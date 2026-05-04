Triển vọng toàn cầu của thị trường bán lại xa xỉ

Theo IMARC Group, thị trường hàng hiệu đã qua sử dụng đạt khoảng 37,2 tỷ USD vào năm 2024 và có thể tăng lên gần 77,8 tỷ USD vào năm 2033. Một số ước tính khác cho thấy quy mô thị trường này đã tiệm cận mốc 50 - 60 tỷ USD trong năm 2025...

Sarah Johnson, một giáo viên đến từ Los Angeles, Hoa Kỳ, cho rằng mức giá bán lẻ 1.290 USD của một chiếc túi Louis Vuitton là quá cao đối với đồng lương giáo viên của cô. Vào tháng 9/2025, cô tìm thấy một người bán trên eBay đang rao bán mẫu túi xa xỉ tại Thượng Hải với giá 780 USD. Mặc dù ban đầu còn do dự, nhưng chính sách đảm bảo tính xác thực của eBay đã giúp cô tự tin hơn.

Người bán đã gửi chiếc túi đến trung tâm xác minh của eBay, nơi đã xác nhận tính xác thực của nó trong vòng 48 giờ, sau đó chuyển tiếp cho cô kèm theo tem chống giả mạo và chứng chỉ điện tử. "Chiếc túi chỉ có một vài vết mòn nhẹ ở quai xách. Tôi đã dùng nó mỗi ngày kể từ đó," Johnson nói. "Giờ tôi chủ động tìm kiếm người bán Trung Quốc. Giá của họ thường cạnh tranh hơn và có nhiều lựa chọn hơn".

Giáo viên này không phải là người nước ngoài duy nhất mua hàng xa xỉ đã qua sử dụng từ Trung Quốc. Emma Richardson, một chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số đến từ Manchester, Vương quốc Anh, đã tình cờ xem được một buổi phát trực tiếp từ người bán hàng của Hangzhou Sheng Tang Luxury Goods khi đang lướt TikTok vào cuối năm ngoái.

Nhiều người tiêu dùng phương Tây đã mua hàng xa xỉ secondhand từ Trung Quốc thông qua các phiên livestream.

Người phát trực tiếp đang giới thiệu chi tiết một chiếc túi Gucci, cho thấy cả bên trong, bên ngoài, đường khâu, và thậm chí còn chiếu đèn UV lên chất liệu da. Giá của chiếc túi là 380 bảng Anh (516 USD), so với 1.150 bảng Anh tại một cửa hàng ở Anh. "Chiếc túi được giao sau 12 ngày kèm theo giấy chứng nhận xác thực của Trung Quốc và báo cáo tình trạng bằng tiếng Anh. Phần kim loại có một chút oxy hóa nhỏ, nhưng ngoài ra thì hoàn hảo," người tiêu dùng này nói.

Jiang Min, người sáng lập kiêm CEO của Hangzhou Sheng Tang Luxury Goods, cho biết livestream là "một bước ngoặt lớn". "Hai năm qua là thời kỳ vàng son để người bán hàng xa xỉ đã qua sử dụng tại Trung Quốc thâm nhập thị trường nước ngoài," bà nói. "Việc livestream cho phép người bán tương tác với khách hàng, cho thấy tình trạng của chiếc túi… và trả lời câu hỏi ngay lập tức. Điều đó làm giảm rào cản cho các giao dịch xuyên biên giới".

Mặc dù thị trường hàng xa xỉ đã qua sử dụng trong nước của Trung Quốc chỉ đóng góp chưa đến 10% tổng doanh thu bán hàng xa xỉ hàng năm vào năm ngoái, nhưng theo báo cáo Thị trường Hàng xa xỉ Cá nhân Trung Quốc năm 2025 của Bain & Company, thị trường này đã tăng trưởng từ 15 đến 20%.

Những cá nhân có tài sản ròng cao và tầng lớp trung lưu hiện coi túi xách, đồng hồ và trang sức xa xỉ là những tài sản có thể chuyển nhượng. Trong khi đó, những người mua trẻ tuổi, đặc biệt là Gen Z, ưu tiên giá trị đồng tiền và tính bền vững hơn là sự hào nhoáng của việc mua đồ mới.

Thị trường hàng hóa xa xỉ đã qua sử dụng của Trung Quốc đang chứng kiến ​​sự trưởng thành toàn diện về cả phía cung, cầu và phân phối.

Trong khi đó, nhiều công ty của Trung Quốc hướng đến thị trường châu Âu và Mỹ khi nhu cầu mua sắm đồ cũ tăng nhanh. Chẳng hạn nền tảng bán lại Zhuanzhuan, được hậu thuẫn bởi các ông lớn công nghệ Tencent Holdings và Xiaomi, dự định xuất khẩu mô hình của mình để giành thị phần ở thị trường nước ngoài.

Theo Giám đốc điều hành Huang Wei, một trang web quốc tế chuyên dụng dự kiến ​​sẽ ra mắt trong vòng hai đến ba quý tới. Được thành lập vào năm 2015 với tư cách là một sàn giao dịch hàng cũ tập trung vào người tiêu dùng, Zhuanzhuan đã phát triển thành một nền tảng bán lại toàn diện.

Hiện nay, công ty hoạt động tại hơn 130 thành phố trên khắp Trung Quốc, vận hành hơn 1.300 cửa hàng vật lý tính đến tháng 3/2026 và cung cấp dịch vụ kiểm tra và thu gom hàng hóa đã qua sử dụng, từ điện thoại thông minh đến túi xách hàng hiệu, trước khi bán lại trên nền tảng của mình.

Được định giá 22 tỷ nhân dân tệ (3,2 tỷ USD) vào năm 2025, Zhuanzhuan nằm trong số các nền tảng bán lại hàng đầu của Trung Quốc cùng với Goofish do Alibaba Group Holding kiểm soát và ATRenew được JD.com hậu thuẫn. Ông Huang cho biết triển vọng của thị trường bán lại tại các nền kinh tế phát triển là rất khả quan.

Các nền tảng bán lại Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ sang thị trường châu Âu, châu Mỹ.

Tại Arab Saudi, được thúc đẩy bởi Gen Z, xu hướng thời trang Y2K và phong trào bền vững, thị trường túi xách vintage cũng liên tục tăng trưởng. Từ đó, thị trường đã thu hút nhiều người bán khác nhau, từ các cửa hàng địa phương ở Jeddah và Riyadh, đến các nhà bán hàng trực tuyến như Ounnass và các nhà bán hàng quốc tế đến Vương quốc này tham gia các sự kiện bán hàng tạm thời.

Gabriel Rylka là CEO kiêm người sáng lập của Break Archive, một công ty có trụ sở tại London, chuyên bán sản phẩm tại các sự kiện pop-up và trực tuyến thông qua Ounnass, nói với Arab News: “Khách hàng tại đây rất am hiểu các xu hướng toàn cầu nhưng cũng tự tin vào gu thẩm mỹ của riêng mình, điều này tạo ra nhu cầu về những sản phẩm mang tính độc đáo thay vì sản phẩm đại trà”.

Hatoon Abdullatif, chủ cửa hàng The Nostalgia Club chuyên bán túi xách vintage cao cấp, cho biết: “Tại Vương quốc này, người ta ngày càng đánh giá cao các sản phẩm thời trang được tuyển chọn kỹ lưỡng và mang đậm dấu ấn cá nhân. Thay vì sở hữu những món đồ theo mùa giống như mọi người khác, nhiều khách hàng muốn những món đồ độc đáo phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế của họ”.

Định kiến của giới nhà giàu Arab Saudi ​​từng gắn liền với việc mua đồ cũ cũng đang dần biến mất.

Sara Teymoor, chủ sở hữu của Amused, một công ty bán lại đồ cổ có trụ sở tại Jeddah, ước tính giá trị của thị trường túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng tại Arab Saudi vào khoảng 966 triệu USD. Bà cho biết, Amused đang chứng kiến ​​doanh thu tăng trưởng hơn 50% mỗi năm, trong khi giá trị đơn hàng trung bình tăng 46% lên khoảng 5.000 riyal (1.300 USD).

CEO Rylka cho biết nhiều người mua hiện nay coi những chiếc túi vintage như một khoản đầu tư. “Những sản phẩm này hiện không còn được sản xuất nữa, vì vậy số lượng có hạn,” ông nói. “Khi nhu cầu tăng lên, giá cả cũng có thể tăng theo. Một số loại túi xách, đặc biệt là của Hermes và Chanel, đã cho thấy khả năng giữ giá mạnh mẽ và trong một số trường hợp còn tăng giá”.

Nhìn chung, đà tăng trưởng của thị trường xa xỉ bán lại dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong năm nay trên tất cả các danh mục sản phẩm. Báo cáo của ThredUp và GlobalData cho thấy chỉ tính riêng quy mô thị trường quần áo secondhand toàn cầu sẽ đạt khoảng 289 tỷ USD vào năm 2026. Dự báo đến năm 2029, thị trường có thể đạt 367 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 10% mỗi năm.