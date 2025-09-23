Mức trợ cấp xe điện của các nước châu Âu

Mức độ hỗ trợ cho người mua ô tô điện có sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia ở châu Âu, đặc biệt là giữa các nước Nam Âu và Bắc Âu...

Nhiều nước châu Âu trợ cấp hào phóng cho ô tô điện (EV) trong nỗ lực đạt được các mục tiêu giảm phát thải carbon. Liên minh châu Âu (EU) chủ trương đến năm 2030, khu vực này cắt giảm 50% lượng phát thải khí CO2.

Theo nghiên cứu từ Euronews Business, các quốc gia thành viên EU đã triển khai nhiều chương trình trợ cấp khác nhau nhằm khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang sử dụng ô tô điện. Tuy nhiên, mức độ hỗ trợ này có sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa các nước Nam Âu và Bắc Âu.

Italy hiện đang dẫn đầu về mức trợ cấp cho việc mua ô tô điện, với chương trình trợ cấp mới được công bố vào giữa tháng 10 năm ngoái. Theo đó, người tiêu dùng có thể nhận được khoảng 11.000 euro, tương đương với 30% giá trị tổng thể của một chiếc ô tô điện mới. Nhưng mức trợ cấp cụ thể phụ thuộc vào thu nhập của người mua, và những chiếc xe có giá trên 42.700 euro (bao gồm VAT) sẽ không được hưởng trợ cấp.

Mặc dù có mức trợ cấp hấp dẫn, doanh số bán ô tô điện tại Italy vẫn còn thấp, với thị phần của xe điện chạy pin (BEV) ở nước này chỉ đạt 5,2% trong 7 tháng đầu năm nay, trong khi mức trung bình của EU là khoảng 15%.

Hy Lạp và Ba Lan cũng trợ cấp mạnh tay cho xe điện, mỗi nước cung cấp khoảng 9.000 euro hỗ trợ cho người tiêu dùng khi mua ô tô điện. Tại Hy Lạp, mức trợ cấp này còn được bổ sung thêm 2.000 euro nếu người mua đem dập một chiếc xe cũ gây ô nhiễm, và 1.000 euro nếu người mua dưới 29 tuổi. Ngoài ra, xe BEV tại Hy Lạp còn được miễn thuế đăng ký và thuế lưu hành.

Tại Ba Lan, xe BEV được miễn thuế đăng ký, và thị phần của xe điện ở nước này đạt 5,4% trong 7 tháng đầu năm.

Slovenia cũng có chương trình trợ cấp hấp dẫn cho người mua xe điện, với mức hỗ trợ lên tới 7.200 euro cho việc mua một chiếc BEV có giá không quá 35.000 euro (bao gồm VAT). Chương trình này còn đi kèm với mức thuế đăng ký cho xe BEV ở mức thấp nhất, giúp tăng cường sự hấp dẫn của việc sở hữu ô tô điện tại quốc gia này, nơi mà thị phần xe điện đạt 9,2%.

Tại Tây Ban Nha, mức trợ cấp cho việc mua ô tô điện thấp hơn một chút, dao động từ 4.500-7.000 euro cho xe BEV và 2.500-5.000 euro cho xe lai cắm xạc PHEV. Tuy nhiên, chương trình này đi kèm với một loạt các ưu đãi thuế, bao gồm giảm thuế thu nhập cá nhân một khoản tương đương 15% chi phí mua xe, tối đa 3.000 euro, và giảm 75% thuế đường bộ tại các thành phố lớn. Thị phần của xe điện tại Tây Ban Nha đạt 7,8% trong 7 tháng đầu năm.

Các quốc gia Bắc Âu như Na Uy và Đan Mạch không cung cấp trợ cấp trực tiếp cho việc mua ô tô điện. Thay vào đó, Na Uy miễn thuế VAT, thuế nhập khẩu và phí đăng ký cho xe BEV, đồng thời giảm thuế đường hàng năm và phí cầu đường. Tại Đan Mạch, xe không phát thải chỉ phải trả 40% thuế đăng ký, kèm theo một khoản khấu trừ thu nhập chịu thuế lên tới 165.500 krone Đan Mạch, tương đương khoảng 22.170 euro.

Mặc dù không có trợ cấp trực tiếp, nhưng các chính sách thuế ưu đãi đã giúp tăng cường tỷ lệ sở hữu xe điện tại các quốc gia này, với thị phần xe BEV tại Na Uy đạt 94,1% và Đan Mạch đạt 64,3%.

Một số quốc gia như Áo đã ngừng các chương trình trợ cấp cho cá nhân mua xe BEV, trong khi các quốc gia khác như Thụy Điển đang đề xuất các chương trình trợ cấp mới. Thụy Điển dự kiến sẽ cung cấp một khoản trợ cấp lên tới 54.000 krona Thụy Điển (khoảng 4.938 euro) trong vòng 36 tháng, chỉ dành cho các gia đình có thu nhập thấp ở khu vực nông thôn khi mua ô tô điện, với dự kiến bắt đầu vào tháng 1/2026.

Pháp, mặc dù đã cắt giảm ngân sách trợ cấp cho ô tô điện, vẫn cung cấp một gói hỗ trợ đáng kể. Nền kinh tế lớn thứ hai của EU sắp bổ sung khoản trợ cấp 1.000 euro cho mỗi chiếc ô tô điện sản xuất tại châu Âu, miễn là giá của chiếc dưới 47.500 euro. Trong khi đó, Phần Lan đang xem xét một chương trình trợ cấp mới cho việc tiêu hủy xe cũ, có thể cung cấp hỗ trợ lên tới 2.500 euro cho những người chuyển sang sử dụng xe có phát thải thấp.