang Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã khẳng định vị thế cung ứng của Việt Nam, đồng thời mở ra triển vọng thiết lập tuyến vận tải hàng không thường kỳ sang Trung Đông...

Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 10/5/2026, chuyến bay charter thứ hai chở 98 tấn nông sản Việt Nam do công ty MAY Exports Vietnam (Trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh) thực hiện đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, hướng đến thị trường UAE.

Chuyến bay được triển khai theo chỉ đạo của ông M.A. Yusuff Ali, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LuLu Group International, dưới sự điều phối trực tiếp của ông Mirash Basheer, Giám đốc công ty.

LuLu Group International là tập đoàn bán lẻ hàng đầu có trụ sở tại UAE, sở hữu chuỗi LuLu Hypermarket nổi tiếng.

Đây là lần thứ hai liên tiếp tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới này tổ chức chuyến bay chuyên biệt để vận chuyển nông sản Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tạo ra nhiều áp lực lên các tuyến vận tải biển quốc tế.

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, cho biết tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay khiến chi phí logistics tăng cao và thời gian giao hàng đường biển thiếu ổn định. Trong bối cảnh đó, việc duy trì các chuyến bay charter chuyên biệt cho hàng nông sản tươi sống không chỉ là giải pháp tình thế mà còn phản ánh năng lực thích ứng nhanh của doanh nghiệp Việt Nam trước những biến động khó lường của thương mại quốc tế.

Đối với nông sản tươi sống, yếu tố thời gian có tính chất quyết định đến chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Vận chuyển bằng đường hàng không giúp rút ngắn đáng kể hành trình, loại bỏ nhiều công đoạn trung chuyển vốn tiềm ẩn rủi ro về nhiệt độ, độ ẩm và thất thoát hàng hóa – những yếu tố mà đường biển khó kiểm soát trong điều kiện địa chính trị phức tạp như hiện nay.

Điều đáng chú ý là trong khi nhiều doanh nghiệp quốc tế vẫn còn thận trọng trước lo ngại bất ổn khu vực, LuLu Group International lại chọn hướng ngược lại: tiếp tục mở rộng thu mua và đẩy mạnh nhập khẩu hàng Việt Nam. Đây được xem là tín hiệu rõ ràng về niềm tin của các nhà nhập khẩu Trung Đông đối với năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng đáp ứng đơn hàng của phía Việt Nam.

Việc hai chuyến bay charter được tổ chức liên tiếp trong thời gian ngắn đang mở ra cơ hội về khả năng hình thành một tuyến vận chuyển hàng không thường kỳ giữa Việt Nam và UAE trong tương lai gần. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là nền tảng quan trọng để ổn định nguồn cung nông sản Việt Nam tại hệ thống LuLu Hypermarket – chuỗi siêu thị có độ phủ rộng khắp các thị trường GCC, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực cho hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang khu vực Trung Đông nói chung.

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, bên cạnh ý nghĩa thương mại, sự kiện này còn góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Khả năng duy trì dòng chảy hàng hóa ổn định ngay trong điều kiện địa chính trị phức tạp là minh chứng cụ thể cho sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp xuất khẩu trong nước với các tập đoàn phân phối quốc tế hàng đầu – một năng lực mà không phải quốc gia xuất khẩu nông sản nào cũng có thể thể hiện được trong thời điểm hiện tại.