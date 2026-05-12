Xe điện Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu giữa làn sóng chuyển dịch xanh toàn cầu
Trọng Hoàng
12/05/2026, 14:37
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trong nước suy yếu và cạnh tranh nội địa ngày càng khốc liệt, các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực xe năng lượng mới ghi nhận tăng trưởng bứt phá. Sự gia tăng mạnh mẽ của xuất khẩu xe điện không chỉ phản ánh năng lực sản xuất ngày càng lớn của Trung Quốc mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch xanh đang định hình lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu…
Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội
Các nhà sản xuất Ô tô Trung Quốc (CAAM), xuất khẩu ô tô du lịch của nước này
trong tháng 4/2026 đã tăng gần 85% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 796.000
xe. Con số này thậm chí còn cao hơn mức 748.000 xe được xuất khẩu trong tháng 3
trước đó.
Đáng chú ý, nhóm xe năng lượng mới -
bao gồm xe điện chạy pin và xe hybrid sạc điện - ghi nhận mức tăng trưởng hơn
120%, lên khoảng 420.000 xe. Đây là tín hiệu cho thấy các hãng xe Trung Quốc
đang ngày càng tận dụng tốt nhu cầu toàn cầu đối với các phương tiện giao thông phát thải thấp, trong bối cảnh nhiều quốc gia thúc đẩy lộ trình trung hòa
carbon và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
THỊ
TRƯỜNG NỘI ĐỊA SUY YẾU, XE ĐIỆN TRUNG QUỐC TĂNG TỐC RA THẾ GIỚI
Trái ngược với đà tăng trưởng mạnh ở
thị trường quốc tế, doanh số bán ô tô trong nước tại Trung Quốc tiếp tục suy
giảm. Dữ liệu của CAAM cho thấy doanh số xe du lịch trong tháng 4 giảm 25,5% so
với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn khoảng 1,3 triệu xe, đánh dấu tháng giảm thứ
sáu liên tiếp.
Giới phân tích cho rằng sự sụt giảm
này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là việc chính phủ Trung
Quốc đã cắt giảm một phần các chương trình hỗ trợ người dân chuyển đổi sang sử
dụng xe năng lượng mới trong năm nay. Trong nhiều năm qua, các chính sách trợ
giá đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường xe điện tại Trung
Quốc phát triển bùng nổ.
Bên cạnh đó, triển vọng kinh tế còn
nhiều bất ổn do cuộc khủng hoảng kéo dài của lĩnh vực bất động sản cũng khiến
tâm lý tiêu dùng trở nên thận trọng hơn. Nhiều hộ gia đình trì hoãn các khoản
chi lớn, trong đó có việc mua ô tô mới.
Tuy nhiên, khó khăn tại thị trường
nội địa không làm giảm tốc độ cạnh tranh của các hãng xe. Tại Triển lãm Ô tô
Bắc Kinh 2026, hơn 1.450 mẫu xe đã được giới thiệu, phản ánh cuộc đua công nghệ
ngày càng quyết liệt giữa các nhà sản xuất.
Các hãng xe Trung Quốc hiện không
chỉ cạnh tranh về giá mà còn tập trung vào đổi mới công nghệ, từ tích hợp trí
tuệ nhân tạo trong xe, hệ thống lái thông minh cho tới pin sạc siêu nhanh. Điều
này đang giúp xe điện Trung Quốc ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh trên
thị trường quốc tế.
Những thương hiệu hàng đầu như BYD
hay Geely Auto đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện tại nhiều khu vực trên thế
giới.
Không chỉ gia tăng xuất khẩu, các
hãng xe Trung Quốc còn đẩy mạnh đầu tư sản xuất ở nước ngoài nhằm giảm rào cản
thương mại và tiếp cận trực tiếp các thị trường tiêu dùng lớn. BYD hiện đang mở
rộng năng lực sản xuất tại châu Âu và Mỹ Latinh thông qua việc xây dựng các nhà
máy mới.
Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh
nhiều quốc gia thúc đẩy chiến lược chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải.
Việc giá nhiên liệu toàn cầu tăng trở lại do bất ổn địa chính trị, đặc biệt là
căng thẳng liên quan đến Iran, đang tạo thêm động lực để người tiêu dùng chuyển
sang sử dụng xe điện.
Tại Australia, theo số liệu từ Phòng
Công nghiệp Ô tô Liên bang Australia, cứ sáu xe mới bán ra trong tháng 4 thì có
một xe điện. Đáng chú ý, BYD đã trở thành thương hiệu bán chạy thứ hai tại thị
trường này, chỉ đứng sau Toyota.
Các chuyên gia cho rằng nếu giá dầu
duy trì ở mức cao trong thời gian dài, nhu cầu xe điện sẽ tiếp tục tăng mạnh
trên phạm vi toàn cầu. Bà Claire Yuan, chuyên gia phân tích ô tô tại S&P
Global Ratings, nhận định rằng giá nhiên liệu cao sẽ “khuyến khích người tiêu
dùng mua xe điện và tạo lợi thế cho xuất khẩu xe điện Trung Quốc.”
CẠNH
TRANH ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ THƯƠNG MẠI
Sự trỗi dậy nhanh chóng của ngành xe
điện Trung Quốc cũng đang kéo theo những tranh cãi thương mại ngày càng lớn.
Mỹ đã gần như đóng cửa thị trường
đối với xe điện Trung Quốc sau khi áp mức thuế 100% từ năm 2024 dưới thời chính
quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Washington cho rằng các hãng xe Trung Quốc được
hưởng lợi quá lớn từ trợ cấp nhà nước, gây mất cân bằng cạnh tranh.
Trong khi đó, các cuộc thảo luận
thương mại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping
được giới công nghiệp ô tô theo dõi sát sao, đặc biệt liên quan đến khả năng
tiếp cận thị trường và các biện pháp thuế quan.
Không chỉ Mỹ, European Union và
Canada cũng đang xem xét các chính sách nhập khẩu đối với xe điện Trung Quốc.
Dù vậy, Bắc Kinh vẫn đạt được một số tiến triển nhất định trong đối thoại với
các đối tác này.
Trên thực tế, dù đối mặt với các rào
cản thương mại ngày càng gia tăng, các hãng xe Trung Quốc vẫn đang tận dụng lợi
thế về quy mô sản xuất, chi phí pin thấp và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh để mở
rộng thị phần toàn cầu.
Theo dự báo của công ty tư vấn
AlixPartners, tổng xuất khẩu ô tô du lịch của Trung Quốc trong năm 2026 vẫn có
thể tăng khoảng 20%, trong đó Đông Nam Á tiếp tục là một trong những thị trường
trọng điểm.
CƠ
HỘI TỪ XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI XANH
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu
xe điện Trung Quốc phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn của kinh tế toàn cầu:
chuyển đổi sang mô hình phát triển carbon thấp.
Trong nhiều năm, Trung Quốc đã đầu
tư rất lớn vào hệ sinh thái xe điện, từ khai thác khoáng sản cho pin, sản xuất pin,
hạ tầng sạc cho tới phát triển phần mềm và công nghệ điều khiển thông minh. Nhờ
đó, nước này hiện giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.
Đối với nhiều quốc gia đang phát triển, xe điện Trung Quốc cũng trở thành lựa chọn hấp dẫn nhờ giá cạnh tranh hơn so với các thương hiệu phương Tây.
Trong bối cảnh các mục tiêu phát
thải ròng bằng “0” ngày càng trở thành ưu tiên chính sách ở nhiều nền kinh tế,
xe điện được xem là một trong những ngành công nghiệp chiến lược của tăng
trưởng xanh. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng xe Trung Quốc có thể tiếp
tục đóng vai trò ngày càng lớn trong quá trình tái cấu trúc ngành công nghiệp ô
tô toàn cầu.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những
thách thức về cạnh tranh công nghệ, tiêu chuẩn môi trường, chính sách thương
mại và địa chính trị. Cuộc đua xe điện toàn cầu vì thế không còn đơn thuần là
cuộc cạnh tranh thương mại, mà đang trở thành một phần của chiến lược kinh tế
xanh và an ninh công nghiệp của nhiều quốc gia.
